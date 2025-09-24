BMW оправдывает гигантские ноздри: спрос оказался сильнее критики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

В последние годы вокруг дизайна BMW разгорелись настоящие споры. Главный предмет дискуссии — увеличенные решётки радиатора, получившие в народе прозвище "гигантские ноздри". Многим фанатам марки они казались слишком грубыми и не соответствующими классическим канонам. Однако продажи показали обратное: модели с новым стилем — от седана M3 до флагманских 7 Series, X7 и кроссовера XM - вовсе не потеряли популярности.

BMW 7 SERIES
Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW 7 SERIES

Теперь же компания подтвердила: эпоха больших "ноздрей" подходит к концу. Переход к новому стилю Neue Klasse принесёт возвращение к более компактным и вертикальным решёткам.

Почему решётки стали такими большими

По словам шеф-дизайнера Адриана ван Хойдонка, толчком послужили требования глобальных рынков, в первую очередь Китая.

  • Китайские покупатели ценят яркий и выразительный дизайн.

  • Большая решётка радиатора воспринималась как символ статуса и мощи.

  • Критика в Европе и США не отразилась на спросе: продажи росли.

Фактически BMW сделала выбор в пользу коммерческого успеха, а не консервативного подхода.

Какие модели получили "гигантские ноздри"

  • BMW 4 Series / M3 - первый яркий пример, вызвавший ожесточённые споры.

  • BMW 7 Series - флагман с массивной решёткой и подсветкой Iconic Glow.

  • BMW X7 - крупный кроссовер, где "ноздри" подчеркивают размеры кузова.

  • BMW XM - спортивный SUV с экстремальной внешностью.

Продажи всех этих моделей не снижались, а иногда даже росли — несмотря на мемы и критику в интернете.

Сравнение старого и нового стиля

Период Характер решётки Примеры
До 2020 Классические "двойные почки" средних размеров 3 Series, 5 Series
2020-2024 "Гигантские ноздри" для флагманов и спорткаров M3, X7, XM
С 2025 (Neue Klasse) Компактные вертикальные элементы iX3, будущие i3/i5

Что изменит Neue Klasse

С запуском нового поколения электромобилей, начиная с iX3, BMW переходит к другому стилю:

  • решётки становятся меньше и вертикальнее;

  • акцент делается на светодиодную графику фар;

  • сам "нос" автомобиля выглядит чище и лаконичнее.

Таким образом, бренд реагирует на критику и одновременно готовится к новой эпохе электрификации.

Советы шаг за шагом для покупателей BMW

  1. Если вам нравятся большие "ноздри" — рассматривайте модели 2020-2024 годов, они скоро станут отличительным признаком поколения.

  2. Любителям классики лучше подождать автомобили на платформе Neue Klasse.

  3. При выборе обращайте внимание не только на дизайн, но и на оснащение: BMW активно внедряет новые ассистенты и мультимедиа.

  4. Учитывайте рынок: в Китае ценят эффектные версии, в Европе — сдержанные.

  5. Для коллекционеров M3 и XM с "ноздрями" могут стать будущими культовыми машинами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что большие решётки снизят стоимость BMW на вторичке.
    → Последствие: упущенная выгода при продаже.
    → Альтернатива: понимать, что спрос на такие версии сохранится.

  • Ошибка: ждать, что все модели моментально перейдут к новому стилю.
    → Последствие: разочарование при рестайлингах.
    → Альтернатива: следить за анонсами по платформе Neue Klasse.

  • Ошибка: воспринимать "ноздри" как чисто дизайнерский элемент.
    → Последствие: упускание инженерной роли (охлаждение и датчики).
    → Альтернатива: учитывать функциональность в выборе.

А что если бы BMW не пошла на этот шаг?

Если бы бренд оставил консервативные решётки, он мог бы потерять часть рынка в Китае, где покупатели активно выбирали более "выразительные" модели. То есть решение о "гигантских ноздрях" было в первую очередь экономическим, а не дизайнерским.

Плюсы и минусы больших решёток

Плюсы Минусы
Яркий запоминающийся дизайн Критикуют за "безвкусицу"
Отличие от конкурентов Могут отпугнуть консерваторов
Хорошая аэродинамика для EV (закрытые панели) Сложнее вписать в элегантный кузов
Популярность в Китае Много мемов и шуток в интернете

FAQ

Почему BMW увеличила решётки?
Из-за предпочтений покупателей на ключевых рынках, особенно в Китае.

Когда уйдут "гигантские ноздри"?
С началом продаж моделей на платформе Neue Klasse (с 2025 года).

На продажах сказалась критика?
Нет, продажи M3, 7 Series, X7 и XM остались на высоком уровне.

Мифы и правда

  • Миф: "Большие решётки провалили BMW на рынке".
    Правда: продажи остались стабильными или выросли.

  • Миф: "Решётки нужны только для красоты".
    Правда: они служат и для охлаждения, и как элемент интеграции датчиков.

  • Миф: "BMW отказалась от них из-за провала".
    Правда: переход к новому стилю связан с запуском электромобилей.

Интересные факты

  1. Первые "гигантские ноздри" появились ещё на концепте BMW i Vision Dynamics в 2017 году.

  2. В Китае доля покупателей BMW с большими решётками превышала 60%.

  3. В сети дизайн стал источником сотен мемов — от "кабана" до "кролика".

Исторический контекст

Решётка радиатора — один из символов BMW с 1930-х годов. "Двойные почки" меняли форму и размер, но всегда оставались узнаваемым элементом. В 1970–2000-х годах они были относительно компактными, что стало классикой.

В 2020-х компания рискнула и пошла на эксперимент, увеличив "ноздри" в несколько раз. Это решение оказалось успешным с коммерческой точки зрения, но спорным с точки зрения стиля. Теперь история делает новый виток: Neue Klasse обещает вернуть лаконичность и элегантность, сохранив при этом узнаваемый образ.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
