Конверты ушли в прошлое: красивые номера перестанут быть тайной сделкой и станут аукционом

Владимир Путин высказался в поддержку идеи узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров. Его фраза прозвучала просто и весомо:
"А чего здесь такого", — сказал президент Владимир Путин.
Эти слова фактически поставили точку в многолетней дискуссии. Ведь история покупки номеров с одинаковыми буквами и цифрами давно существует в России, только происходила она кулуарно — через посредников или "знакомых". Теперь же обсуждается цивилизованный способ: выбрать комбинацию на "Госуслугах", оплатить картой "Мир" или даже оформить кредит.
Многие годы схемы с красивыми номерами процветали нелегально. За них платили "конвертами толщиной с роман", чтобы украсить свой автомобиль статусной комбинацией. Государство знало об этих потоках, но долго не решалось узаконить рынок. Причины были очевидны: бюрократия, сопротивление тех, кто получал прибыль от серых схем, и привычка откладывать реформы в долгий ящик.
Теперь ситуация меняется: власть признала очевидное — за уникальные номера люди готовы платить, и эти деньги логично направить в бюджет.
Торги красивыми номерами давно стали обычным делом по всему миру. В Великобритании действует официальный сервис DVLA, где любой желающий может принять участие в онлайн-аукционе. В Объединённых Арабских Эмиратах на торгах выставляются номера с одной цифрой, за которые шейхи выкладывают миллионы долларов.
Россия только догоняет эту практику, но подход будет похожим: выбор номера через официальный сервис, прозрачные правила и квитанция вместо "понятных" договорённостей.
|Страна
|Где продают номера
|Формат покупки
|Стоимость
|Великобритания
|DVLA (госслужба)
|Онлайн-аукцион
|от £200
|ОАЭ
|Дубайские аукционы
|Живые и онлайн торги
|до $10 млн
|Россия (проект)
|Госуслуги / аукционы
|Выбор + оплата онлайн
|пока не ясно
Зайти на портал "Госуслуги".
Выбрать раздел "Регистрация автомобиля".
Открыть список доступных комбинаций.
Добавить понравившийся номер в корзину.
Оплатить покупку картой или оформить рассрочку.
Получить электронную квитанцию и закрепить номер за машиной.
Такой сценарий пока обсуждается, но именно он позволит убрать "серых посредников" и сделать процесс простым и прозрачным.
Ошибка: покупать номер через перекупщика.
Последствие: риск нарваться на мошенников или переплатить втрое.
Альтернатива: дождаться запуска официальных аукционов и оформить всё онлайн.
А что если рынок не станет прозрачнее, а просто изменится? Вероятно, появятся новые услуги — "VIP-сопровождение", помощь в подборе комбинации, ускоренные процедуры. То есть нелегальный бизнес не исчезнет, а превратится в сервис дополнительного комфорта.
Но главное отличие будет в том, что базовый процесс станет законным, и основная часть доходов уйдёт в бюджет.
|Плюсы
|Минусы
|Доход в бюджет
|Возможность роста цен
|Прозрачность и законность
|Не исчезнет "серый сервис"
|Простота оформления через онлайн
|Борьба за редкие номера вызовет ажиотаж
|Снижение мошенничества
|Новая "гонка статуса" на дорогах
Как выбрать красивый номер?
На портале будут доступны фильтры по комбинациям букв и цифр. Можно будет отобрать те, что ближе всего к вашим пожеланиям.
Сколько будет стоить номер?
Цена пока не утверждена. Вероятно, будут фиксированные тарифы за простые комбинации и аукционы за редкие варианты.
Что лучше: покупать номер или оставить стандартный?
Это вопрос личного выбора. С практической точки зрения красивый номер не даёт преимуществ на дороге, но может подчеркнуть статус владельца.
Миф: такие номера будут доступны только богатым.
Правда: базовые комбинации можно будет купить по фиксированной цене, а торги будут касаться только эксклюзивов.
Миф: после запуска аукционов исчезнут все нелегальные схемы.
Правда: рынок трансформируется, но дополнительные "услуги" вокруг него сохранятся.
Самый дорогой номер в истории был продан в Абу-Даби за $14,3 млн — это была всего одна цифра "1".
В Гонконге торги номерами проходят в праздничные дни, и это событие собирает тысячи зрителей.
В России ещё в 90-е годы за "красивые" номера существовали неофициальные тарифы: от пары сотен долларов до десятков тысяч.
Идея легализовать рынок номеров обсуждалась в России ещё в начале 2000-х. Разные ведомства прорабатывали законопроекты, но дальше разговоров дело не шло. Основные препятствия — бюрократия и сопротивление тех, кто контролировал поток "серых" денег.
