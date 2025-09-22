День без авто: как дождь, зонт и метро изменили взгляд на привычный Петербург

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:06
Авто

22 сентября во всём мире отмечают День без автомобиля. В этот раз я решил принять участие в акции: оставил ключи от своей Skoda Octavia дома, взял зонт, рюкзак и "Подорожник" и отправился в город пешеходом и пассажиром. День выдался дождливым и прохладным, но именно это помогло взглянуть на привычный Петербург совсем по-новому, вещает издание "110км"

День без машины в Петербурге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
День без машины в Петербурге

Утро без руля

Обычно в это время я уже мчусь через Благовещенский мост: тёплые сиденья, музыка и вид на Неву из окна. Но в этот раз всё началось иначе: кофе за кухонным столом, асфальт в каплях дождя за окном и тонкий петербургский дождь, пропитывающий улицы. Вместо зажигания — турникет метро.

Дорога от дома до "Василеостровской" заняла 12 минут пешком. В метро пересадки, толпы людей, но всё предсказуемо: 45 минут до офиса. Почти как на машине в удачный день, только без поиска парковки.

Обеденная прогулка

В обед я пошёл пешком в любимое кафе. По дороге впервые за долгое время заглянул в книжный магазин и купил Чехова. Машина не отвлекала — можно было просто свернуть, куда захочется. Обед оказался вкуснее обычного: то ли из-за прогулки, то ли из-за ощущения заслуженной передышки.

Обратно я ехал на троллейбусе: смотрел на витрины сквозь дождь, слушал подкаст про старые советские автомобили и ловил себя на мысли, что не спешу.

Сравнение: машина и общественный транспорт

Параметр Автомобиль Общественный транспорт
Время в пути 40-60 мин (с пробками) 45 мин (стабильно)
Стоимость в день ~600 руб (бензин+парковка) ~240 руб (проезд)
Уровень стресса Высокий (пробки, парковка) Средний (толпа, пересадки)
Удобство покупок Можно взять много Только то, что влезет в рюкзак
Физическая активность Минимальная 6 000+ шагов в день

Советы шаг за шагом: как прожить день без авто

  1. Подготовьте удобный рюкзак и зонт.

  2. Пополните транспортную карту ("Подорожник" или "Тройка").

  3. Составьте маршрут: метро + наземный транспорт.

  4. Возьмите наушники или книгу для дороги.

  5. Планируйте покупки так, чтобы всё помещалось в сумку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поехать в час пик без зонта.
    Последствие: промокнуть и добраться в плохом настроении.
    Альтернатива: выбрать другое время и взять непромокаемую куртку.

А что если…

Представьте: хотя бы раз в неделю часть горожан пересаживается на транспорт или идёт пешком. Пробок меньше, воздух чище, люди чаще заходят в книжные и кафе по пути, а шагомеры показывают не меньше 10 тысяч шагов. Такой маленький эксперимент мог бы стать большой привычкой.

Плюсы и минусы отказа от машины на день

Плюсы Минусы
Экономия денег Дольше, чем на авто
Меньше стресса из-за пробок Зависимость от погоды
Больше физической активности Ограниченный багаж
Возможность увидеть город иначе Толпы в транспорте

FAQ

Сколько стоит день на транспорте?
В Петербурге около 240 рублей, если пользоваться метро и автобусами.

Сильно ли увеличивается время в пути?
Нет, примерно столько же, сколько на машине без пробок.

Стоит ли повторять?
Да, особенно раз в неделю: это разгружает и город, и самого водителя.

Мифы и правда

  • Миф: без машины невозможно успеть на работу.
    Правда: общественный транспорт в крупных городах предсказуемее пробок.

  • Миф: пешком и в транспорте всегда неудобно.
    Правда: многое зависит от подготовки — зонт, рюкзак и удобная обувь решают проблему.

Сон и психология

День без руля снижает уровень тревожности. Нет постоянного напряжения на дороге, не нужно искать парковку, а физическая активность способствует лучшему сну. Даже под дождём ощущение спокойствия заметнее, чем за рулём.

Три интересных факта

  1. Впервые акция прошла во Франции в 1997 году.

  2. Сейчас в ней участвует более 1500 городов мира.

  3. В Париже в этот день частично перекрывают движение в центре, превращая улицы в пешеходные зоны.

Исторический контекст

День без автомобиля зародился как экологическая инициатива: напоминание о вреде выхлопных газов и способ показать горожанам, что жизнь без машин возможна. Сегодня это символический эксперимент, к которому присоединяются мегаполисы от Лондона до Мехико. В России акция пока носит скорее личный характер — каждый решает для себя, стоит ли хотя бы на день поменять привычный образ жизни.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
