Решение, которое кажется случайным, на деле связано с безопасностью: где искать лючок и почему

Многие водители хотя бы раз сталкивались с неловкой ситуацией на заправке: подъехав к колонке, они неожиданно понимают, что горловина бензобака находится с другой стороны. Для тех, кто менял несколько машин, этот вопрос становится особенно заметным. На одних автомобилях лючок расположен слева, на других — справа. На первый взгляд это мелочь, но на самом деле за расположением скрывается целый набор факторов: от особенностей национального трафика до инженерных решений, связанных с безопасностью.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Дорожное движение и расположение лючка

Представитель ГАИ отметил, что во многом выбор стороны определяется дорожными традициями страны-производителя.

  • В Европе лючок бензобака чаще располагается справа. Это связано с безопасностью: если водитель вынужден заправляться из канистры на обочине, он находится со стороны тротуара, а не проезжей части.

  • В странах с левосторонним движением, например в Великобритании или Японии, у праворульных машин лючок почти всегда находится справа. Это упрощает заправку и делает её более быстрой.

  • В США, где движение правостороннее, инженеры чаще размещают лючок слева. Водителю достаточно открыть дверь и сделать пару шагов, чтобы начать заправку. Это решение повышает удобство и экономит время.

Городская инфраструктура

Узкие улицы и компактные заправки старых европейских городов также повлияли на компоновку автомобилей. На станциях, расположенных вплотную к тротуару, подъезд правым боком был наиболее логичным вариантом. В условиях одностороннего движения это позволяло избежать лишних манёвров и упрощало обслуживание автомобиля.

Удобство для водителя

Правостороннее расположение горловины даёт ещё одно преимущество: водитель может спокойно выйти из автомобиля, не рискуя задеть колонку или соседний автомобиль дверью. Для машин с широкими дверями это особенно актуально.

Слева же расположение удобнее на американских просторных АЗС, где места достаточно, а скорость обслуживания играет ключевую роль.

Сравнение по регионам

Регион Чаще всего расположение Причина выбора
Европа Справа Узкие улицы, безопасность
Великобритания, Япония Справа Левосторонний трафик
США Слева Удобство и скорость заправки
Россия Оба варианта Зависит от марки и страны-производителя

Безопасность как приоритет

Расположение лючка бензобака определяется не только удобством. В ГАИ подчеркнули: инженеры учитывают результаты краш-тестов и анализируют, как удары в разные части корпуса повлияют на топливную систему. Главная цель — минимизировать вероятность повреждения бака, утечки топлива и последующего возгорания.

Кроме того, современные автомобили оснащаются дополнительной защитой: клапанами отсечки, усиленной горловиной и автоматическими системами, предотвращающими протечки при аварии.

Как водителям не путаться

Производители позаботились о том, чтобы водитель легко определял, где именно находится лючок. На приборной панели рядом с пиктограммой бензобака есть маленькая стрелка, указывающая сторону. Это простое решение избавляет от неловкостей на заправке и экономит время.

Советы шаг за шагом

  1. Перед первой поездкой на новой машине обратите внимание на стрелку возле значка бензобака.

  2. Если стрелки нет, запомните сторону при первой заправке.

  3. Старайтесь всегда подъезжать к колонке той стороной, где находится горловина.

  4. Если лючок справа, открывайте дверь осторожно, чтобы не задеть колонку.

  5. Для поездок за границу уточняйте, как расположены заправочные станции в конкретной стране.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подъехать к колонке не той стороной.
Последствие: лишние манёвры и риск зацепить другие машины.
Альтернатива: заранее проверить стрелку на панели.

Ошибка: открывать дверь слишком близко к колонке.
Последствие: повреждение автомобиля или оборудования АЗС.
Альтернатива: оставлять небольшой запас пространства.

Ошибка: игнорировать особенности чужих стран.
Последствие: неудобство и задержки при заправке.
Альтернатива: заранее узнать специфику расположения колонок.

А что если

А что если лючок с той стороны, где подъезд к колонке затруднён. В таких случаях достаточно потянуть заправочный шланг — большинство современных колонок оснащены достаточно длинными рукавами. Но лучше учитывать сторону при въезде, чтобы не создавать неудобств другим водителям.

Плюсы и минусы расположения

Расположение слева Расположение справа
+ Удобно при правостороннем движении + Безопаснее при заправке с обочины
+ Экономит время на американских АЗС + Подходит для узких улиц Европы
— Риск при заправке с проезжей части — Дверь может задеть колонку

FAQ

Почему у разных машин лючок в разных местах
Это зависит от страны-производителя, удобства и особенностей инфраструктуры.

Есть ли универсальное правило
Нет, но стрелка на приборной панели всегда подскажет точное расположение.

Можно ли переделать лючок на другую сторону
Практически невозможно: это связано с конструкцией кузова и топливной системы.

Какая сторона удобнее для России
Оба варианта встречаются одинаково часто, поэтому всё зависит от привычки.

Мифы и правда

Миф: лючок всегда справа у европейских машин.
Правда: многое зависит от конкретного производителя и модели.

Миф: расположение влияет на экономию топлива.
Правда: место горловины никак не связано с расходом.

Миф: лючок можно легко перенести.
Правда: это конструктивный элемент, изменить его невозможно.

3 интересных факта

  1. Первые автомобили имели горловину бензобака сзади, прямо под номерным знаком.

  2. В Японии стандартизация расположения лючка была связана с массовым переходом на праворульные авто.

  3. В США исследования показали, что расположение лючка слева снижает время заправки в среднем на 15 секунд.

Исторический контекст

На самых ранних автомобилях бензобак располагался в багажнике или под сиденьем водителя. В середине XX века производители стали перемещать горловину на боковую часть кузова. Постепенно появилось разделение по регионам: европейские города с узкими улицами требовали одной компоновки, а просторные американские трассы — другой.

Сегодня автопроизводители учитывают и традиции, и требования безопасности, и удобство. А для самих водителей вопрос решается просто: стрелка на приборной панели всегда укажет правильное направление.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
