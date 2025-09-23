Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19-й пакет — очередной приговор экономике: ЕС готовит меры против РФ
Любовь между Москвой и Барселоной: ведущая Матч ТВ раскрыла секрет семейного счастья на расстоянии
Акне не сдаётся несмотря на уход и лечение: что чаще всего вызывает воспаление
Как пройти пограничный контроль в Дубае за 14 секунд и без нервов
Запасы без потерь: где спрятать чеснок, чтобы он пролежал дольше всех овощей
Подземный гигант за 10,5 млрд евро: как строят новый железнодорожный тоннель в сложных условиях
Укороченный день провоцирует депрессию: когда осень становится опасной
Башни, которые живут на грани падения: Пиза — не единственная в мире
168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта

Новый седан уже возвращается в сервис: парадокс продаж Geely в России

Авто

Китайские автомобили уверенно закрепились на российском рынке. Одним из самых популярных седанов стал Geely Emgrand, завоевавший покупателей доступной ценой, привлекательным дизайном и современным оснащением. Однако даже у лидеров продаж бывают проблемы. В начале 2024 года Росстандарт сообщил о масштабной сервисной кампании: под отзыв попали 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных в России начиная с ноября 2023 года.

Geely Emgrand
Фото: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Emgrand

Причина связана с риском деформации топливного бака из-за некорректной работы клапана вентиляции. На первый взгляд проблема может показаться мелкой, но её последствия способны привести к серьёзным сбоям в работе двигателя и даже создать угрозу безопасности.

В чём суть неисправности

По информации Росстандарта, на части автомобилей был выявлен дефект в системе вентиляции топливного бака. Из-за некорректной работы клапана возможно образование вакуума или, наоборот, избыточного давления. В результате корпус бака может деформироваться.

Это не только снижает надёжность узла, но и вызывает проблемы с подачей топлива, что проявляется следующими симптомами:

  • падение мощности двигателя;

  • появление ошибок на панели приборов;

  • запах бензина в салоне или возле автомобиля;

  • повышенный расход топлива;

  • трудности с запуском мотора.

Какие автомобили попадают под отзыв

Сервисная кампания распространяется на:

  • модель Geely Emgrand (седан);

  • автомобили, реализованные с ноября 2023 года;

  • общее количество — 17 736 единиц.

Проверить, затронут ли именно ваш автомобиль, можно по VIN на сайте Росстандарта.

Что сделают в сервисе

В рамках бесплатной проверки официальные дилеры обязаны:

  • осмотреть крышку топливной горловины;

  • протестировать систему вентиляции бака;

  • проверить сам бак на предмет деформации;

  • при необходимости заменить дефектные детали.

Все работы выполняются бесплатно, вне зависимости от того, находится ли автомобиль на гарантии.

Сравнение с отзывами других брендов

Марка Модель Проблема Количество авто
Geely Emgrand (2023-2024) Деформация бака 17 736
Toyota Camry (2019) Течь топлива 3 400
Hyundai Solaris (2021) Ошибка подачи топлива 9 500
Volkswagen Polo (2018) Нарушение герметичности 5 200

Как видно, отзывные кампании — нормальная практика для всех производителей, включая мировых лидеров.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте VIN вашего автомобиля на сайте Росстандарта.

  2. Если машина входит в список, дождитесь уведомления или сразу обратитесь к дилеру.

  3. Запишитесь на удобное время в сервисный центр.

  4. На осмотре уточните, какие именно работы выполнят.

  5. Сохраните документы о прохождении кампании — они пригодятся при продаже автомобиля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать уведомление об отзыве.
    → Последствие: деформация бака, сбои двигателя.
    → Альтернатива: пройти проверку бесплатно у дилера.

  • Ошибка: ремонтировать самостоятельно.
    → Последствие: потеря гарантии, риск новых неисправностей.
    → Альтернатива: только официальный сервис.

  • Ошибка: продолжать ездить при запахе бензина.
    → Последствие: угроза возгорания.
    → Альтернатива: немедленно обратиться к дилеру.

А что если дилер задерживает ремонт?

Бывает, что в сервисном центре нет необходимых деталей или образуются очереди. В этом случае:

  • уточните у дилера дату поставки деталей;

  • потребуйте письменное подтверждение, что ваш автомобиль зарегистрирован в базе;

  • при необходимости обратитесь в Росстандарт для защиты прав.

Плюсы и минусы отзывных кампаний

Плюсы Минусы
Бесплатный ремонт Потеря времени на визит в сервис
Повышение безопасности Возможны очереди у дилеров
Поддержание доверия к бренду Временные неудобства для водителей
Возможность обновить детали Негативный имидж в СМИ

FAQ

Сколько времени займёт ремонт?
Обычно проверка занимает 1-3 часа. Если требуется замена бака — дольше.

Можно ли ездить до визита в сервис?
Да, но при первых признаках (запах бензина, ошибки) эксплуатацию стоит прекратить.

Что делать, если машина не на гарантии?
Отзыв действует независимо от гарантии — все работы бесплатные.

Можно ли записаться к любому дилеру Geely?
Да, главное — официальная сеть.

Мифы и правда

  • Миф: "Отзыв — это всегда плохо для бренда".
    Правда: наоборот, это показывает заботу производителя.

  • Миф: "За ремонт придётся платить".
    Правда: всё делается бесплатно.

  • Миф: "Если VIN не в списке, значит тоже есть риск".
    Правда: кампания распространяется только на конкретные партии.

Интересные факты

  1. В 2023 году в России прошло более 100 отзывных кампаний разных брендов.

  2. Geely входит в тройку самых популярных иностранных производителей на российском рынке.

  3. Emgrand стал первым массовым седаном марки, собранным в России.

Исторический контекст

Отзывные кампании как инструмент защиты прав автовладельцев существуют более полувека. В США первые крупные случаи датируются 1960-ми. В России массово они стали применяться только в 2000-х, когда государство усилило контроль за качеством.

Сегодня подобные акции воспринимаются как нормальная практика. Для Geely отзыв Emgrand — способ укрепить доверие покупателей и подтвердить серьёзность намерений на российском рынке.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Последние материалы
168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта
Расплата за возвраты: бизнес научится защищаться от потребителей
Шоколад худеет, бутылки садятся на диету: шринкфляция накрыла Россию
Секретные игры в Кишиневе: Россия предупреждает мир о конце Молдавии
Германия предала США: 92% военных денег уйдут европейцам
Мультфильмы под ударом: как решения Трампа парализовали медиарынок Украины
Белтекс называют овцепсом: как селекция превратила барашка в монстра из мемов
Слабый спрос на электрокары ломает планы Porsche: как компания адаптируется к рынку
Дроны над Европой: сингапурская пара взорвала спокойствие Норвегии
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.