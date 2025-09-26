Решение, которое кажется случайным, на деле связано с безопасностью: где искать лючок и почему

Многие водители хотя бы раз сталкивались с неловкой ситуацией на заправке: подъехав к колонке, они неожиданно понимают, что горловина бензобака находится с другой стороны. Для тех, кто менял несколько машин, этот вопрос становится особенно заметным. На одних автомобилях лючок расположен слева, на других — справа. На первый взгляд это мелочь, но на самом деле за расположением скрывается целый набор факторов: от особенностей национального трафика до инженерных решений, связанных с безопасностью.

Дорожное движение и расположение лючка

Представитель ГАИ отметил, что во многом выбор стороны определяется дорожными традициями страны-производителя.

В Европе лючок бензобака чаще располагается справа. Это связано с безопасностью: если водитель вынужден заправляться из канистры на обочине, он находится со стороны тротуара, а не проезжей части.

В странах с левосторонним движением, например в Великобритании или Японии, у праворульных машин лючок почти всегда находится справа. Это упрощает заправку и делает её более быстрой.

В США, где движение правостороннее, инженеры чаще размещают лючок слева. Водителю достаточно открыть дверь и сделать пару шагов, чтобы начать заправку. Это решение повышает удобство и экономит время.

Городская инфраструктура

Узкие улицы и компактные заправки старых европейских городов также повлияли на компоновку автомобилей. На станциях, расположенных вплотную к тротуару, подъезд правым боком был наиболее логичным вариантом. В условиях одностороннего движения это позволяло избежать лишних манёвров и упрощало обслуживание автомобиля.

Удобство для водителя

Правостороннее расположение горловины даёт ещё одно преимущество: водитель может спокойно выйти из автомобиля, не рискуя задеть колонку или соседний автомобиль дверью. Для машин с широкими дверями это особенно актуально.

Слева же расположение удобнее на американских просторных АЗС, где места достаточно, а скорость обслуживания играет ключевую роль.

Сравнение по регионам

Регион Чаще всего расположение Причина выбора Европа Справа Узкие улицы, безопасность Великобритания, Япония Справа Левосторонний трафик США Слева Удобство и скорость заправки Россия Оба варианта Зависит от марки и страны-производителя

Безопасность как приоритет

Расположение лючка бензобака определяется не только удобством. В ГАИ подчеркнули: инженеры учитывают результаты краш-тестов и анализируют, как удары в разные части корпуса повлияют на топливную систему. Главная цель — минимизировать вероятность повреждения бака, утечки топлива и последующего возгорания.

Кроме того, современные автомобили оснащаются дополнительной защитой: клапанами отсечки, усиленной горловиной и автоматическими системами, предотвращающими протечки при аварии.

Как водителям не путаться

Производители позаботились о том, чтобы водитель легко определял, где именно находится лючок. На приборной панели рядом с пиктограммой бензобака есть маленькая стрелка, указывающая сторону. Это простое решение избавляет от неловкостей на заправке и экономит время.

Советы шаг за шагом

Перед первой поездкой на новой машине обратите внимание на стрелку возле значка бензобака. Если стрелки нет, запомните сторону при первой заправке. Старайтесь всегда подъезжать к колонке той стороной, где находится горловина. Если лючок справа, открывайте дверь осторожно, чтобы не задеть колонку. Для поездок за границу уточняйте, как расположены заправочные станции в конкретной стране.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подъехать к колонке не той стороной.

Последствие: лишние манёвры и риск зацепить другие машины.

Альтернатива: заранее проверить стрелку на панели.

Ошибка: открывать дверь слишком близко к колонке.

Последствие: повреждение автомобиля или оборудования АЗС.

Альтернатива: оставлять небольшой запас пространства.

Ошибка: игнорировать особенности чужих стран.

Последствие: неудобство и задержки при заправке.

Альтернатива: заранее узнать специфику расположения колонок.

А что если

А что если лючок с той стороны, где подъезд к колонке затруднён. В таких случаях достаточно потянуть заправочный шланг — большинство современных колонок оснащены достаточно длинными рукавами. Но лучше учитывать сторону при въезде, чтобы не создавать неудобств другим водителям.

Плюсы и минусы расположения

Расположение слева Расположение справа + Удобно при правостороннем движении + Безопаснее при заправке с обочины + Экономит время на американских АЗС + Подходит для узких улиц Европы — Риск при заправке с проезжей части — Дверь может задеть колонку

FAQ

Почему у разных машин лючок в разных местах

Это зависит от страны-производителя, удобства и особенностей инфраструктуры.

Есть ли универсальное правило

Нет, но стрелка на приборной панели всегда подскажет точное расположение.

Можно ли переделать лючок на другую сторону

Практически невозможно: это связано с конструкцией кузова и топливной системы.

Какая сторона удобнее для России

Оба варианта встречаются одинаково часто, поэтому всё зависит от привычки.

Мифы и правда

Миф: лючок всегда справа у европейских машин.

Правда: многое зависит от конкретного производителя и модели.

Миф: расположение влияет на экономию топлива.

Правда: место горловины никак не связано с расходом.

Миф: лючок можно легко перенести.

Правда: это конструктивный элемент, изменить его невозможно.

3 интересных факта

Первые автомобили имели горловину бензобака сзади, прямо под номерным знаком. В Японии стандартизация расположения лючка была связана с массовым переходом на праворульные авто. В США исследования показали, что расположение лючка слева снижает время заправки в среднем на 15 секунд.

Исторический контекст

На самых ранних автомобилях бензобак располагался в багажнике или под сиденьем водителя. В середине XX века производители стали перемещать горловину на боковую часть кузова. Постепенно появилось разделение по регионам: европейские города с узкими улицами требовали одной компоновки, а просторные американские трассы — другой.

Сегодня автопроизводители учитывают и традиции, и требования безопасности, и удобство. А для самих водителей вопрос решается просто: стрелка на приборной панели всегда укажет правильное направление.