АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя

С конца сентября 2025 года крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ переходит на сокращённую рабочую неделю. С 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года заводы компании будут работать в режиме четырёхдневки. Такое решение принято в условиях снижения продаж и общей нестабильности на рынке.
Руководство подчёркивает: главная цель меры — сохранить рабочие места и избежать массовых сокращений.
Автопроизводители по всему миру сталкиваются с волатильностью спроса. В России на продажи влияет целый ряд факторов:
колебания курса валют и цен на комплектующие;
конкуренция с китайскими марками;
падение потребительского спроса;
необходимость обновления модельного ряда.
В таких условиях АвтоВАЗ решил снизить нагрузку на производство, но при этом сохранить коллектив.
Сокращение рабочих дней не означает простоя. В компании уточнили, что время будет использовано для:
увеличения выпуска запасных частей;
ремонта и модернизации оборудования;
благоустройства заводской территории;
дополнительного обучения персонала.
Таким образом, четырёхдневка рассматривается как возможность не только переждать спад, но и подготовиться к росту в будущем.
|Компания
|Страна
|Мера
|Причина
|АвтоВАЗ
|Россия
|4-дневная неделя на 6 месяцев
|Снижение продаж
|Volkswagen
|Германия
|Сокращение смен
|Низкий спрос на EV
|Toyota
|Япония
|Временные остановки конвейеров
|Дефицит комплектующих
|Ford
|США
|Сокращение штата и смен
|Перепроизводство
АвтоВАЗ выбрал наиболее щадящий вариант — не увольнять, а временно уменьшить график.
Уточните у отдела кадров, как изменится ваш график и зарплата.
Используйте дополнительное время для обучения: компания будет проводить курсы.
Планируйте расходы: доходы могут снизиться, даже с учётом компенсаций.
Следите за сообщениями профсоюза и компании о возможных изменениях.
Рассмотрите подработку или временные проекты, если будет такая возможность.
Ошибка: воспринимать четырёхдневку как сигнал к увольнению.
→ Последствие: паника и ненужные увольнения по собственному желанию.
→ Альтернатива: дождаться официальных разъяснений и поддержки.
Ошибка: не использовать время для обучения.
→ Последствие: потеря возможности повысить квалификацию.
→ Альтернатива: пройти курсы, которые предложит АвтоВАЗ.
Ошибка: рассчитывать на прежний уровень дохода.
→ Последствие: финансовые трудности.
→ Альтернатива: заранее оптимизировать бюджет и искать дополнительные источники.
Риск продления четырёхдневки или перехода к другим мерам существует. Однако руководство компании подчёркивает: приоритетом остаётся сохранение коллектива. Массовые сокращения — крайний вариант.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение рабочих мест
|Снижение доходов работников
|Возможность заняться обучением
|Уменьшение выпуска автомобилей
|Перепрофилирование на выпуск запчастей
|Риски падения мотивации
|Подготовка к росту в будущем
|Зависимость от господдержки
Будет ли выплачиваться зарплата в полном объёме?
Нет, заработок снизится пропорционально времени работы. Однако компания запросила поддержку у федеральных и региональных властей.
На какой срок вводится четырёхдневка?
С 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года.
Можно ли уйти в отпуск или подработать в свободный день?
Возможность подработки зависит от условий трудового договора, отпуск предоставляется отдельно.
Миф: "Четырёхдневка — это начало массовых увольнений".
Правда: напротив, мера введена для сохранения коллектива.
Миф: "Зарплаты не изменятся".
Правда: доходы уменьшатся, но часть будет компенсирована господдержкой.
Миф: "Завод остановлен".
Правда: производство продолжит работать, просто с сокращённой неделей.
АвтоВАЗ уже применял сокращённый график в 2009 году во время мирового кризиса.
По числу сотрудников (более 40 тыс. человек) АвтоВАЗ остаётся крупнейшим работодателем Самарской области.
Lada Granta и Lada Vesta — основные модели, которые формируют до 70% объёма производства компании.
В мировой практике четырёхдневная рабочая неделя чаще всего используется как антикризисная мера. Например, в 2008–2009 годах General Motors и Chrysler прибегали к подобным схемам, чтобы удержать сотрудников. В России АвтоВАЗ также уже использовал такую практику в кризисные периоды.
Сегодняшнее решение — отражение глобальных процессов. Автопроизводители по всему миру корректируют планы в зависимости от спроса. Для АвтоВАЗа это возможность переждать спад, сохранив кадры и подготовив заводы к росту.
