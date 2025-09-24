Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны 90-х глазами Юрия Быкова: от нищеты до насилия – личный опыт режиссёра
Яркий овощ продлевает жизнь: неожиданный союзник против атеросклероза
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели
Старые средства калечат ткани: чем грозит неправильное применение йода и зелёнки

АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя

Авто

С конца сентября 2025 года крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ переходит на сокращённую рабочую неделю. С 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года заводы компании будут работать в режиме четырёхдневки. Такое решение принято в условиях снижения продаж и общей нестабильности на рынке.

Lada
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada

Руководство подчёркивает: главная цель меры — сохранить рабочие места и избежать массовых сокращений.

Почему АвтоВАЗ пошёл на этот шаг

Автопроизводители по всему миру сталкиваются с волатильностью спроса. В России на продажи влияет целый ряд факторов:

  • колебания курса валют и цен на комплектующие;

  • конкуренция с китайскими марками;

  • падение потребительского спроса;

  • необходимость обновления модельного ряда.

В таких условиях АвтоВАЗ решил снизить нагрузку на производство, но при этом сохранить коллектив.

Чем займутся сотрудники в это время

Сокращение рабочих дней не означает простоя. В компании уточнили, что время будет использовано для:

  • увеличения выпуска запасных частей;

  • ремонта и модернизации оборудования;

  • благоустройства заводской территории;

  • дополнительного обучения персонала.

Таким образом, четырёхдневка рассматривается как возможность не только переждать спад, но и подготовиться к росту в будущем.

Сравнение с другими автопроизводителями

Компания Страна Мера Причина
АвтоВАЗ Россия 4-дневная неделя на 6 месяцев Снижение продаж
Volkswagen Германия Сокращение смен Низкий спрос на EV
Toyota Япония Временные остановки конвейеров Дефицит комплектующих
Ford США Сокращение штата и смен Перепроизводство

АвтоВАЗ выбрал наиболее щадящий вариант — не увольнять, а временно уменьшить график.

Советы шаг за шагом для работников АвтоВАЗа

  1. Уточните у отдела кадров, как изменится ваш график и зарплата.

  2. Используйте дополнительное время для обучения: компания будет проводить курсы.

  3. Планируйте расходы: доходы могут снизиться, даже с учётом компенсаций.

  4. Следите за сообщениями профсоюза и компании о возможных изменениях.

  5. Рассмотрите подработку или временные проекты, если будет такая возможность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать четырёхдневку как сигнал к увольнению.
    → Последствие: паника и ненужные увольнения по собственному желанию.
    → Альтернатива: дождаться официальных разъяснений и поддержки.

  • Ошибка: не использовать время для обучения.
    → Последствие: потеря возможности повысить квалификацию.
    → Альтернатива: пройти курсы, которые предложит АвтоВАЗ.

  • Ошибка: рассчитывать на прежний уровень дохода.
    → Последствие: финансовые трудности.
    → Альтернатива: заранее оптимизировать бюджет и искать дополнительные источники.

А что если продажи упадут ещё сильнее?

Риск продления четырёхдневки или перехода к другим мерам существует. Однако руководство компании подчёркивает: приоритетом остаётся сохранение коллектива. Массовые сокращения — крайний вариант.

Плюсы и минусы четырёхдневки

Плюсы Минусы
Сохранение рабочих мест Снижение доходов работников
Возможность заняться обучением Уменьшение выпуска автомобилей
Перепрофилирование на выпуск запчастей Риски падения мотивации
Подготовка к росту в будущем Зависимость от господдержки

FAQ

Будет ли выплачиваться зарплата в полном объёме?
Нет, заработок снизится пропорционально времени работы. Однако компания запросила поддержку у федеральных и региональных властей.

На какой срок вводится четырёхдневка?
С 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года.

Можно ли уйти в отпуск или подработать в свободный день?
Возможность подработки зависит от условий трудового договора, отпуск предоставляется отдельно.

Мифы и правда

  • Миф: "Четырёхдневка — это начало массовых увольнений".
    Правда: напротив, мера введена для сохранения коллектива.

  • Миф: "Зарплаты не изменятся".
    Правда: доходы уменьшатся, но часть будет компенсирована господдержкой.

  • Миф: "Завод остановлен".
    Правда: производство продолжит работать, просто с сокращённой неделей.

Интересные факты

  1. АвтоВАЗ уже применял сокращённый график в 2009 году во время мирового кризиса.

  2. По числу сотрудников (более 40 тыс. человек) АвтоВАЗ остаётся крупнейшим работодателем Самарской области.

  3. Lada Granta и Lada Vesta — основные модели, которые формируют до 70% объёма производства компании.

Исторический контекст

В мировой практике четырёхдневная рабочая неделя чаще всего используется как антикризисная мера. Например, в 2008–2009 годах General Motors и Chrysler прибегали к подобным схемам, чтобы удержать сотрудников. В России АвтоВАЗ также уже использовал такую практику в кризисные периоды.

Сегодняшнее решение — отражение глобальных процессов. Автопроизводители по всему миру корректируют планы в зависимости от спроса. Для АвтоВАЗа это возможность переждать спад, сохранив кадры и подготовив заводы к росту.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Вьетнам без прикрас: какие локации стоит увидеть, если Нячанг уже не удивляет
Шоу продолжается? Трамп обрушился с критикой на ABC за возвращение Джимми Киммела
Уход становится минным полем: один неверный шаг в составе — и прыщи возвращаются снова
Айгуль Халимова: тренер должен уметь говорить на разных языках фитнеса
В Госдуме ответили на слова Трампа о возможности Киева вернуть территории
Секреты работы с AWS: что стоит за успешными проектами Романа Дубинина
Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов
АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя
Игра по упрощённым правилам заканчивается: самозанятых готовят к новой модели
Старые средства калечат ткани: чем грозит неправильное применение йода и зелёнки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.