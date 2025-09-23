Замаскированный электрокар выходит на трек: Xiaomi готовит удар по рынку

Китайская компания Xiaomi, недавно ворвавшаяся на рынок электромобилей с седаном SU7, продолжает расширять линейку. На автодроме в Ньюбэе был замечен замаскированный прототип, который СМИ называют YU7 GT или YU7 Ultra. Несмотря на плотный камуфляж, уже можно выделить несколько деталей, указывающих на спортивный характер новинки.
Автомобиль выделялся агрессивным обликом и рядом характерных элементов:
крупные тормозные механизмы, указывающие на высокую мощность;
расширенные колесные арки, позволяющие установить широкие шины;
21-дюймовые колёса, сзади — резина шириной 305 мм;
двойной спойлер, создающий дополнительную прижимную силу;
лидар на крыше — знак того, что модель получит продвинутые системы помощи водителю.
Всё это говорит о том, что новинка рассчитана на конкуренцию с топовыми электрокроссоверами.
По данным китайских СМИ, в основе YU7 GT может оказаться силовая установка от Xiaomi SU7 Ultra:
три электромотора;
совокупная мощность более 1500 л. с.;
батарея ёмкостью около 100 кВт·ч;
полный привод с распределением момента по осям.
Такая конфигурация должна обеспечить динамику лучше, чем у Tesla Model Y Performance, а возможно, и на уровне гиперкаров.
|Модель
|Тип
|Мощность
|Разгон 0-100 км/ч
|Запас хода
|Xiaomi YU7 GT (ожидаемо)
|Электрокроссовер
|>1500 л. с.
|<2,5 с
|~600 км
|Tesla Model Y Performance
|Электрокроссовер
|534 л. с.
|3,7 с
|533 км
|Lotus Eletre R
|Электрокроссовер
|918 л. с.
|2,9 с
|490 км
|Nio ES7
|Электрокроссовер
|653 л. с.
|3,9 с
|500 км
SU7 уже показал, что компания способна создавать конкурентные автомобили не только в сфере электроники. YU7 GT, судя по утечкам, станет спортивным кроссовером, который должен укрепить позиции Xiaomi среди премиальных брендов.
В отличие от массовых моделей, здесь ставка делается на технологии, динамику и имидж.
Следите за официальными анонсами Xiaomi — пока информации мало.
Если вас интересует динамика и спорт, YU7 GT станет альтернативой Tesla и Lotus.
Обращайте внимание на инфраструктуру зарядки — батарея 100 кВт·ч требует мощных станций.
Учитывайте, что ограниченный тираж или высокая цена могут сделать модель нишевой.
Сравните с SU7: седан будет дешевле, но без внедорожных возможностей.
Ошибка: ожидать низкой цены от YU7 GT.
→ Последствие: разочарование при старте продаж.
→ Альтернатива: рассмотреть SU7 или конкурентов из массового сегмента.
Ошибка: воспринимать лидар как гарантию полного автопилота.
→ Последствие: завышенные ожидания.
→ Альтернатива: изучить список функций ADAS после официального релиза.
Ошибка: использовать спорткроссовер только в городе.
→ Последствие: неоправданно высокий расход и затраты.
→ Альтернатива: выбирать более компактные модели Xiaomi.
Если окажется, что прототип — это не отдельная модель, а экстремальная версия YU7, рынок может получить ещё более ограниченный и эксклюзивный автомобиль. Тогда акцент сделают на трековых возможностях, а тираж будет минимальным.
|Плюсы
|Минусы
|Рекордная мощность для кроссовера
|Высокая цена
|Современные ассистенты и лидар
|Сложность зарядки при слабой инфраструктуре
|Аэродинамический дизайн
|Вероятно ограниченный тираж
|Престиж и премиальный сегмент
|Риски первых партий (детские болезни)
Когда выйдет Xiaomi YU7 GT?
Официальной даты нет, но ожидается в 2025 году.
Какая цена будет у модели?
Предположительно выше 100 тыс. долларов.
Будет ли продаваться в России?
Зависит от стратегии Xiaomi, но поставки возможны через частный импорт.
Миф: "YU7 GT — копия Tesla Model Y".
Правда: модель гораздо мощнее и ближе к гиперкарам.
Миф: "Лидар на крыше — для красоты".
Правда: он нужен для систем помощи водителю и картографирования.
Миф: "Xiaomi не умеет делать автомобили".
Правда: SU7 уже доказал обратное, показав хорошие продажи.
SU7 стал одним из самых обсуждаемых электрокаров Китая в 2024 году.
Xiaomi тратит миллиарды долларов на развитие автоподразделения.
YU7 GT станет первой моделью бренда с тремя электромоторами.
Xiaomi вошла в автомобильный рынок в 2021 году, вдохновившись успехами Tesla. Первая модель SU7 показала, что китайская компания способна конкурировать в сегменте премиум-седанов. Теперь на очереди кроссоверы, которые должны закрепить успех.
В истории автопрома подобные шаги уже предпринимали Apple (в планах) и Google (Waymo), но именно Xiaomi удалось быстрее всех интегрироваться в рынок, объединив опыт электроники и автомобильных технологий.
