Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ким Чен Ын сделал Курскую область частью идеологии — к чему готовится Пхеньян
Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение
Пот заливает глаза, а стрелка весов стоит: главная ошибка тех, кто худеет только спортом
Кинотеатры в прошлом? Риз Уизерспун назвала главную причину, почему молодёжь перестала любить кино
Дочь Михаила Турецкого обманули на миллионы рублей: детали хитрой схемы мошенников
Беженцы, сельхозпродукция и Волынь: что не поделили Польша и Украина
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
60 вопросов Юрию Грымову: Театр Модерн приглашает на творческий вечер режиссера

ПДД с подвохом: об этом правиле забывают даже опытные водители

Авто

Обгон на участке с опасным поворотом запрещен независимо от разметки — ориентироваться следует исключительно на дорожный знак. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Ранее издание Baza сообщало, что россиянку оштрафовали за обгон через прерывистую линию. Сотрудники ГИБДД оформили протокол и показали правила дорожного движения, где такой маневр наказывается вплоть до лишения прав на шесть месяцев. Девушка не обратила внимание на знак "Опасный поворот" и выполнила обгон на закруглении дороги.

Комментируя ситуацию, Попов пояснил, что прерывистая разметка носит вспомогательный характер и не отменяет требований знака.

"Знак "Опасный поворот" предупреждает об участке дороги с ограниченной видимостью. В зоне его действия обгон запрещен, независимо от линии разметки. Многие водители не знают этих правил и совершают опасные маневры", — отметил эксперт.

Он также рассказал о других неоднозначных ситуациях на дороге.

"Например, знак "Остановка запрещена" действует на той стороне дороги, на которой он установлен, включая карманы и боковые проезды. Часто водители думают, что в этих местах можно парковаться, но это нарушение. Необходимо внимательно читать комментарии к знаку", — добавил Попов. 

По мнению эксперта, любые действия на дороге должны основываться на знаках, а не на разметке или привычках.

"Главное правило: ориентироваться на знак, а не на линию, которая может быть частично скрыта снегом, листьями или изношена", — заключил Попов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Садоводство, цветоводство
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Популярное
Звезда Убойной силы признался в алкоголизме: как актёр справился с зелёным змием

Звезда Улиц разбитых фонарей Александр Половцев рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью и дал советы тем, кто сталкивается с подобной проблемой.

Звезда Убойной силы признался в алкоголизме: как актёр справился с зелёным змием
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Архитектура, которая выжила в пустыне, но исчезла из памяти человечества
Хрупкая мечта о внеземной жизни трещит по швам — новые данные всё меняют
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Секрет молодости кожи: добавьте в рацион витамин B3 — никотинамид снижает риск рака кожи на 14%
Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение
Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение
Последние материалы
ПДД с подвохом: об этом правиле забывают даже опытные водители
Смотрите, как бумажные самолётики падают на сцену — в Бостоне вручили Шнобеля за пищеварение
Пот заливает глаза, а стрелка весов стоит: главная ошибка тех, кто худеет только спортом
Кинотеатры в прошлом? Риз Уизерспун назвала главную причину, почему молодёжь перестала любить кино
Дочь Михаила Турецкого обманули на миллионы рублей: детали хитрой схемы мошенников
Беженцы, сельхозпродукция и Волынь: что не поделили Польша и Украина
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
60 вопросов Юрию Грымову: Театр Модерн приглашает на творческий вечер режиссера
Скандал вокруг Аланы Мамаевой: почему органы опеки вмешались в жизнь её семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.