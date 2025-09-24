BMW оправдывает гигантские ноздри: спрос оказался сильнее критики

В последние годы вокруг дизайна BMW разгорелись настоящие споры. Главный предмет дискуссии — увеличенные решётки радиатора, получившие в народе прозвище "гигантские ноздри". Многим фанатам марки они казались слишком грубыми и не соответствующими классическим канонам. Однако продажи показали обратное: модели с новым стилем — от седана M3 до флагманских 7 Series, X7 и кроссовера XM - вовсе не потеряли популярности.
Теперь же компания подтвердила: эпоха больших "ноздрей" подходит к концу. Переход к новому стилю Neue Klasse принесёт возвращение к более компактным и вертикальным решёткам.
По словам шеф-дизайнера Адриана ван Хойдонка, толчком послужили требования глобальных рынков, в первую очередь Китая.
Китайские покупатели ценят яркий и выразительный дизайн.
Большая решётка радиатора воспринималась как символ статуса и мощи.
Критика в Европе и США не отразилась на спросе: продажи росли.
Фактически BMW сделала выбор в пользу коммерческого успеха, а не консервативного подхода.
BMW 4 Series / M3 - первый яркий пример, вызвавший ожесточённые споры.
BMW 7 Series - флагман с массивной решёткой и подсветкой Iconic Glow.
BMW X7 - крупный кроссовер, где "ноздри" подчеркивают размеры кузова.
BMW XM - спортивный SUV с экстремальной внешностью.
Продажи всех этих моделей не снижались, а иногда даже росли — несмотря на мемы и критику в интернете.
|Период
|Характер решётки
|Примеры
|До 2020
|Классические "двойные почки" средних размеров
|3 Series, 5 Series
|2020-2024
|"Гигантские ноздри" для флагманов и спорткаров
|M3, X7, XM
|С 2025 (Neue Klasse)
|Компактные вертикальные элементы
|iX3, будущие i3/i5
С запуском нового поколения электромобилей, начиная с iX3, BMW переходит к другому стилю:
решётки становятся меньше и вертикальнее;
акцент делается на светодиодную графику фар;
сам "нос" автомобиля выглядит чище и лаконичнее.
Таким образом, бренд реагирует на критику и одновременно готовится к новой эпохе электрификации.
Если вам нравятся большие "ноздри" — рассматривайте модели 2020-2024 годов, они скоро станут отличительным признаком поколения.
Любителям классики лучше подождать автомобили на платформе Neue Klasse.
При выборе обращайте внимание не только на дизайн, но и на оснащение: BMW активно внедряет новые ассистенты и мультимедиа.
Учитывайте рынок: в Китае ценят эффектные версии, в Европе — сдержанные.
Для коллекционеров M3 и XM с "ноздрями" могут стать будущими культовыми машинами.
Ошибка: считать, что большие решётки снизят стоимость BMW на вторичке.
→ Последствие: упущенная выгода при продаже.
→ Альтернатива: понимать, что спрос на такие версии сохранится.
Ошибка: ждать, что все модели моментально перейдут к новому стилю.
→ Последствие: разочарование при рестайлингах.
→ Альтернатива: следить за анонсами по платформе Neue Klasse.
Ошибка: воспринимать "ноздри" как чисто дизайнерский элемент.
→ Последствие: упускание инженерной роли (охлаждение и датчики).
→ Альтернатива: учитывать функциональность в выборе.
Если бы бренд оставил консервативные решётки, он мог бы потерять часть рынка в Китае, где покупатели активно выбирали более "выразительные" модели. То есть решение о "гигантских ноздрях" было в первую очередь экономическим, а не дизайнерским.
|Плюсы
|Минусы
|Яркий запоминающийся дизайн
|Критикуют за "безвкусицу"
|Отличие от конкурентов
|Могут отпугнуть консерваторов
|Хорошая аэродинамика для EV (закрытые панели)
|Сложнее вписать в элегантный кузов
|Популярность в Китае
|Много мемов и шуток в интернете
Почему BMW увеличила решётки?
Из-за предпочтений покупателей на ключевых рынках, особенно в Китае.
Когда уйдут "гигантские ноздри"?
С началом продаж моделей на платформе Neue Klasse (с 2025 года).
На продажах сказалась критика?
Нет, продажи M3, 7 Series, X7 и XM остались на высоком уровне.
Миф: "Большие решётки провалили BMW на рынке".
Правда: продажи остались стабильными или выросли.
Миф: "Решётки нужны только для красоты".
Правда: они служат и для охлаждения, и как элемент интеграции датчиков.
Миф: "BMW отказалась от них из-за провала".
Правда: переход к новому стилю связан с запуском электромобилей.
Первые "гигантские ноздри" появились ещё на концепте BMW i Vision Dynamics в 2017 году.
В Китае доля покупателей BMW с большими решётками превышала 60%.
В сети дизайн стал источником сотен мемов — от "кабана" до "кролика".
Решётка радиатора — один из символов BMW с 1930-х годов. "Двойные почки" меняли форму и размер, но всегда оставались узнаваемым элементом. В 1970–2000-х годах они были относительно компактными, что стало классикой.
В 2020-х компания рискнула и пошла на эксперимент, увеличив "ноздри" в несколько раз. Это решение оказалось успешным с коммерческой точки зрения, но спорным с точки зрения стиля. Теперь история делает новый виток: Neue Klasse обещает вернуть лаконичность и элегантность, сохранив при этом узнаваемый образ.
