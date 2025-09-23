Новый седан уже возвращается в сервис: парадокс продаж Geely в России

Your browser does not support the audio element. Авто

Китайские автомобили уверенно закрепились на российском рынке. Одним из самых популярных седанов стал Geely Emgrand, завоевавший покупателей доступной ценой, привлекательным дизайном и современным оснащением. Однако даже у лидеров продаж бывают проблемы. В начале 2024 года Росстандарт сообщил о масштабной сервисной кампании: под отзыв попали 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных в России начиная с ноября 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Emgrand

Причина связана с риском деформации топливного бака из-за некорректной работы клапана вентиляции. На первый взгляд проблема может показаться мелкой, но её последствия способны привести к серьёзным сбоям в работе двигателя и даже создать угрозу безопасности.

В чём суть неисправности

По информации Росстандарта, на части автомобилей был выявлен дефект в системе вентиляции топливного бака. Из-за некорректной работы клапана возможно образование вакуума или, наоборот, избыточного давления. В результате корпус бака может деформироваться.

Это не только снижает надёжность узла, но и вызывает проблемы с подачей топлива, что проявляется следующими симптомами:

падение мощности двигателя;

появление ошибок на панели приборов;

запах бензина в салоне или возле автомобиля;

повышенный расход топлива;

трудности с запуском мотора.

Какие автомобили попадают под отзыв

Сервисная кампания распространяется на:

модель Geely Emgrand (седан);

автомобили, реализованные с ноября 2023 года;

общее количество — 17 736 единиц.

Проверить, затронут ли именно ваш автомобиль, можно по VIN на сайте Росстандарта.

Что сделают в сервисе

В рамках бесплатной проверки официальные дилеры обязаны:

осмотреть крышку топливной горловины ;

протестировать систему вентиляции бака ;

проверить сам бак на предмет деформации;

при необходимости заменить дефектные детали.

Все работы выполняются бесплатно, вне зависимости от того, находится ли автомобиль на гарантии.

Сравнение с отзывами других брендов

Марка Модель Проблема Количество авто Geely Emgrand (2023-2024) Деформация бака 17 736 Toyota Camry (2019) Течь топлива 3 400 Hyundai Solaris (2021) Ошибка подачи топлива 9 500 Volkswagen Polo (2018) Нарушение герметичности 5 200

Как видно, отзывные кампании — нормальная практика для всех производителей, включая мировых лидеров.

Советы шаг за шагом

Проверьте VIN вашего автомобиля на сайте Росстандарта. Если машина входит в список, дождитесь уведомления или сразу обратитесь к дилеру. Запишитесь на удобное время в сервисный центр. На осмотре уточните, какие именно работы выполнят. Сохраните документы о прохождении кампании — они пригодятся при продаже автомобиля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать уведомление об отзыве.

→ Последствие: деформация бака, сбои двигателя.

→ Альтернатива: пройти проверку бесплатно у дилера.

Ошибка: ремонтировать самостоятельно.

→ Последствие: потеря гарантии, риск новых неисправностей.

→ Альтернатива: только официальный сервис.

Ошибка: продолжать ездить при запахе бензина.

→ Последствие: угроза возгорания.

→ Альтернатива: немедленно обратиться к дилеру.

А что если дилер задерживает ремонт?

Бывает, что в сервисном центре нет необходимых деталей или образуются очереди. В этом случае:

уточните у дилера дату поставки деталей;

потребуйте письменное подтверждение, что ваш автомобиль зарегистрирован в базе;

при необходимости обратитесь в Росстандарт для защиты прав.

Плюсы и минусы отзывных кампаний

Плюсы Минусы Бесплатный ремонт Потеря времени на визит в сервис Повышение безопасности Возможны очереди у дилеров Поддержание доверия к бренду Временные неудобства для водителей Возможность обновить детали Негативный имидж в СМИ

FAQ

Сколько времени займёт ремонт?

Обычно проверка занимает 1-3 часа. Если требуется замена бака — дольше.

Можно ли ездить до визита в сервис?

Да, но при первых признаках (запах бензина, ошибки) эксплуатацию стоит прекратить.

Что делать, если машина не на гарантии?

Отзыв действует независимо от гарантии — все работы бесплатные.

Можно ли записаться к любому дилеру Geely?

Да, главное — официальная сеть.

Мифы и правда

Миф: "Отзыв — это всегда плохо для бренда".

Правда: наоборот, это показывает заботу производителя.

Миф: "За ремонт придётся платить".

Правда: всё делается бесплатно.

Миф: "Если VIN не в списке, значит тоже есть риск".

Правда: кампания распространяется только на конкретные партии.

Интересные факты

В 2023 году в России прошло более 100 отзывных кампаний разных брендов. Geely входит в тройку самых популярных иностранных производителей на российском рынке. Emgrand стал первым массовым седаном марки, собранным в России.

Исторический контекст

Отзывные кампании как инструмент защиты прав автовладельцев существуют более полувека. В США первые крупные случаи датируются 1960-ми. В России массово они стали применяться только в 2000-х, когда государство усилило контроль за качеством.

Сегодня подобные акции воспринимаются как нормальная практика. Для Geely отзыв Emgrand — способ укрепить доверие покупателей и подтвердить серьёзность намерений на российском рынке.