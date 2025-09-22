Колодки стираются на глазах? Названы причины ускоренного износа

Главными причинами ускоренного износа тормозной системы являются агрессивное вождение, частые интенсивные торможения и перегруз автомобиля. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) тормоз

По словам специалиста, неправильный стиль вождения существенно ускоряет износ тормозной системы.

"Агрессивное или спортивное вождение, частый резкий разгон и торможение увеличивают нагрузку на тормоза и ускоряют их износ. Также негативно сказывается использование некачественных запчастей, например колодок или дисков", — пояснил Петров.

Эксперт отметил, что снижение нагрузки на тормозную систему помогает продлить срок службы деталей.

"Начинать движение и замедляться следует постепенно, особенно если автомобиль сильно нагружен", — добавил он.

Петров также подчеркнул важность своевременного технического обслуживания и контроля состояния тормозов.