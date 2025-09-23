Летающие автомобили сталкиваются в Китае: как авария повлияет на планы Xpeng

Будущее городского транспорта всё чаще связывают с летающими автомобилями. Китайская компания Xpeng AeroHT, входящая в экосистему Xpeng Motors, уже несколько лет активно развивает направление eVTOL — летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой. Но последние новости из Чанчуня показали: путь к воздушным машинам будущего будет непростым.
Во время репетиции авиашоу в сентябре 2025 года произошло ЧП: столкнулись два летательных аппарата Xpeng. Один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Зрители не пострадали.
Инцидент случился в ходе тренировочного полёта перед авиашоу, которое должно состояться в Чанчуне 19 сентября 2025 года. По предварительным данным:
оба аппарата Xpeng AeroHT выполняли демонстрационный полёт;
по невыясненным причинам они столкнулись в воздухе;
один из пилотов получил травмы;
компания пока не дала официальных комментариев о причинах.
Компания основана в 2013 году и специализируется на разработке летающих автомобилей и модульных eVTOL. Цель — объединить возможности электромобилей и лёгкой авиации.
Ключевые проекты:
Xpeng X2 - прототип городского аэротакси;
Voyager X1-X3 - экспериментальные модели для тестов;
Land Aircraft Carrier - концепт модульного автомобиля, способного ездить по дорогам и взлетать при необходимости.
Авария в Чанчуне показала: несмотря на амбиции производителей, технология eVTOL остаётся на стадии отработки. Вопросы безопасности пока главные:
как обеспечить надёжность систем управления;
как предотвратить столкновения в воздухе;
как интегрировать летающие автомобили в инфраструктуру городов.
|Компания
|Страна
|Модель
|Особенности
|Xpeng AeroHT
|Китай
|X2, Land Aircraft Carrier
|Комбинация авто и eVTOL
|Joby Aviation
|США
|Joby S4
|Электролёт для аэротакси, дальность 240 км
|Volocopter
|Германия
|Volocity
|18 роторов, сертификация в ЕС
|EHang
|Китай
|216
|Двухместный eVTOL, уже проводит коммерческие рейсы
Xpeng идёт по уникальному пути: в отличие от большинства, компания хочет создать именно летающий автомобиль, а не просто аэротакси.
Следите за тестами и сертификацией: пока ни один летающий автомобиль не допущен к массовой эксплуатации.
Не инвестируйте в непроверенные проекты: рынок eVTOL перегрет обещаниями.
Обратите внимание на производителей с государственной поддержкой (например, EHang в Китае).
Для пользователей: первые сервисы будут доступны только как такси, а не для личного владения.
Рассматривайте eVTOL как долгосрочную перспективу — массовое внедрение займёт 10-15 лет.
Ошибка: считать, что eVTOL уже готовы для массового применения.
→ Последствие: неоправданные ожидания и разочарование.
→ Альтернатива: воспринимать их как технологию в стадии испытаний.
Ошибка: игнорировать вопросы безопасности.
→ Последствие: рост аварийности и негативное отношение общества.
→ Альтернатива: развивать системы предотвращения столкновений.
Ошибка: думать, что летающий автомобиль заменит обычный в ближайшие годы.
→ Последствие: неправильные прогнозы рынка.
→ Альтернатива: ожидать постепенного внедрения через аэротакси.
Если Xpeng удастся получить разрешения, компания станет одним из лидеров мирового рынка eVTOL. Это позволит Китаю закрепить лидерство не только в автопроме, но и в сфере городской авиации. Однако сертификация потребует доказательства полной безопасности аппаратов, а именно здесь пока больше всего вопросов.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность разгрузить дороги
|Высокая стоимость
|Экологичность (электродвигатели)
|Ограниченный запас хода
|Быстрая доставка по городу
|Проблемы безопасности
|Новые рабочие места и отрасли
|Необходимость инфраструктуры
Что значит eVTOL?
Electric Vertical Take-Off and Landing — электрический аппарат вертикального взлёта и посадки.
Когда появятся первые летающие автомобили?
Пилотные проекты аэротакси могут стартовать в 2026–2027 гг., массовое внедрение — не раньше 2035.
Можно ли будет купить Xpeng для личного пользования?
Теоретически да, но на практике первые модели будут использоваться только в коммерческих целях.
Миф: "Летающие автомобили заменят обычные через 5 лет".
Правда: технология ещё не готова, нужно минимум 10-15 лет.
Миф: "Эти аппараты абсолютно безопасны".
Правда: инцидент в Чанчуне показал, что риски велики.
Миф: "Только западные компании развивают eVTOL".
Правда: Китай активно конкурирует и уже имеет лидеров.
Xpeng AeroHT привлекла более 500 млн долларов инвестиций на разработку.
В 2023 году Xpeng X2 совершил первый международный демонстрационный полёт в Дубае.
Компания планирует совместить автомобиль и eVTOL в единой платформе — уникальное решение на рынке.
Идея летающих автомобилей появилась ещё в середине XX века. Первые прототипы строили в США в 1950-х, но тогда технологии не позволяли довести их до массового производства. В 2010-х возродился интерес к eVTOL на базе электротяги и дроновых технологий.
Китай стал одним из лидеров в этой гонке, активно инвестируя в Xpeng, EHang и других игроков. Инцидент в Чанчуне — это шаг назад, но не конец истории: такие события лишь подчёркивают, что отрасль пока в стадии становления.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.