Советские машины выигрывают конкуренцию у британцев: как дешёвые самосвалы обошли местные марки

История советских грузовиков за рубежом редко ограничивалась странами соцлагеря. В 1970-е годы тяжёлые самосвалы из Кременчуга неожиданно нашли работу в самой Великобритании. Здесь их знали и ценили на стройках и в карьерах, но продавали под другой маркой — BELAZ. Разберёмся, как это произошло и почему советские грузовики пользовались спросом в Туманном Альбионе, вещает новостной портал "За рулём".
В конце 1960-х в Великобритании начался настоящий строительный бум. Требовалось быстро возводить автострады, туннели и развязки. Для этого нужны были тяжёлые самосвалы большой грузоподъёмности.
Сначала британские строители делали ставку на немецкие грузовики Magirus-Deutz, которые хорошо зарекомендовали себя на крупных стройках. Но вскоре внимание привлекли и советские машины: они были дешевле конкурентов, при этом прочные и простые в обслуживании.
Сначала в Британию отправили белорусские карьерные самосвалы БелАЗ-540. Они сразу заинтересовали строителей: журналисты даже ездили в Жодино и писали положительные репортажи о заводе.
На волне успеха в страну начали завозить и КрАЗ-256 - более универсальные самосвалы грузоподъёмностью 12 тонн, подходившие и для дорог общего пользования.
Первые КрАЗы прибыли в Великобританию под собственным именем. Но маркетологи быстро заметили: у строительных компаний бренд BELAZ уже имел репутацию благодаря белорусским самосвалам.
Чтобы упростить продвижение, британская фирма UMO Plants, занимавшаяся поставками, стала продавать кременчугские машины под тем же названием — BELAZ 256. Под этой маркой предлагали и другую советскую технику, включая УАЗ-452.
Двигатель: ЯМЗ-238, дизель V8, объём 14,86 л, мощность 240 л. с.
Коробка: пятиступенчатая механика с демультипликатором (10 передач).
Грузоподъёмность: 12 т (в Британии указывали 14 т).
Цена: 8250 фунтов стерлингов.
Для сравнения: в 1970-е годы ВАЗ-2101 стоил около 1000 фунтов, а Volkswagen Beetle — чуть дороже. Таким образом, тяжёлый грузовик обходился строителям относительно недорого.
Советские самосвалы не полностью соответствовали местным стандартам. Британцам пришлось внести изменения:
перенесли фары в бампер, так как исходное расположение было слишком высоким;
установили импортную двухконтурную тормозную систему;
изменили передаточные числа, увеличив максимальную скорость с 65 до 77 км/ч;
поставили кузова собственного производства, чтобы вписаться в нормы ширины (2500 мм вместо 2640 мм);
предлагали подрессоренные сиденья и односкатные задние колёса.
|Модель
|Страна
|Мощность
|Грузоподъёмность
|Цена (фунтов)
|BELAZ 256 (КрАЗ)
|Советский Союз
|240 л. с.
|12-14 т
|8250
|Magirus-Deutz 290
|ФРГ
|290 л. с.
|12 т
|~10 000
|Bedford TM
|Великобритания
|205 л. с.
|10 т
|~9500
|Volvo F86
|Швеция
|210 л. с.
|11 т
|~9700
Советский грузовик выглядел выгодно за счёт низкой цены и прочности.
КрАЗы под именем BELAZ применялись:
на строительстве британских автострад;
в песчаных и гравийных карьерах;
на первых этапах строительства тоннеля под Ла-Маншем в 1974 году.
Хотя проект вскоре заморозили, советские машины отметились и там.
Ошибка: использовать КрАЗ на дорогах общего пользования без доработки.
→ Последствие: несоответствие нормам, штрафы.
→ Альтернатива: установка британского кузова и адаптация фар.
Ошибка: недооценивать нагрузку и превышать паспортную грузоподъёмность.
→ Последствие: ускоренный износ и аварии.
→ Альтернатива: использовать запас прочности в рамках разумного.
Ошибка: игнорировать модернизацию тормозов.
→ Последствие: аварии из-за отказа системы.
→ Альтернатива: замена на двухконтурную импортную систему.
Эксперты считают, что успех был бы меньше. Имя BELAZ уже имело вес в строительной отрасли, а КрАЗ как марка был неизвестен в Британии. Под общим брендом советская техника воспринималась как единое семейство, что упростило маркетинг.
|Плюсы
|Минусы
|Низкая цена
|Устаревшая конструкция
|Высокая прочность
|Не соответствовали нормам
|Простота ремонта
|Ограниченная скорость
|Хорошая проходимость
|Одноконтурные тормоза (устранено позже)
Сколько КрАЗов поставили в Великобританию?
Всего — 433 самосвала.
Почему их переименовали в BELAZ?
Марка БелАЗ уже была известна и вызывала доверие у строителей.
До какого года поставлялись машины?
До 1984 года, пока не вступили новые экологические стандарты.
Сохранились ли КрАЗы в Британии?
Да, отдельные экземпляры до сих пор участвуют в ретро-выставках.
Миф: "Советские грузовики не продавались на Западе".
Правда: КрАЗы и БелАЗы работали в Британии и Европе.
Миф: "Их брали только из-за низкой цены".
Правда: ценили и прочность, и проходимость.
Миф: "Все КрАЗы были одинаковыми".
Правда: экспортные версии отличались контролем качества и доработками.
Именно оранжевый КрАЗ в экспортной версии снялся в фильме "Мимино" Георгия Данелии.
В середине 1970-х КрАЗы занимали второе место по продажам среди импортных самосвалов в Британии.
Некоторые машины до сих пор находятся в рабочем состоянии и эксплуатируются коллекционерами.
1970-е годы стали уникальным периодом: Советский Союз активно искал валютные рынки, и экспорт тяжёлой техники рассматривался как выгодное направление. КрАЗы в Великобритании — редкий пример того, как советская техника смогла закрепиться на Западе.
К 1980-м ситуация изменилась: экологические нормы ужесточились, а сами КрАЗы устарели. Поставки прекратились в 1984 году. Но до этого момента советские грузовики успели внести свой вклад в развитие британской инфраструктуры.
