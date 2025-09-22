День без авто: как дождь, зонт и метро изменили взгляд на привычный Петербург

22 сентября во всём мире отмечают День без автомобиля. В этот раз я решил принять участие в акции: оставил ключи от своей Skoda Octavia дома, взял зонт, рюкзак и "Подорожник" и отправился в город пешеходом и пассажиром. День выдался дождливым и прохладным, но именно это помогло взглянуть на привычный Петербург совсем по-новому, вещает издание "110км"
Обычно в это время я уже мчусь через Благовещенский мост: тёплые сиденья, музыка и вид на Неву из окна. Но в этот раз всё началось иначе: кофе за кухонным столом, асфальт в каплях дождя за окном и тонкий петербургский дождь, пропитывающий улицы. Вместо зажигания — турникет метро.
Дорога от дома до "Василеостровской" заняла 12 минут пешком. В метро пересадки, толпы людей, но всё предсказуемо: 45 минут до офиса. Почти как на машине в удачный день, только без поиска парковки.
В обед я пошёл пешком в любимое кафе. По дороге впервые за долгое время заглянул в книжный магазин и купил Чехова. Машина не отвлекала — можно было просто свернуть, куда захочется. Обед оказался вкуснее обычного: то ли из-за прогулки, то ли из-за ощущения заслуженной передышки.
Обратно я ехал на троллейбусе: смотрел на витрины сквозь дождь, слушал подкаст про старые советские автомобили и ловил себя на мысли, что не спешу.
|Параметр
|Автомобиль
|Общественный транспорт
|Время в пути
|40-60 мин (с пробками)
|45 мин (стабильно)
|Стоимость в день
|~600 руб (бензин+парковка)
|~240 руб (проезд)
|Уровень стресса
|Высокий (пробки, парковка)
|Средний (толпа, пересадки)
|Удобство покупок
|Можно взять много
|Только то, что влезет в рюкзак
|Физическая активность
|Минимальная
|6 000+ шагов в день
Подготовьте удобный рюкзак и зонт.
Пополните транспортную карту ("Подорожник" или "Тройка").
Составьте маршрут: метро + наземный транспорт.
Возьмите наушники или книгу для дороги.
Планируйте покупки так, чтобы всё помещалось в сумку.
Ошибка: поехать в час пик без зонта.
Последствие: промокнуть и добраться в плохом настроении.
Альтернатива: выбрать другое время и взять непромокаемую куртку.
Представьте: хотя бы раз в неделю часть горожан пересаживается на транспорт или идёт пешком. Пробок меньше, воздух чище, люди чаще заходят в книжные и кафе по пути, а шагомеры показывают не меньше 10 тысяч шагов. Такой маленький эксперимент мог бы стать большой привычкой.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия денег
|Дольше, чем на авто
|Меньше стресса из-за пробок
|Зависимость от погоды
|Больше физической активности
|Ограниченный багаж
|Возможность увидеть город иначе
|Толпы в транспорте
Сколько стоит день на транспорте?
В Петербурге около 240 рублей, если пользоваться метро и автобусами.
Сильно ли увеличивается время в пути?
Нет, примерно столько же, сколько на машине без пробок.
Стоит ли повторять?
Да, особенно раз в неделю: это разгружает и город, и самого водителя.
Миф: без машины невозможно успеть на работу.
Правда: общественный транспорт в крупных городах предсказуемее пробок.
Миф: пешком и в транспорте всегда неудобно.
Правда: многое зависит от подготовки — зонт, рюкзак и удобная обувь решают проблему.
День без руля снижает уровень тревожности. Нет постоянного напряжения на дороге, не нужно искать парковку, а физическая активность способствует лучшему сну. Даже под дождём ощущение спокойствия заметнее, чем за рулём.
Впервые акция прошла во Франции в 1997 году.
Сейчас в ней участвует более 1500 городов мира.
В Париже в этот день частично перекрывают движение в центре, превращая улицы в пешеходные зоны.
День без автомобиля зародился как экологическая инициатива: напоминание о вреде выхлопных газов и способ показать горожанам, что жизнь без машин возможна. Сегодня это символический эксперимент, к которому присоединяются мегаполисы от Лондона до Мехико. В России акция пока носит скорее личный характер — каждый решает для себя, стоит ли хотя бы на день поменять привычный образ жизни.
