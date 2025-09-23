Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё кончено? Майли Сайрус намекнула на уход со сцены – что случилось
Автомобиль начал издавать странные звуки? Это может сигнализировать о серьезных поломках
Тайна дружбы бывших: почему Айза назвала Гуфа самым любимым экс-мужем
Ядерный ренессанс: Иран и Россия готовят мегапроект
Биологический возраст можно обмануть: простые действия, возвращающие энергию
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Питомец сходит с ума в пустой квартире? Простые приемы помогут ему спокойно ждать хозяина
Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе
История, высеченная в камне: тайна храма — что скрывают каменные стражи Рамсеса

Китайский бизнес-седан держится достойно: серьёзных поломок нет, но есть нюанс

Авто

Редакционный парк журнала "За рулем" пополнился китайским бизнес-седаном Hongqi H5 2025 модельного года. Автомобиль с двухлитровым турбомотором мощностью 218 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом" находится в эксплуатации с апреля 2025 года. На момент промежуточного отчёта его пробег составил 15 000 км - отличный повод подвести первые итоги.

китайский седан Hongqi H5 2023
Фото: commons.wikimedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
китайский седан Hongqi H5 2023

Обслуживание: дорого, но предсказуемо

Первое плановое ТО на 7 500 км обошлось владельцам в 25 тысяч рублей. Второе, проведённое к пробегу 15 000 км, оказалось дешевле — 17 500 рублей. Для бизнес-седана это немалые суммы, особенно если сравнивать с привычными конкурентами. Но специалисты отмечают: непредвиденных расходов пока не возникало, обслуживание прозрачное и строго по регламенту.

Какие есть нарекания

В остальном автомобиль показал себя надёжным. Двигатель и коробка передач работают без сбоев, подвеска выдерживает российские дороги. Однако внимание привлекло качество отделки:

  • кожа на водительском сиденье заметно замялась и утратила лоск;

  • рулевое колесо, напротив, сохранило первоначальный вид и не демонстрирует следов износа.

Пока это единственный тревожный сигнал: как поведёт себя обивка на большем пробеге, предстоит проверить.

Сильные и слабые стороны Hongqi H5

Плюсы Минусы
Надёжная силовая установка Высокая стоимость ТО
Просторный салон Подозрения к долговечности кожи
Богатое оснащение Ограниченная дилерская сеть
Имидж бизнес-седана Слабая ликвидность на вторичке

Советы шаг за шагом для владельцев Hongqi H5

  1. Планируйте бюджет на обслуживание: ТО у китайского бизнес-седана стоит дороже среднего.

  2. Следите за состоянием кожи в салоне, особенно водительского кресла. Регулярная обработка кондиционером для кожи продлит срок службы.

  3. Используйте качественное топливо — турбомотор требователен к бензину.

  4. При обслуживании выбирайте официальные сервисы: пока альтернативных специалистов по Hongqi немного.

  5. Сохраняйте все чеки и записи в сервисной книжке — это поможет при продаже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономить на плановом ТО.
    → Последствие: риск потери гарантии и серьёзных поломок.
    → Альтернатива: обслуживаться строго по регламенту.

  • Ошибка: игнорировать уход за кожаным салоном.
    → Последствие: преждевременный износ и потеря вида.
    → Альтернатива: применять специальные средства защиты.

  • Ошибка: заливать бензин ниже рекомендуемого.
    → Последствие: детонация, снижение ресурса турбины.
    → Альтернатива: использовать топливо с октановым числом не ниже 95.

А что если сравнить с конкурентами?

Hongqi H5 позиционируется как альтернатива бизнес-седанам европейских и японских марок. Но при близкой цене к Toyota Camry или Kia K8, китайская модель выигрывает по оснащению, но проигрывает по сервисной инфраструктуре.

Модель Мощность Цена (ориент.) Стоимость ТО
Hongqi H5 218 л. с. ~3,5 млн ₽ 17-25 тыс. ₽
Toyota Camry 2.5 200 л. с. ~3,8 млн ₽ 12-15 тыс. ₽
Kia K8 240 л. с. ~4,2 млн ₽ 15-20 тыс. ₽

Плюсы и минусы владения китайским бизнес-седаном

Плюсы Минусы
Богатое оснащение за свои деньги Высокая стоимость обслуживания
Эксклюзивность марки Слабая ликвидность на рынке
Просторный салон и комфорт Риски по долговечности отделки
Турбомотор с хорошей динамикой Неизвестная долгосрочная надёжность

FAQ

Сколько стоит ТО у Hongqi H5?
Первое — 25 тыс. ₽, второе — 17,5 тыс. ₽.

Как ведёт себя салон после 15 тыс. км?
Кожа водительского кресла утратила лоск, остальная обивка в норме.

Есть ли проблемы с двигателем?
Нет, турбомотор работает стабильно, нареканий нет.

Мифы и правда

  • Миф: "Китайские бизнес-седаны ненадёжны".
    Правда: H5 за 15 тыс. км показал себя стабильным.

  • Миф: "Обслуживание дешёвое, ведь это Китай".
    Правда: ТО дороже, чем у японских аналогов.

  • Миф: "Кожа в китайских авто всегда плохая".
    Правда: рулевое колесо у H5 сохранилось идеально.

Интересные факты

  1. Hongqi — бренд с историей: его автомобили использовались руководством Китая ещё в 1960-х.

  2. H5 — первый массовый бизнес-седан марки, официально продающийся в России.

  3. За 2025 год модель уже попала в топ-10 самых продаваемых китайских седанов бизнес-класса.

Исторический контекст

Hongqi ("Красное знамя") был создан в Китае в 1958 году как люксовый бренд для партийной элиты. Первые автомобили марки выпускались исключительно для государственных нужд. В 2010-х началась активная экспансия на мировой рынок, и сегодня Hongqi конкурирует с европейскими премиум-производителями.

Для России выход H5 стал важным событием: модель предложила альтернативу Toyota Camry, которая долгое время была эталоном в бизнес-сегменте.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля Юрий Бочаров Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад Любовь Степушова
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Последние материалы
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Питомец сходит с ума в пустой квартире? Простые приемы помогут ему спокойно ждать хозяина
Кто оказался на распутье: призыв к признанию Палестины и его последствия для Израиля
Учёные пишут сценарий Армагеддона : возможно ли взорвать астероид ядерным зарядом в космосе
История, высеченная в камне: тайна храма — что скрывают каменные стражи Рамсеса
Молдавия на грани: Запад готовит внезапный удар
Замаскированный электрокар выходит на трек: Xiaomi готовит удар по рынку
Невероятная история: как Кристофер Нолан уговорил Дэвида Боуи сыграть Николу Теслу
Бежевый уходит в прошлое: диваны в цветах ретро-вечеринок снова ломают интерьеры
Второе крещение в Томске: американская пара выбрала Россию и православие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.