Решение, которое кажется случайным, на деле связано с безопасностью: где искать лючок и почему

Многие водители хотя бы раз сталкивались с неловкой ситуацией на заправке: подъехав к колонке, они неожиданно понимают, что горловина бензобака находится с другой стороны. Для тех, кто менял несколько машин, этот вопрос становится особенно заметным. На одних автомобилях лючок расположен слева, на других — справа. На первый взгляд это мелочь, но на самом деле за расположением скрывается целый набор факторов: от особенностей национального трафика до инженерных решений, связанных с безопасностью.
Представитель ГАИ отметил, что во многом выбор стороны определяется дорожными традициями страны-производителя.
В Европе лючок бензобака чаще располагается справа. Это связано с безопасностью: если водитель вынужден заправляться из канистры на обочине, он находится со стороны тротуара, а не проезжей части.
В странах с левосторонним движением, например в Великобритании или Японии, у праворульных машин лючок почти всегда находится справа. Это упрощает заправку и делает её более быстрой.
В США, где движение правостороннее, инженеры чаще размещают лючок слева. Водителю достаточно открыть дверь и сделать пару шагов, чтобы начать заправку. Это решение повышает удобство и экономит время.
Узкие улицы и компактные заправки старых европейских городов также повлияли на компоновку автомобилей. На станциях, расположенных вплотную к тротуару, подъезд правым боком был наиболее логичным вариантом. В условиях одностороннего движения это позволяло избежать лишних манёвров и упрощало обслуживание автомобиля.
Правостороннее расположение горловины даёт ещё одно преимущество: водитель может спокойно выйти из автомобиля, не рискуя задеть колонку или соседний автомобиль дверью. Для машин с широкими дверями это особенно актуально.
Слева же расположение удобнее на американских просторных АЗС, где места достаточно, а скорость обслуживания играет ключевую роль.
|Регион
|Чаще всего расположение
|Причина выбора
|Европа
|Справа
|Узкие улицы, безопасность
|Великобритания, Япония
|Справа
|Левосторонний трафик
|США
|Слева
|Удобство и скорость заправки
|Россия
|Оба варианта
|Зависит от марки и страны-производителя
Расположение лючка бензобака определяется не только удобством. В ГАИ подчеркнули: инженеры учитывают результаты краш-тестов и анализируют, как удары в разные части корпуса повлияют на топливную систему. Главная цель — минимизировать вероятность повреждения бака, утечки топлива и последующего возгорания.
Кроме того, современные автомобили оснащаются дополнительной защитой: клапанами отсечки, усиленной горловиной и автоматическими системами, предотвращающими протечки при аварии.
Производители позаботились о том, чтобы водитель легко определял, где именно находится лючок. На приборной панели рядом с пиктограммой бензобака есть маленькая стрелка, указывающая сторону. Это простое решение избавляет от неловкостей на заправке и экономит время.
Перед первой поездкой на новой машине обратите внимание на стрелку возле значка бензобака.
Если стрелки нет, запомните сторону при первой заправке.
Старайтесь всегда подъезжать к колонке той стороной, где находится горловина.
Если лючок справа, открывайте дверь осторожно, чтобы не задеть колонку.
Для поездок за границу уточняйте, как расположены заправочные станции в конкретной стране.
Ошибка: подъехать к колонке не той стороной.
Последствие: лишние манёвры и риск зацепить другие машины.
Альтернатива: заранее проверить стрелку на панели.
Ошибка: открывать дверь слишком близко к колонке.
Последствие: повреждение автомобиля или оборудования АЗС.
Альтернатива: оставлять небольшой запас пространства.
Ошибка: игнорировать особенности чужих стран.
Последствие: неудобство и задержки при заправке.
Альтернатива: заранее узнать специфику расположения колонок.
А что если лючок с той стороны, где подъезд к колонке затруднён. В таких случаях достаточно потянуть заправочный шланг — большинство современных колонок оснащены достаточно длинными рукавами. Но лучше учитывать сторону при въезде, чтобы не создавать неудобств другим водителям.
|Расположение слева
|Расположение справа
|+ Удобно при правостороннем движении
|+ Безопаснее при заправке с обочины
|+ Экономит время на американских АЗС
|+ Подходит для узких улиц Европы
|— Риск при заправке с проезжей части
|— Дверь может задеть колонку
Почему у разных машин лючок в разных местах
Это зависит от страны-производителя, удобства и особенностей инфраструктуры.
Есть ли универсальное правило
Нет, но стрелка на приборной панели всегда подскажет точное расположение.
Можно ли переделать лючок на другую сторону
Практически невозможно: это связано с конструкцией кузова и топливной системы.
Какая сторона удобнее для России
Оба варианта встречаются одинаково часто, поэтому всё зависит от привычки.
Миф: лючок всегда справа у европейских машин.
Правда: многое зависит от конкретного производителя и модели.
Миф: расположение влияет на экономию топлива.
Правда: место горловины никак не связано с расходом.
Миф: лючок можно легко перенести.
Правда: это конструктивный элемент, изменить его невозможно.
Первые автомобили имели горловину бензобака сзади, прямо под номерным знаком.
В Японии стандартизация расположения лючка была связана с массовым переходом на праворульные авто.
В США исследования показали, что расположение лючка слева снижает время заправки в среднем на 15 секунд.
На самых ранних автомобилях бензобак располагался в багажнике или под сиденьем водителя. В середине XX века производители стали перемещать горловину на боковую часть кузова. Постепенно появилось разделение по регионам: европейские города с узкими улицами требовали одной компоновки, а просторные американские трассы — другой.
Сегодня автопроизводители учитывают и традиции, и требования безопасности, и удобство. А для самих водителей вопрос решается просто: стрелка на приборной панели всегда укажет правильное направление.
