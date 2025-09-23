Продал квартиру ради ржавчины: фанат превратил деревню в кладбище легендарных авто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Есть люди, для которых автомобили — не просто средство передвижения. О них говорят: "родился с бензином в крови". Кто-то идет в автоспорт, кто-то проектирует новые модели, а кто-то открывает бизнес. Михаил Юрьевич Красинец выбрал иной путь: он посвятил жизнь коллекционированию редких машин. Его история — пример фанатичной любви к технике и одновременно свидетельство того, как трудно в одиночку сохранить автомобильное наследие.

Деревенский автомузей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Деревенский автомузей

Путь к мечте

Михаил увлекся машинами еще школьником в Москве. После учебы в автодорожном техникуме и службы в армии за рулем грузовика он устроился на АЗЛК. Там и началась настоящая страсть к марке "Москвич". В начале 90-х старые советские машины стоили копейки, и Красинец стал скупать их десятками.

Соседи были недовольны: двор быстро превратился в стоянку, автомобили поджигали и разбивали. Тогда в 1996 году Михаил с женой Мариной решился на отчаянный шаг — продал квартиру и вместе с тремя десятками машин переехал в деревню Черноусово Тульской области. Так появился один из самых необычных музеев на планете.

Коллекция, не похожая на другие

К началу 2020-х собрание Красинца превысило 350 автомобилей. Помимо "Москвичей" там оказались "Волги", "Запорожцы", "Жигули" и даже иностранные модели. Некоторое время коллекция имела статус филиала Чернского краеведческого музея, но в 2018 году его лишилась.

Журналисты писали о Красинце много и по-разному. Для одних это был энтузиаст, собравший уникальное собрание. Для других — "автомобильный Плюшкин", превративший деревню в кладбище ржавых машин. Основания для критики действительно были: экспонаты стояли под открытым небом, реставрация ограничивалась подкраской, а охраны не хватало. Некоторые детали и эмблемы попросту воровали посетители.

Сравнение: разные форматы музеев

Формат музея Условия хранения Особенности
Классический автомузей (например, Ретро-Гараж в Москве) Закрытые павильоны Полная реставрация, билеты, экскурсии
Частные коллекции в Европе Отапливаемые ангары Уход, сервисное обслуживание
Музей Красинца в Черноусово Под открытым небом Атмосфера аутентичности, но без защиты

Советы шаг за шагом: как попасть в Черноусово

  1. Доехать до Тулы или Черни.

  2. Из Черни свернуть в сторону Черноусово (дороги разбиты, лучше брать кроссовер или внедорожник).

  3. Уточнить у местных жителей маршрут: навигатор не всегда корректен.

  4. Договориться с хранителями коллекции о визите.

  5. Взять фотоаппарат и тёплую одежду — музей под открытым небом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать на малолитражке по просёлочной дороге.
    Последствие: риск застрять в грязи.
    Альтернатива: использовать кроссовер или арендовать внедорожник.

А что если…

Если бы коллекцию Красинца поддержало государство или крупные автоконцерны, музей мог бы превратиться в полноценный центр истории автопрома. Под навесами сохранились бы редкие экземпляры, появились экскурсии и мастерские по реставрации. Но пока это остаётся лишь сценарием "а что если".

Плюсы и минусы музея Красинца

Плюсы Минусы
Уникальная коллекция советских авто Отсутствие реставрации
Атмосфера "живой истории" Хранение под открытым небом
Бесплатный или символический вход Проблемы с охраной
Возможность увидеть редкие модели Сложный доступ по дорогам

FAQ

Можно ли посетить музей сегодня?
Да, коллекция существует, но в упрощённом формате. Лучше заранее уточнить у хранителей.

Сколько стоит билет?
Чаще всего вход был свободным или за символическую сумму.

Что можно увидеть кроме "Москвичей"?
Есть "Волги", "Запорожцы", "Жигули" и редкие иностранные образцы.

Мифы и правда

  • Миф: Красинец был миллионером, скупавшим машины ради роскоши.

  • Правда: он жил скромно, тратил последние средства на коллекцию.

  • Миф: это кладбище автохлама.

  • Правда: среди ржавчины встречаются уникальные экспонаты, сохранившие дух эпохи.

Три интересных факта

  1. В коллекции был редчайший "Москвич-400" первых послевоенных лет.

  2. Некоторые машины покупались за символические суммы — буквально за ящик водки.

  3. В 2000-х музей часто посещали иностранные туристы, называя его "самым странным в мире".

Исторический контекст

После распада СССР десятки тысяч автомобилей оказались никому не нужны. Люди меняли их на иномарки, а старые машины бросали. Именно в это время Михаил Красинец начал скупать "Москвичи" и другие модели, сохраняя то, что легко могло исчезнуть. Его деятельность стала своеобразным мостиком между советской эпохой и сегодняшним днём.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
