Колодки стираются на глазах? Названы причины ускоренного износа

Главными причинами ускоренного износа тормозной системы являются агрессивное вождение, частые интенсивные торможения и перегруз автомобиля. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

По словам специалиста, неправильный стиль вождения существенно ускоряет износ тормозной системы.

"Агрессивное или спортивное вождение, частый резкий разгон и торможение увеличивают нагрузку на тормоза и ускоряют их износ. Также негативно сказывается использование некачественных запчастей, например колодок или дисков", — пояснил Петров.

Эксперт отметил, что снижение нагрузки на тормозную систему помогает продлить срок службы деталей.

"Начинать движение и замедляться следует постепенно, особенно если автомобиль сильно нагружен", — добавил он.

Петров также подчеркнул важность своевременного технического обслуживания и контроля состояния тормозов.

"Тормозная система требует регулярного осмотра. При наличии датчиков износа автомобиль сам сигнализирует о проблеме. Если их нет, следует обращать внимание на посторонние шумы и скрипы, а также периодически измерять остаточную толщину фрикционных накладок и дисков. Это позволит избежать преждевременного выхода деталей из строя", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
