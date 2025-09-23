Замаскированный электрокар выходит на трек: Xiaomi готовит удар по рынку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:13
Авто

Китайская компания Xiaomi, недавно ворвавшаяся на рынок электромобилей с седаном SU7, продолжает расширять линейку. На автодроме в Ньюбэе был замечен замаскированный прототип, который СМИ называют YU7 GT или YU7 Ultra. Несмотря на плотный камуфляж, уже можно выделить несколько деталей, указывающих на спортивный характер новинки.

Xiaomi YU7
Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Xiaomi YU7

Первые наблюдения с трека

Автомобиль выделялся агрессивным обликом и рядом характерных элементов:

  • крупные тормозные механизмы, указывающие на высокую мощность;

  • расширенные колесные арки, позволяющие установить широкие шины;

  • 21-дюймовые колёса, сзади — резина шириной 305 мм;

  • двойной спойлер, создающий дополнительную прижимную силу;

  • лидар на крыше — знак того, что модель получит продвинутые системы помощи водителю.

Всё это говорит о том, что новинка рассчитана на конкуренцию с топовыми электрокроссоверами.

Технические предположения

По данным китайских СМИ, в основе YU7 GT может оказаться силовая установка от Xiaomi SU7 Ultra:

  • три электромотора;

  • совокупная мощность более 1500 л. с.;

  • батарея ёмкостью около 100 кВт·ч;

  • полный привод с распределением момента по осям.

Такая конфигурация должна обеспечить динамику лучше, чем у Tesla Model Y Performance, а возможно, и на уровне гиперкаров.

Сравнение с конкурентами

Модель Тип Мощность Разгон 0-100 км/ч Запас хода
Xiaomi YU7 GT (ожидаемо) Электрокроссовер >1500 л. с. <2,5 с ~600 км
Tesla Model Y Performance Электрокроссовер 534 л. с. 3,7 с 533 км
Lotus Eletre R Электрокроссовер 918 л. с. 2,9 с 490 км
Nio ES7 Электрокроссовер 653 л. с. 3,9 с 500 км

Почему Xiaomi идёт в премиальный сегмент

SU7 уже показал, что компания способна создавать конкурентные автомобили не только в сфере электроники. YU7 GT, судя по утечкам, станет спортивным кроссовером, который должен укрепить позиции Xiaomi среди премиальных брендов.

В отличие от массовых моделей, здесь ставка делается на технологии, динамику и имидж.

Советы шаг за шагом для потенциальных покупателей

  1. Следите за официальными анонсами Xiaomi — пока информации мало.

  2. Если вас интересует динамика и спорт, YU7 GT станет альтернативой Tesla и Lotus.

  3. Обращайте внимание на инфраструктуру зарядки — батарея 100 кВт·ч требует мощных станций.

  4. Учитывайте, что ограниченный тираж или высокая цена могут сделать модель нишевой.

  5. Сравните с SU7: седан будет дешевле, но без внедорожных возможностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать низкой цены от YU7 GT.
    → Последствие: разочарование при старте продаж.
    → Альтернатива: рассмотреть SU7 или конкурентов из массового сегмента.

  • Ошибка: воспринимать лидар как гарантию полного автопилота.
    → Последствие: завышенные ожидания.
    → Альтернатива: изучить список функций ADAS после официального релиза.

  • Ошибка: использовать спорткроссовер только в городе.
    → Последствие: неоправданно высокий расход и затраты.
    → Альтернатива: выбирать более компактные модели Xiaomi.

А что если YU7 GT превратится в Ultra?

Если окажется, что прототип — это не отдельная модель, а экстремальная версия YU7, рынок может получить ещё более ограниченный и эксклюзивный автомобиль. Тогда акцент сделают на трековых возможностях, а тираж будет минимальным.

Плюсы и минусы будущей модели

Плюсы Минусы
Рекордная мощность для кроссовера Высокая цена
Современные ассистенты и лидар Сложность зарядки при слабой инфраструктуре
Аэродинамический дизайн Вероятно ограниченный тираж
Престиж и премиальный сегмент Риски первых партий (детские болезни)

FAQ

Когда выйдет Xiaomi YU7 GT?
Официальной даты нет, но ожидается в 2025 году.

Какая цена будет у модели?
Предположительно выше 100 тыс. долларов.

Будет ли продаваться в России?
Зависит от стратегии Xiaomi, но поставки возможны через частный импорт.

Мифы и правда

  • Миф: "YU7 GT — копия Tesla Model Y".
    Правда: модель гораздо мощнее и ближе к гиперкарам.

  • Миф: "Лидар на крыше — для красоты".
    Правда: он нужен для систем помощи водителю и картографирования.

  • Миф: "Xiaomi не умеет делать автомобили".
    Правда: SU7 уже доказал обратное, показав хорошие продажи.

Интересные факты

  1. SU7 стал одним из самых обсуждаемых электрокаров Китая в 2024 году.

  2. Xiaomi тратит миллиарды долларов на развитие автоподразделения.

  3. YU7 GT станет первой моделью бренда с тремя электромоторами.

Исторический контекст

Xiaomi вошла в автомобильный рынок в 2021 году, вдохновившись успехами Tesla. Первая модель SU7 показала, что китайская компания способна конкурировать в сегменте премиум-седанов. Теперь на очереди кроссоверы, которые должны закрепить успех.

В истории автопрома подобные шаги уже предпринимали Apple (в планах) и Google (Waymo), но именно Xiaomi удалось быстрее всех интегрироваться в рынок, объединив опыт электроники и автомобильных технологий.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
