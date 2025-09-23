Летающие автомобили сталкиваются в Китае: как авария повлияет на планы Xpeng

Будущее городского транспорта всё чаще связывают с летающими автомобилями. Китайская компания Xpeng AeroHT, входящая в экосистему Xpeng Motors, уже несколько лет активно развивает направление eVTOL — летательных аппаратов с вертикальным взлётом и посадкой. Но последние новости из Чанчуня показали: путь к воздушным машинам будущего будет непростым.

Фото: Own work by Tim Wu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Xpeng AeroHT

Во время репетиции авиашоу в сентябре 2025 года произошло ЧП: столкнулись два летательных аппарата Xpeng. Один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Зрители не пострадали.

Как это произошло

Инцидент случился в ходе тренировочного полёта перед авиашоу, которое должно состояться в Чанчуне 19 сентября 2025 года. По предварительным данным:

оба аппарата Xpeng AeroHT выполняли демонстрационный полёт;

по невыясненным причинам они столкнулись в воздухе;

один из пилотов получил травмы;

компания пока не дала официальных комментариев о причинах.

Что известно о Xpeng AeroHT

Компания основана в 2013 году и специализируется на разработке летающих автомобилей и модульных eVTOL. Цель — объединить возможности электромобилей и лёгкой авиации.

Ключевые проекты:

Xpeng X2 - прототип городского аэротакси;

Voyager X1-X3 - экспериментальные модели для тестов;

Land Aircraft Carrier - концепт модульного автомобиля, способного ездить по дорогам и взлетать при необходимости.

Почему важен этот инцидент

Авария в Чанчуне показала: несмотря на амбиции производителей, технология eVTOL остаётся на стадии отработки. Вопросы безопасности пока главные:

как обеспечить надёжность систем управления;

как предотвратить столкновения в воздухе;

как интегрировать летающие автомобили в инфраструктуру городов.

Сравнение Xpeng с конкурентами

Компания Страна Модель Особенности Xpeng AeroHT Китай X2, Land Aircraft Carrier Комбинация авто и eVTOL Joby Aviation США Joby S4 Электролёт для аэротакси, дальность 240 км Volocopter Германия Volocity 18 роторов, сертификация в ЕС EHang Китай 216 Двухместный eVTOL, уже проводит коммерческие рейсы

Xpeng идёт по уникальному пути: в отличие от большинства, компания хочет создать именно летающий автомобиль, а не просто аэротакси.

Советы шаг за шагом для потребителей и инвесторов

Следите за тестами и сертификацией: пока ни один летающий автомобиль не допущен к массовой эксплуатации. Не инвестируйте в непроверенные проекты: рынок eVTOL перегрет обещаниями. Обратите внимание на производителей с государственной поддержкой (например, EHang в Китае). Для пользователей: первые сервисы будут доступны только как такси, а не для личного владения. Рассматривайте eVTOL как долгосрочную перспективу — массовое внедрение займёт 10-15 лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что eVTOL уже готовы для массового применения.

→ Последствие: неоправданные ожидания и разочарование.

→ Альтернатива: воспринимать их как технологию в стадии испытаний.

Ошибка: игнорировать вопросы безопасности.

→ Последствие: рост аварийности и негативное отношение общества.

→ Альтернатива: развивать системы предотвращения столкновений.

Ошибка: думать, что летающий автомобиль заменит обычный в ближайшие годы.

→ Последствие: неправильные прогнозы рынка.

→ Альтернатива: ожидать постепенного внедрения через аэротакси.

А что если Xpeng сможет сертифицировать свою модель?

Если Xpeng удастся получить разрешения, компания станет одним из лидеров мирового рынка eVTOL. Это позволит Китаю закрепить лидерство не только в автопроме, но и в сфере городской авиации. Однако сертификация потребует доказательства полной безопасности аппаратов, а именно здесь пока больше всего вопросов.

Плюсы и минусы технологий eVTOL

Плюсы Минусы Возможность разгрузить дороги Высокая стоимость Экологичность (электродвигатели) Ограниченный запас хода Быстрая доставка по городу Проблемы безопасности Новые рабочие места и отрасли Необходимость инфраструктуры

FAQ

Что значит eVTOL?

Electric Vertical Take-Off and Landing — электрический аппарат вертикального взлёта и посадки.

Когда появятся первые летающие автомобили?

Пилотные проекты аэротакси могут стартовать в 2026–2027 гг., массовое внедрение — не раньше 2035.

Можно ли будет купить Xpeng для личного пользования?

Теоретически да, но на практике первые модели будут использоваться только в коммерческих целях.

Мифы и правда

Миф: "Летающие автомобили заменят обычные через 5 лет".

Правда: технология ещё не готова, нужно минимум 10-15 лет.

Миф: "Эти аппараты абсолютно безопасны".

Правда: инцидент в Чанчуне показал, что риски велики.

Миф: "Только западные компании развивают eVTOL".

Правда: Китай активно конкурирует и уже имеет лидеров.

Интересные факты

Xpeng AeroHT привлекла более 500 млн долларов инвестиций на разработку. В 2023 году Xpeng X2 совершил первый международный демонстрационный полёт в Дубае. Компания планирует совместить автомобиль и eVTOL в единой платформе — уникальное решение на рынке.

Исторический контекст

Идея летающих автомобилей появилась ещё в середине XX века. Первые прототипы строили в США в 1950-х, но тогда технологии не позволяли довести их до массового производства. В 2010-х возродился интерес к eVTOL на базе электротяги и дроновых технологий.

Китай стал одним из лидеров в этой гонке, активно инвестируя в Xpeng, EHang и других игроков. Инцидент в Чанчуне — это шаг назад, но не конец истории: такие события лишь подчёркивают, что отрасль пока в стадии становления.