Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эрдоган развеял иллюзии: конца украинскому конфликту не видно
Намажься маслом — стань трендом: визажисты шутят, но техника реально дарит сияние коже
Минус граммы, прежняя цена: как производители обходят инфляцию
Интерьер, который не стареет: секреты ремонта, который не выйдет из моды
Когда таблетка не нужна: три естественных способа заглушить головную боль
Дэниэл Дэй-Льюис намекнул на грандиозное возвращение: фанаты в ожидании
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Обычная щепотка оборачивается проблемой: как досаливание лишает людей органов чувств

Лимитированная Elantra превращается в коллекционный объект: почему Европа ждёт в очереди

7:24
Авто

Компания Hyundai продолжает активно развивать спортивное подразделение N, выпускающее заряженные версии серийных моделей. В 2025 году корейский бренд представил эксклюзивную Hyundai Elantra N TCR Edition, созданную в честь успехов гоночных команд марки в туринговых чемпионатах. Новинка поступила в продажу в Китае и сразу привлекла внимание коллекционеров и любителей автоспорта.

Elantra N TCR
Фото: Own work by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Elantra N TCR

Ограниченный тираж и цена

Эта версия выпущена лимитированной серией всего 200 экземпляров по всему миру, что делает её по-настоящему редкой. Стоимость модели в Китае составила 298 800 юаней, что примерно равно 3,5 млн рублей. Для спортседана такого уровня это весьма привлекательное предложение, учитывая оснащение и статус эксклюзива.

Дизайн и экстерьер

Hyundai Elantra N TCR Edition получила агрессивный обвес, который не только улучшает аэродинамику, но и подчёркивает гоночные корни модели.

Особенности внешности:

  • фирменные красные акценты линии N;

  • 19-дюймовые кованые диски облегчённой конструкции;

  • массивное карбоновое антикрыло для увеличения прижимной силы;

  • уникальные элементы отделки кузова, доступные только в этой версии.

Машина выглядит значительно более "боевой" по сравнению с обычной Elantra N, и это не просто маркетинг: аэродинамика действительно доработана под трековую езду.

Интерьер

Салон также выполнен в спортивном стиле. В отделке использованы:

  • алькантара на сиденьях и дверных картах;

  • контрастная прострочка;

  • сиденья с интегрированными подголовниками и логотипом N;

  • спортивный руль с меткой "ноль" для трековой езды;

  • алюминиевые накладки на педали.

Интерьер сочетает практичность повседневного седана с атмосферой настоящего гоночного болида.

Технические характеристики

Под капотом установлен проверенный 2,0-литровый турбомотор, выдающий 276 л. с. и работающий в паре с 8-ступенчатым "роботом" (DCT).

Особенности силовой установки:

  • режим кратковременного N Grin Shift, увеличивающий мощность до 286 л. с. на 20 секунд;

  • электронный дифференциал для лучшего сцепления в поворотах;

  • адаптивная подвеска, подстраивающаяся под дорожные условия и стиль езды;

  • спортивная выхлопная система с активными заслонками.

Разгон до 100 км/ч занимает около 5,5 секунд, а максимальная скорость превышает 250 км/ч.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Разгон 0-100 км/ч Особенности Цена (ориентировочно)
Hyundai Elantra N TCR Edition 276-286 л. с. ~5,5 с Ограниченный тираж, карбоновое антикрыло 3,5 млн ₽
Honda Civic Type R 329 л. с. 5,4 с Передний привод, культовый хэтчбек 5,0 млн ₽
Toyota GR Corolla 304 л. с. 5,0 с Полный привод, трековый хэтчбек 4,5 млн ₽
Audi S3 Sedan 310 л. с. 4,8 с AWD, премиум-салон 5,5 млн ₽

Hyundai явно делает ставку на доступность и ограниченность, предлагая спортивный седан с эксклюзивной атмосферой за меньшие деньги.

Советы шаг за шагом

  1. При покупке обязательно проверяйте подлинность версии — тираж ограничен, поэтому ценность высока.

  2. Следите за состоянием шин: мощность мотора и адаптивная подвеска раскрываются только на качественной резине.

  3. Используйте функцию N Grin Shift с умом: это кратковременный буст, рассчитанный на обгоны и трек.

  4. Регулярно обслуживайте трансмиссию DCT: замена масла каждые 40-50 тыс. км обязательна.

  5. Для трек-дней лучше установить спортивные тормозные колодки — нагрузка на систему огромная.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование обычного бензина низкого качества.
    → Последствие: потеря мощности, риск детонации.
    → Альтернатива: заправляться только 98-м и выше.

  • Ошибка: игнорирование регламента ТО.
    → Последствие: быстрый износ турбины и DCT.
    → Альтернатива: обслуживать у сертифицированных специалистов N.

  • Ошибка: эксплуатация без прогрева зимой.
    → Последствие: ускоренный износ турбонаддува.
    → Альтернатива: прогревать мотор хотя бы 1-2 минуты.

А что если использовать Elantra N TCR Edition ежедневно?

Несмотря на спортивные настройки, эта версия остаётся седаном, пригодным для повседневной эксплуатации. Но есть нюансы: подвеска жёстче обычной, а расход топлива в спортивных режимах выше среднего.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Эксклюзивность (200 шт.) Жёсткая подвеска для города
Спортивный дизайн и салон Высокий расход топлива в N-режиме
Цена ниже конкурентов Только передний привод
Мощный мотор и DCT Ограниченная доступность

FAQ

Сколько выпустят Hyundai Elantra N TCR Edition?
Всего 200 автомобилей.

Можно ли купить её в России?
Официальных поставок нет, только через частный импорт.

Есть ли версия с "механикой"?
Нет, только 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Мифы и правда

  • Миф: "Это просто тюнинг Elantra N".
    Правда: TCR Edition получила уникальные детали и ограниченный тираж.

  • Миф: "У Hyundai нет спортивных машин".
    Правда: линейка N уже доказала себя в гонках и на Нюрбургринге.

  • Миф: "Эта модель слишком дорога для Hyundai".
    Правда: цена сопоставима с конкурентами и ниже многих премиум-брендов.

Интересные факты

  1. Индекс TCR отсылает к классу гонок Touring Car Racing, где Hyundai активно выступает.

  2. В чемпионате WTCR Elantra N принесла команде несколько титулов.

  3. У Hyundai есть собственный трековый центр N в Нюрбургринге.

Исторический контекст

Hyundai впервые представила спортивное подразделение N в 2015 году. Оно быстро завоевало популярность благодаря хэтчбекам i30 N и Veloster N. В дальнейшем бренд сосредоточился на Elantra, которая успешно выступала в туринговых сериях.

Появление лимитированной версии Elantra N TCR Edition - это своеобразное признание успехов компании на гоночных трассах. Ограниченный тираж делает модель предметом коллекционирования и символом спортивных амбиций Hyundai.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Военные новости
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Новости спорта
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп? Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Последние материалы
Короткие упражнения творят чудеса: как одна минута продлевает жизнь
Холод и влага точат волосы как наждак: последствия, которые уже не спрячешь под шапкой
Рисковал жизнью: Колин Фаррелл признался, какая сцена довела его до предела
Осень в тарелке: суп, который пахнет пледом и тёплым вечером — тыква, чечевица и немного специй
Под снегом гибнут без шансов: цветочные аристократы, которые требуют особого ухода
Екатерина Мизулина выходит замуж за Шамана? Одна деталь в её образе породила волну слухов
Лето готовит смертельный капкан: водители попадаются на миф о прогреве мотора
Чёрное море встречает пиратов природы: экзотические виды диктуют свои правила
Давит на жалость: Мария Погребняк разоблачила ложь Полины Дибровой на интервью
Солнце впустило ближе всех: рекорд, которого ждали десятилетия — аппарат NASA выжил в аду звезды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.