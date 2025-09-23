Новый седан уже возвращается в сервис: парадокс продаж Geely в России

Китайские автомобили уверенно закрепились на российском рынке. Одним из самых популярных седанов стал Geely Emgrand, завоевавший покупателей доступной ценой, привлекательным дизайном и современным оснащением. Однако даже у лидеров продаж бывают проблемы. В начале 2024 года Росстандарт сообщил о масштабной сервисной кампании: под отзыв попали 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных в России начиная с ноября 2023 года.
Причина связана с риском деформации топливного бака из-за некорректной работы клапана вентиляции. На первый взгляд проблема может показаться мелкой, но её последствия способны привести к серьёзным сбоям в работе двигателя и даже создать угрозу безопасности.
По информации Росстандарта, на части автомобилей был выявлен дефект в системе вентиляции топливного бака. Из-за некорректной работы клапана возможно образование вакуума или, наоборот, избыточного давления. В результате корпус бака может деформироваться.
Это не только снижает надёжность узла, но и вызывает проблемы с подачей топлива, что проявляется следующими симптомами:
падение мощности двигателя;
появление ошибок на панели приборов;
запах бензина в салоне или возле автомобиля;
повышенный расход топлива;
трудности с запуском мотора.
Сервисная кампания распространяется на:
модель Geely Emgrand (седан);
автомобили, реализованные с ноября 2023 года;
общее количество — 17 736 единиц.
Проверить, затронут ли именно ваш автомобиль, можно по VIN на сайте Росстандарта.
В рамках бесплатной проверки официальные дилеры обязаны:
осмотреть крышку топливной горловины;
протестировать систему вентиляции бака;
проверить сам бак на предмет деформации;
при необходимости заменить дефектные детали.
Все работы выполняются бесплатно, вне зависимости от того, находится ли автомобиль на гарантии.
|Марка
|Модель
|Проблема
|Количество авто
|Geely
|Emgrand (2023-2024)
|Деформация бака
|17 736
|Toyota
|Camry (2019)
|Течь топлива
|3 400
|Hyundai
|Solaris (2021)
|Ошибка подачи топлива
|9 500
|Volkswagen
|Polo (2018)
|Нарушение герметичности
|5 200
Как видно, отзывные кампании — нормальная практика для всех производителей, включая мировых лидеров.
Проверьте VIN вашего автомобиля на сайте Росстандарта.
Если машина входит в список, дождитесь уведомления или сразу обратитесь к дилеру.
Запишитесь на удобное время в сервисный центр.
На осмотре уточните, какие именно работы выполнят.
Сохраните документы о прохождении кампании — они пригодятся при продаже автомобиля.
Ошибка: игнорировать уведомление об отзыве.
→ Последствие: деформация бака, сбои двигателя.
→ Альтернатива: пройти проверку бесплатно у дилера.
Ошибка: ремонтировать самостоятельно.
→ Последствие: потеря гарантии, риск новых неисправностей.
→ Альтернатива: только официальный сервис.
Ошибка: продолжать ездить при запахе бензина.
→ Последствие: угроза возгорания.
→ Альтернатива: немедленно обратиться к дилеру.
Бывает, что в сервисном центре нет необходимых деталей или образуются очереди. В этом случае:
уточните у дилера дату поставки деталей;
потребуйте письменное подтверждение, что ваш автомобиль зарегистрирован в базе;
при необходимости обратитесь в Росстандарт для защиты прав.
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатный ремонт
|Потеря времени на визит в сервис
|Повышение безопасности
|Возможны очереди у дилеров
|Поддержание доверия к бренду
|Временные неудобства для водителей
|Возможность обновить детали
|Негативный имидж в СМИ
Сколько времени займёт ремонт?
Обычно проверка занимает 1-3 часа. Если требуется замена бака — дольше.
Можно ли ездить до визита в сервис?
Да, но при первых признаках (запах бензина, ошибки) эксплуатацию стоит прекратить.
Что делать, если машина не на гарантии?
Отзыв действует независимо от гарантии — все работы бесплатные.
Можно ли записаться к любому дилеру Geely?
Да, главное — официальная сеть.
Миф: "Отзыв — это всегда плохо для бренда".
Правда: наоборот, это показывает заботу производителя.
Миф: "За ремонт придётся платить".
Правда: всё делается бесплатно.
Миф: "Если VIN не в списке, значит тоже есть риск".
Правда: кампания распространяется только на конкретные партии.
В 2023 году в России прошло более 100 отзывных кампаний разных брендов.
Geely входит в тройку самых популярных иностранных производителей на российском рынке.
Emgrand стал первым массовым седаном марки, собранным в России.
Отзывные кампании как инструмент защиты прав автовладельцев существуют более полувека. В США первые крупные случаи датируются 1960-ми. В России массово они стали применяться только в 2000-х, когда государство усилило контроль за качеством.
Сегодня подобные акции воспринимаются как нормальная практика. Для Geely отзыв Emgrand — способ укрепить доверие покупателей и подтвердить серьёзность намерений на российском рынке.
