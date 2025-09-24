АвтоВАЗ сбавляет обороты: что на самом деле означает сокращённая неделя

Your browser does not support the audio element. Авто

С конца сентября 2025 года крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ переходит на сокращённую рабочую неделю. С 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года заводы компании будут работать в режиме четырёхдневки. Такое решение принято в условиях снижения продаж и общей нестабильности на рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada

Руководство подчёркивает: главная цель меры — сохранить рабочие места и избежать массовых сокращений.

Почему АвтоВАЗ пошёл на этот шаг

Автопроизводители по всему миру сталкиваются с волатильностью спроса. В России на продажи влияет целый ряд факторов:

колебания курса валют и цен на комплектующие;

конкуренция с китайскими марками;

падение потребительского спроса;

необходимость обновления модельного ряда.

В таких условиях АвтоВАЗ решил снизить нагрузку на производство, но при этом сохранить коллектив.

Чем займутся сотрудники в это время

Сокращение рабочих дней не означает простоя. В компании уточнили, что время будет использовано для:

увеличения выпуска запасных частей;

ремонта и модернизации оборудования;

благоустройства заводской территории;

дополнительного обучения персонала.

Таким образом, четырёхдневка рассматривается как возможность не только переждать спад, но и подготовиться к росту в будущем.

Сравнение с другими автопроизводителями

Компания Страна Мера Причина АвтоВАЗ Россия 4-дневная неделя на 6 месяцев Снижение продаж Volkswagen Германия Сокращение смен Низкий спрос на EV Toyota Япония Временные остановки конвейеров Дефицит комплектующих Ford США Сокращение штата и смен Перепроизводство

АвтоВАЗ выбрал наиболее щадящий вариант — не увольнять, а временно уменьшить график.

Советы шаг за шагом для работников АвтоВАЗа

Уточните у отдела кадров, как изменится ваш график и зарплата. Используйте дополнительное время для обучения: компания будет проводить курсы. Планируйте расходы: доходы могут снизиться, даже с учётом компенсаций. Следите за сообщениями профсоюза и компании о возможных изменениях. Рассмотрите подработку или временные проекты, если будет такая возможность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать четырёхдневку как сигнал к увольнению.

→ Последствие: паника и ненужные увольнения по собственному желанию.

→ Альтернатива: дождаться официальных разъяснений и поддержки.

Ошибка: не использовать время для обучения.

→ Последствие: потеря возможности повысить квалификацию.

→ Альтернатива: пройти курсы, которые предложит АвтоВАЗ.

Ошибка: рассчитывать на прежний уровень дохода.

→ Последствие: финансовые трудности.

→ Альтернатива: заранее оптимизировать бюджет и искать дополнительные источники.

А что если продажи упадут ещё сильнее?

Риск продления четырёхдневки или перехода к другим мерам существует. Однако руководство компании подчёркивает: приоритетом остаётся сохранение коллектива. Массовые сокращения — крайний вариант.

Плюсы и минусы четырёхдневки

Плюсы Минусы Сохранение рабочих мест Снижение доходов работников Возможность заняться обучением Уменьшение выпуска автомобилей Перепрофилирование на выпуск запчастей Риски падения мотивации Подготовка к росту в будущем Зависимость от господдержки

FAQ

Будет ли выплачиваться зарплата в полном объёме?

Нет, заработок снизится пропорционально времени работы. Однако компания запросила поддержку у федеральных и региональных властей.

На какой срок вводится четырёхдневка?

С 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года.

Можно ли уйти в отпуск или подработать в свободный день?

Возможность подработки зависит от условий трудового договора, отпуск предоставляется отдельно.

Мифы и правда

Миф: "Четырёхдневка — это начало массовых увольнений".

Правда: напротив, мера введена для сохранения коллектива.

Миф: "Зарплаты не изменятся".

Правда: доходы уменьшатся, но часть будет компенсирована господдержкой.

Миф: "Завод остановлен".

Правда: производство продолжит работать, просто с сокращённой неделей.

Интересные факты

АвтоВАЗ уже применял сокращённый график в 2009 году во время мирового кризиса. По числу сотрудников (более 40 тыс. человек) АвтоВАЗ остаётся крупнейшим работодателем Самарской области. Lada Granta и Lada Vesta — основные модели, которые формируют до 70% объёма производства компании.

Исторический контекст

В мировой практике четырёхдневная рабочая неделя чаще всего используется как антикризисная мера. Например, в 2008–2009 годах General Motors и Chrysler прибегали к подобным схемам, чтобы удержать сотрудников. В России АвтоВАЗ также уже использовал такую практику в кризисные периоды.

Сегодняшнее решение — отражение глобальных процессов. Автопроизводители по всему миру корректируют планы в зависимости от спроса. Для АвтоВАЗа это возможность переждать спад, сохранив кадры и подготовив заводы к росту.