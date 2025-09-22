ПДД с подвохом: об этом правиле забывают даже опытные водители

Обгон на участке с опасным поворотом запрещен независимо от разметки — ориентироваться следует исключительно на дорожный знак. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Инспектор ГАИ

Ранее издание Baza сообщало, что россиянку оштрафовали за обгон через прерывистую линию. Сотрудники ГИБДД оформили протокол и показали правила дорожного движения, где такой маневр наказывается вплоть до лишения прав на шесть месяцев. Девушка не обратила внимание на знак "Опасный поворот" и выполнила обгон на закруглении дороги.

Комментируя ситуацию, Попов пояснил, что прерывистая разметка носит вспомогательный характер и не отменяет требований знака.

"Знак "Опасный поворот" предупреждает об участке дороги с ограниченной видимостью. В зоне его действия обгон запрещен, независимо от линии разметки. Многие водители не знают этих правил и совершают опасные маневры", — отметил эксперт.

Он также рассказал о других неоднозначных ситуациях на дороге.

"Например, знак "Остановка запрещена" действует на той стороне дороги, на которой он установлен, включая карманы и боковые проезды. Часто водители думают, что в этих местах можно парковаться, но это нарушение. Необходимо внимательно читать комментарии к знаку", — добавил Попов.

По мнению эксперта, любые действия на дороге должны основываться на знаках, а не на разметке или привычках.