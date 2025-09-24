Советские машины выигрывают конкуренцию у британцев: как дешёвые самосвалы обошли местные марки

История советских грузовиков за рубежом редко ограничивалась странами соцлагеря. В 1970-е годы тяжёлые самосвалы из Кременчуга неожиданно нашли работу в самой Великобритании. Здесь их знали и ценили на стройках и в карьерах, но продавали под другой маркой — BELAZ. Разберёмся, как это произошло и почему советские грузовики пользовались спросом в Туманном Альбионе

Фото: Own work by LIght Dim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ КрАЗ-256

Экономический фон: Британия строит дороги

В конце 1960-х в Великобритании начался настоящий строительный бум. Требовалось быстро возводить автострады, туннели и развязки. Для этого нужны были тяжёлые самосвалы большой грузоподъёмности.

Сначала британские строители делали ставку на немецкие грузовики Magirus-Deutz, которые хорошо зарекомендовали себя на крупных стройках. Но вскоре внимание привлекли и советские машины: они были дешевле конкурентов, при этом прочные и простые в обслуживании.

Первые поставки из Советского союза

Сначала в Британию отправили белорусские карьерные самосвалы БелАЗ-540. Они сразу заинтересовали строителей: журналисты даже ездили в Жодино и писали положительные репортажи о заводе.

На волне успеха в страну начали завозить и КрАЗ-256 - более универсальные самосвалы грузоподъёмностью 12 тонн, подходившие и для дорог общего пользования.

Почему КрАЗы стали "BELAZ"

Первые КрАЗы прибыли в Великобританию под собственным именем. Но маркетологи быстро заметили: у строительных компаний бренд BELAZ уже имел репутацию благодаря белорусским самосвалам.

Чтобы упростить продвижение, британская фирма UMO Plants, занимавшаяся поставками, стала продавать кременчугские машины под тем же названием — BELAZ 256. Под этой маркой предлагали и другую советскую технику, включая УАЗ-452.

Что представлял собой КрАЗ-256

Двигатель: ЯМЗ-238, дизель V8, объём 14,86 л, мощность 240 л. с.

Коробка: пятиступенчатая механика с демультипликатором (10 передач).

Грузоподъёмность: 12 т (в Британии указывали 14 т).

Цена: 8250 фунтов стерлингов.

Для сравнения: в 1970-е годы ВАЗ-2101 стоил около 1000 фунтов, а Volkswagen Beetle — чуть дороже. Таким образом, тяжёлый грузовик обходился строителям относительно недорого.

Как КрАЗы дорабатывали в Британии

Советские самосвалы не полностью соответствовали местным стандартам. Британцам пришлось внести изменения:

перенесли фары в бампер, так как исходное расположение было слишком высоким;

установили импортную двухконтурную тормозную систему;

изменили передаточные числа, увеличив максимальную скорость с 65 до 77 км/ч;

поставили кузова собственного производства, чтобы вписаться в нормы ширины (2500 мм вместо 2640 мм);

предлагали подрессоренные сиденья и односкатные задние колёса.

Сравнение с конкурентами 1970-х

Модель Страна Мощность Грузоподъёмность Цена (фунтов) BELAZ 256 (КрАЗ) Советский Союз 240 л. с. 12-14 т 8250 Magirus-Deutz 290 ФРГ 290 л. с. 12 т ~10 000 Bedford TM Великобритания 205 л. с. 10 т ~9500 Volvo F86 Швеция 210 л. с. 11 т ~9700

Советский грузовик выглядел выгодно за счёт низкой цены и прочности.

Где работали советские грузовики

КрАЗы под именем BELAZ применялись:

на строительстве британских автострад;

в песчаных и гравийных карьерах;

на первых этапах строительства тоннеля под Ла-Маншем в 1974 году.

Хотя проект вскоре заморозили, советские машины отметились и там.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать КрАЗ на дорогах общего пользования без доработки.

→ Последствие: несоответствие нормам, штрафы.

→ Альтернатива: установка британского кузова и адаптация фар.

Ошибка: недооценивать нагрузку и превышать паспортную грузоподъёмность.

→ Последствие: ускоренный износ и аварии.

→ Альтернатива: использовать запас прочности в рамках разумного.

Ошибка: игнорировать модернизацию тормозов.

→ Последствие: аварии из-за отказа системы.

→ Альтернатива: замена на двухконтурную импортную систему.

А что если бы КрАЗы продавались под собственным брендом?

Эксперты считают, что успех был бы меньше. Имя BELAZ уже имело вес в строительной отрасли, а КрАЗ как марка был неизвестен в Британии. Под общим брендом советская техника воспринималась как единое семейство, что упростило маркетинг.

Плюсы и минусы советских грузовиков в Британии

Плюсы Минусы Низкая цена Устаревшая конструкция Высокая прочность Не соответствовали нормам Простота ремонта Ограниченная скорость Хорошая проходимость Одноконтурные тормоза (устранено позже)

FAQ

Сколько КрАЗов поставили в Великобританию?

Всего — 433 самосвала.

Почему их переименовали в BELAZ?

Марка БелАЗ уже была известна и вызывала доверие у строителей.

До какого года поставлялись машины?

До 1984 года, пока не вступили новые экологические стандарты.

Сохранились ли КрАЗы в Британии?

Да, отдельные экземпляры до сих пор участвуют в ретро-выставках.

Мифы и правда

Миф: "Советские грузовики не продавались на Западе".

Правда: КрАЗы и БелАЗы работали в Британии и Европе.

Миф: "Их брали только из-за низкой цены".

Правда: ценили и прочность, и проходимость.

Миф: "Все КрАЗы были одинаковыми".

Правда: экспортные версии отличались контролем качества и доработками.

Интересные факты

Именно оранжевый КрАЗ в экспортной версии снялся в фильме "Мимино" Георгия Данелии. В середине 1970-х КрАЗы занимали второе место по продажам среди импортных самосвалов в Британии. Некоторые машины до сих пор находятся в рабочем состоянии и эксплуатируются коллекционерами.

Исторический контекст

1970-е годы стали уникальным периодом: Советский Союз активно искал валютные рынки, и экспорт тяжёлой техники рассматривался как выгодное направление. КрАЗы в Великобритании — редкий пример того, как советская техника смогла закрепиться на Западе.

К 1980-м ситуация изменилась: экологические нормы ужесточились, а сами КрАЗы устарели. Поставки прекратились в 1984 году. Но до этого момента советские грузовики успели внести свой вклад в развитие британской инфраструктуры.