Китайский бизнес-седан держится достойно: серьёзных поломок нет, но есть нюанс

Редакционный парк журнала "За рулем" пополнился китайским бизнес-седаном Hongqi H5 2025 модельного года. Автомобиль с двухлитровым турбомотором мощностью 218 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом" находится в эксплуатации с апреля 2025 года. На момент промежуточного отчёта его пробег составил 15 000 км - отличный повод подвести первые итоги.
Первое плановое ТО на 7 500 км обошлось владельцам в 25 тысяч рублей. Второе, проведённое к пробегу 15 000 км, оказалось дешевле — 17 500 рублей. Для бизнес-седана это немалые суммы, особенно если сравнивать с привычными конкурентами. Но специалисты отмечают: непредвиденных расходов пока не возникало, обслуживание прозрачное и строго по регламенту.
В остальном автомобиль показал себя надёжным. Двигатель и коробка передач работают без сбоев, подвеска выдерживает российские дороги. Однако внимание привлекло качество отделки:
кожа на водительском сиденье заметно замялась и утратила лоск;
рулевое колесо, напротив, сохранило первоначальный вид и не демонстрирует следов износа.
Пока это единственный тревожный сигнал: как поведёт себя обивка на большем пробеге, предстоит проверить.
|Плюсы
|Минусы
|Надёжная силовая установка
|Высокая стоимость ТО
|Просторный салон
|Подозрения к долговечности кожи
|Богатое оснащение
|Ограниченная дилерская сеть
|Имидж бизнес-седана
|Слабая ликвидность на вторичке
Планируйте бюджет на обслуживание: ТО у китайского бизнес-седана стоит дороже среднего.
Следите за состоянием кожи в салоне, особенно водительского кресла. Регулярная обработка кондиционером для кожи продлит срок службы.
Используйте качественное топливо — турбомотор требователен к бензину.
При обслуживании выбирайте официальные сервисы: пока альтернативных специалистов по Hongqi немного.
Сохраняйте все чеки и записи в сервисной книжке — это поможет при продаже.
Ошибка: экономить на плановом ТО.
→ Последствие: риск потери гарантии и серьёзных поломок.
→ Альтернатива: обслуживаться строго по регламенту.
Ошибка: игнорировать уход за кожаным салоном.
→ Последствие: преждевременный износ и потеря вида.
→ Альтернатива: применять специальные средства защиты.
Ошибка: заливать бензин ниже рекомендуемого.
→ Последствие: детонация, снижение ресурса турбины.
→ Альтернатива: использовать топливо с октановым числом не ниже 95.
Hongqi H5 позиционируется как альтернатива бизнес-седанам европейских и японских марок. Но при близкой цене к Toyota Camry или Kia K8, китайская модель выигрывает по оснащению, но проигрывает по сервисной инфраструктуре.
|Модель
|Мощность
|Цена (ориент.)
|Стоимость ТО
|Hongqi H5
|218 л. с.
|~3,5 млн ₽
|17-25 тыс. ₽
|Toyota Camry 2.5
|200 л. с.
|~3,8 млн ₽
|12-15 тыс. ₽
|Kia K8
|240 л. с.
|~4,2 млн ₽
|15-20 тыс. ₽
|Плюсы
|Минусы
|Богатое оснащение за свои деньги
|Высокая стоимость обслуживания
|Эксклюзивность марки
|Слабая ликвидность на рынке
|Просторный салон и комфорт
|Риски по долговечности отделки
|Турбомотор с хорошей динамикой
|Неизвестная долгосрочная надёжность
Сколько стоит ТО у Hongqi H5?
Первое — 25 тыс. ₽, второе — 17,5 тыс. ₽.
Как ведёт себя салон после 15 тыс. км?
Кожа водительского кресла утратила лоск, остальная обивка в норме.
Есть ли проблемы с двигателем?
Нет, турбомотор работает стабильно, нареканий нет.
Миф: "Китайские бизнес-седаны ненадёжны".
Правда: H5 за 15 тыс. км показал себя стабильным.
Миф: "Обслуживание дешёвое, ведь это Китай".
Правда: ТО дороже, чем у японских аналогов.
Миф: "Кожа в китайских авто всегда плохая".
Правда: рулевое колесо у H5 сохранилось идеально.
Hongqi — бренд с историей: его автомобили использовались руководством Китая ещё в 1960-х.
H5 — первый массовый бизнес-седан марки, официально продающийся в России.
За 2025 год модель уже попала в топ-10 самых продаваемых китайских седанов бизнес-класса.
Hongqi ("Красное знамя") был создан в Китае в 1958 году как люксовый бренд для партийной элиты. Первые автомобили марки выпускались исключительно для государственных нужд. В 2010-х началась активная экспансия на мировой рынок, и сегодня Hongqi конкурирует с европейскими премиум-производителями.
Для России выход H5 стал важным событием: модель предложила альтернативу Toyota Camry, которая долгое время была эталоном в бизнес-сегменте.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.