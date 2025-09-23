Слабый спрос на электрокары ломает планы Porsche: как компания адаптируется к рынку

0:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Последние годы автопроизводители активно заявляли о планах полного перехода на электромобили. Многие бренды устанавливали жёсткие сроки отказа от ДВС. Однако реальность оказалась сложнее прогнозов: покупатели не спешат массово пересаживаться на EV, а инфраструктура развивается медленнее, чем ожидалось. Яркий пример — компания Porsche, которая скорректировала стратегию и решила сохранить в линейке бензиновые и гибридные модели как минимум до 2030-х годов.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Porsche Panamera

Новый вектор развития

Первоначально Porsche планировала к середине следующего десятилетия полностью перейти на электрокары. Но изменившиеся рыночные условия заставили пересмотреть планы.

Основные причины:

снижение спроса на электрические модели в ключевых регионах;

высокие затраты на разработку новых платформ;

нестабильность глобальной экономики;

отставание в создании зарядной инфраструктуры.

Теперь компания делает ставку на смешанную линейку, где будут представлены как EV, так и модели с ДВС и гибридные версии.

Модели, которые сохранят ДВС

Porsche K1 - флагманский внедорожник. Изначально планировался только как электромобиль, но теперь выйдет и с бензиновыми, и с гибридными силовыми установками.

Porsche Panamera - сохранит моторы внутреннего сгорания и версии PHEV минимум до 2030-х.

Porsche Cayenne - продолжит выпускаться в традиционных версиях, включая бензиновые и гибридные.

Электрические новинки и новые платформы будут представлены позже, чем планировалось изначально.

Сравнение стратегий брендов

Бренд Первоначальный план Текущая стратегия Porsche Полная электрификация к 2035 Сохранение ДВС и PHEV до 2030-х Audi Отказ от ДВС к 2033 Возможен пересмотр сроков BMW "Гибкая архитектура": EV, гибриды и ДВС Продолжает поддерживать все типы Mercedes-Benz Электрокары к 2030 (при спросе) Сохраняет ДВС в линейке Jaguar Полный переход на EV к 2025 Перенос сроков из-за слабых продаж

Что означает эта корректировка

Для Porsche это шаг навстречу своим клиентам. Владельцы бренда ценят характер бензиновых моторов, звук выхлопа и динамику. Полный отказ от ДВС мог бы привести к падению продаж. Теперь компания будет предлагать три направления одновременно:

Бензиновые версии для традиционалистов. Подзаряжаемые гибриды (PHEV) как компромисс. Электромобили — для тех, кто готов к переходу.

Советы шаг за шагом при выборе Porsche в ближайшие годы

Определите приоритет: хотите ли вы сохранить классический ДВС или готовы к гибридной технологии. Если выбираете EV, учитывайте доступность зарядной инфраструктуры в вашем регионе. Для городской эксплуатации оптимальны PHEV — они позволяют ездить в электрическом режиме и сохраняют ДВС для дальних поездок. Проверяйте гарантию на батарею и срок её службы: у Porsche он обычно составляет до 8 лет. Помните, что бензиновые версии будут востребованы на вторичном рынке дольше, чем ожидалось ранее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка электромобиля без доступа к быстрой зарядке.

→ Последствие: дискомфорт при эксплуатации.

→ Альтернатива: выбирать PHEV или бензиновую версию.

Ошибка: ожидание полной электрификации к 2030.

→ Последствие: упущенная возможность приобрести классический Porsche.

→ Альтернатива: рассмотреть Panamera или Cayenne с ДВС прямо сейчас.

Ошибка: игнорирование гибридных технологий.

→ Последствие: лишение преимуществ экономичности и налоговых льгот.

→ Альтернатива: использовать PHEV как баланс.

А что если рынок EV оживится?

Porsche сохраняет за собой возможность ускорить электрификацию. Если спрос резко вырастет, компания сможет активировать проекты новых платформ. Но пока ставка сделана на гибкость и адаптацию.

Плюсы и минусы новой стратегии

Плюсы Минусы Сохранение традиционного Porsche-опыта Отсрочка полного перехода на EV Широкий выбор для клиентов Дополнительные затраты на разные платформы Снижение рисков падения продаж Риск отставания от конкурентов в EV-сегменте Сохранение вторичного рынка Экологическая критика

FAQ

До какого года Porsche будет выпускать бензиновые модели?

По крайней мере до середины 2030-х.

Будет ли у Cayenne электрическая версия?

Да, но параллельно останутся бензиновые и гибридные версии.

Что выбрать сейчас: EV или PHEV?

Если в регионе есть зарядки — EV. В противном случае гибрид — оптимальное решение.

Мифы и правда

Миф: "Porsche полностью переходит на электромобили".

Правда: компания отложила электрификацию и сохранит ДВС минимум до 2030-х.

Миф: "Бензиновые версии исчезнут через пару лет".

Правда: Cayenne и Panamera останутся в линейке на долгий срок.

Миф: "Гибриды — это временное решение".

Правда: PHEV становятся важнейшей частью стратегии Porsche.

Интересные факты

Первый гибридный Porsche был создан ещё в 1900 году Фердинандом Порше — это был электромобиль с бензиновым генератором. В 2015 году компания представила Mission E — концепт, ставший предвестником Taycan. Более 70% произведённых Porsche всех поколений до сих пор на ходу — показатель надёжности бренда.

Исторический контекст

В 2010-х годах Porsche активно инвестировала в электрификацию. Taycan стал первым серийным электрокаром марки и показал неплохие продажи, но ожидаемого массового успеха не случилось. К 2020-м ситуация изменилась: спрос на EV в Европе и Китае начал падать, а в США оставался стабильным, но ограниченным.

В результате компания приняла решение вернуться к многоформатной линейке. Этот шаг отражает общий тренд в отрасли: многие производители корректируют планы, понимая, что полная электрификация займёт больше времени, чем прогнозировалось.