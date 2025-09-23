Продал квартиру ради ржавчины: фанат превратил деревню в кладбище легендарных авто

Есть люди, для которых автомобили — не просто средство передвижения. О них говорят: "родился с бензином в крови". Кто-то идет в автоспорт, кто-то проектирует новые модели, а кто-то открывает бизнес. Михаил Юрьевич Красинец выбрал иной путь: он посвятил жизнь коллекционированию редких машин. Его история — пример фанатичной любви к технике и одновременно свидетельство того, как трудно в одиночку сохранить автомобильное наследие.
Михаил увлекся машинами еще школьником в Москве. После учебы в автодорожном техникуме и службы в армии за рулем грузовика он устроился на АЗЛК. Там и началась настоящая страсть к марке "Москвич". В начале 90-х старые советские машины стоили копейки, и Красинец стал скупать их десятками.
Соседи были недовольны: двор быстро превратился в стоянку, автомобили поджигали и разбивали. Тогда в 1996 году Михаил с женой Мариной решился на отчаянный шаг — продал квартиру и вместе с тремя десятками машин переехал в деревню Черноусово Тульской области. Так появился один из самых необычных музеев на планете.
К началу 2020-х собрание Красинца превысило 350 автомобилей. Помимо "Москвичей" там оказались "Волги", "Запорожцы", "Жигули" и даже иностранные модели. Некоторое время коллекция имела статус филиала Чернского краеведческого музея, но в 2018 году его лишилась.
Журналисты писали о Красинце много и по-разному. Для одних это был энтузиаст, собравший уникальное собрание. Для других — "автомобильный Плюшкин", превративший деревню в кладбище ржавых машин. Основания для критики действительно были: экспонаты стояли под открытым небом, реставрация ограничивалась подкраской, а охраны не хватало. Некоторые детали и эмблемы попросту воровали посетители.
|Формат музея
|Условия хранения
|Особенности
|Классический автомузей (например, Ретро-Гараж в Москве)
|Закрытые павильоны
|Полная реставрация, билеты, экскурсии
|Частные коллекции в Европе
|Отапливаемые ангары
|Уход, сервисное обслуживание
|Музей Красинца в Черноусово
|Под открытым небом
|Атмосфера аутентичности, но без защиты
Доехать до Тулы или Черни.
Из Черни свернуть в сторону Черноусово (дороги разбиты, лучше брать кроссовер или внедорожник).
Уточнить у местных жителей маршрут: навигатор не всегда корректен.
Договориться с хранителями коллекции о визите.
Взять фотоаппарат и тёплую одежду — музей под открытым небом.
Ошибка: ехать на малолитражке по просёлочной дороге.
Последствие: риск застрять в грязи.
Альтернатива: использовать кроссовер или арендовать внедорожник.
Если бы коллекцию Красинца поддержало государство или крупные автоконцерны, музей мог бы превратиться в полноценный центр истории автопрома. Под навесами сохранились бы редкие экземпляры, появились экскурсии и мастерские по реставрации. Но пока это остаётся лишь сценарием "а что если".
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная коллекция советских авто
|Отсутствие реставрации
|Атмосфера "живой истории"
|Хранение под открытым небом
|Бесплатный или символический вход
|Проблемы с охраной
|Возможность увидеть редкие модели
|Сложный доступ по дорогам
Можно ли посетить музей сегодня?
Да, коллекция существует, но в упрощённом формате. Лучше заранее уточнить у хранителей.
Сколько стоит билет?
Чаще всего вход был свободным или за символическую сумму.
Что можно увидеть кроме "Москвичей"?
Есть "Волги", "Запорожцы", "Жигули" и редкие иностранные образцы.
Миф: Красинец был миллионером, скупавшим машины ради роскоши.
Правда: он жил скромно, тратил последние средства на коллекцию.
Миф: это кладбище автохлама.
Правда: среди ржавчины встречаются уникальные экспонаты, сохранившие дух эпохи.
В коллекции был редчайший "Москвич-400" первых послевоенных лет.
Некоторые машины покупались за символические суммы — буквально за ящик водки.
В 2000-х музей часто посещали иностранные туристы, называя его "самым странным в мире".
После распада СССР десятки тысяч автомобилей оказались никому не нужны. Люди меняли их на иномарки, а старые машины бросали. Именно в это время Михаил Красинец начал скупать "Москвичи" и другие модели, сохраняя то, что легко могло исчезнуть. Его деятельность стала своеобразным мостиком между советской эпохой и сегодняшним днём.
