Лимитированная Elantra превращается в коллекционный объект: почему Европа ждёт в очереди

7:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Hyundai продолжает активно развивать спортивное подразделение N, выпускающее заряженные версии серийных моделей. В 2025 году корейский бренд представил эксклюзивную Hyundai Elantra N TCR Edition, созданную в честь успехов гоночных команд марки в туринговых чемпионатах. Новинка поступила в продажу в Китае и сразу привлекла внимание коллекционеров и любителей автоспорта.

Фото: Own work by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Elantra N TCR

Ограниченный тираж и цена

Эта версия выпущена лимитированной серией всего 200 экземпляров по всему миру, что делает её по-настоящему редкой. Стоимость модели в Китае составила 298 800 юаней, что примерно равно 3,5 млн рублей. Для спортседана такого уровня это весьма привлекательное предложение, учитывая оснащение и статус эксклюзива.

Дизайн и экстерьер

Hyundai Elantra N TCR Edition получила агрессивный обвес, который не только улучшает аэродинамику, но и подчёркивает гоночные корни модели.

Особенности внешности:

фирменные красные акценты линии N;

19-дюймовые кованые диски облегчённой конструкции;

массивное карбоновое антикрыло для увеличения прижимной силы;

уникальные элементы отделки кузова, доступные только в этой версии.

Машина выглядит значительно более "боевой" по сравнению с обычной Elantra N, и это не просто маркетинг: аэродинамика действительно доработана под трековую езду.

Интерьер

Салон также выполнен в спортивном стиле. В отделке использованы:

алькантара на сиденьях и дверных картах;

контрастная прострочка;

сиденья с интегрированными подголовниками и логотипом N;

спортивный руль с меткой "ноль" для трековой езды;

алюминиевые накладки на педали.

Интерьер сочетает практичность повседневного седана с атмосферой настоящего гоночного болида.

Технические характеристики

Под капотом установлен проверенный 2,0-литровый турбомотор, выдающий 276 л. с. и работающий в паре с 8-ступенчатым "роботом" (DCT).

Особенности силовой установки:

режим кратковременного N Grin Shift , увеличивающий мощность до 286 л. с. на 20 секунд;

электронный дифференциал для лучшего сцепления в поворотах;

адаптивная подвеска, подстраивающаяся под дорожные условия и стиль езды;

спортивная выхлопная система с активными заслонками.

Разгон до 100 км/ч занимает около 5,5 секунд, а максимальная скорость превышает 250 км/ч.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Разгон 0-100 км/ч Особенности Цена (ориентировочно) Hyundai Elantra N TCR Edition 276-286 л. с. ~5,5 с Ограниченный тираж, карбоновое антикрыло 3,5 млн ₽ Honda Civic Type R 329 л. с. 5,4 с Передний привод, культовый хэтчбек 5,0 млн ₽ Toyota GR Corolla 304 л. с. 5,0 с Полный привод, трековый хэтчбек 4,5 млн ₽ Audi S3 Sedan 310 л. с. 4,8 с AWD, премиум-салон 5,5 млн ₽

Hyundai явно делает ставку на доступность и ограниченность, предлагая спортивный седан с эксклюзивной атмосферой за меньшие деньги.

Советы шаг за шагом

При покупке обязательно проверяйте подлинность версии — тираж ограничен, поэтому ценность высока. Следите за состоянием шин: мощность мотора и адаптивная подвеска раскрываются только на качественной резине. Используйте функцию N Grin Shift с умом: это кратковременный буст, рассчитанный на обгоны и трек. Регулярно обслуживайте трансмиссию DCT: замена масла каждые 40-50 тыс. км обязательна. Для трек-дней лучше установить спортивные тормозные колодки — нагрузка на систему огромная.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование обычного бензина низкого качества.

→ Последствие: потеря мощности, риск детонации.

→ Альтернатива: заправляться только 98-м и выше.

Ошибка: игнорирование регламента ТО.

→ Последствие: быстрый износ турбины и DCT.

→ Альтернатива: обслуживать у сертифицированных специалистов N.

Ошибка: эксплуатация без прогрева зимой.

→ Последствие: ускоренный износ турбонаддува.

→ Альтернатива: прогревать мотор хотя бы 1-2 минуты.

А что если использовать Elantra N TCR Edition ежедневно?

Несмотря на спортивные настройки, эта версия остаётся седаном, пригодным для повседневной эксплуатации. Но есть нюансы: подвеска жёстче обычной, а расход топлива в спортивных режимах выше среднего.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Эксклюзивность (200 шт.) Жёсткая подвеска для города Спортивный дизайн и салон Высокий расход топлива в N-режиме Цена ниже конкурентов Только передний привод Мощный мотор и DCT Ограниченная доступность

FAQ

Сколько выпустят Hyundai Elantra N TCR Edition?

Всего 200 автомобилей.

Можно ли купить её в России?

Официальных поставок нет, только через частный импорт.

Есть ли версия с "механикой"?

Нет, только 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Мифы и правда

Миф: "Это просто тюнинг Elantra N".

Правда: TCR Edition получила уникальные детали и ограниченный тираж.

Миф: "У Hyundai нет спортивных машин".

Правда: линейка N уже доказала себя в гонках и на Нюрбургринге.

Миф: "Эта модель слишком дорога для Hyundai".

Правда: цена сопоставима с конкурентами и ниже многих премиум-брендов.

Интересные факты

Индекс TCR отсылает к классу гонок Touring Car Racing, где Hyundai активно выступает. В чемпионате WTCR Elantra N принесла команде несколько титулов. У Hyundai есть собственный трековый центр N в Нюрбургринге.

Исторический контекст

Hyundai впервые представила спортивное подразделение N в 2015 году. Оно быстро завоевало популярность благодаря хэтчбекам i30 N и Veloster N. В дальнейшем бренд сосредоточился на Elantra, которая успешно выступала в туринговых сериях.

Появление лимитированной версии Elantra N TCR Edition - это своеобразное признание успехов компании на гоночных трассах. Ограниченный тираж делает модель предметом коллекционирования и символом спортивных амбиций Hyundai.