Лимитированная Elantra превращается в коллекционный объект: почему Европа ждёт в очереди

Компания Hyundai продолжает активно развивать спортивное подразделение N, выпускающее заряженные версии серийных моделей. В 2025 году корейский бренд представил эксклюзивную Hyundai Elantra N TCR Edition, созданную в честь успехов гоночных команд марки в туринговых чемпионатах. Новинка поступила в продажу в Китае и сразу привлекла внимание коллекционеров и любителей автоспорта.
Эта версия выпущена лимитированной серией всего 200 экземпляров по всему миру, что делает её по-настоящему редкой. Стоимость модели в Китае составила 298 800 юаней, что примерно равно 3,5 млн рублей. Для спортседана такого уровня это весьма привлекательное предложение, учитывая оснащение и статус эксклюзива.
Hyundai Elantra N TCR Edition получила агрессивный обвес, который не только улучшает аэродинамику, но и подчёркивает гоночные корни модели.
Особенности внешности:
фирменные красные акценты линии N;
19-дюймовые кованые диски облегчённой конструкции;
массивное карбоновое антикрыло для увеличения прижимной силы;
уникальные элементы отделки кузова, доступные только в этой версии.
Машина выглядит значительно более "боевой" по сравнению с обычной Elantra N, и это не просто маркетинг: аэродинамика действительно доработана под трековую езду.
Салон также выполнен в спортивном стиле. В отделке использованы:
алькантара на сиденьях и дверных картах;
контрастная прострочка;
сиденья с интегрированными подголовниками и логотипом N;
спортивный руль с меткой "ноль" для трековой езды;
алюминиевые накладки на педали.
Интерьер сочетает практичность повседневного седана с атмосферой настоящего гоночного болида.
Под капотом установлен проверенный 2,0-литровый турбомотор, выдающий 276 л. с. и работающий в паре с 8-ступенчатым "роботом" (DCT).
Особенности силовой установки:
режим кратковременного N Grin Shift, увеличивающий мощность до 286 л. с. на 20 секунд;
электронный дифференциал для лучшего сцепления в поворотах;
адаптивная подвеска, подстраивающаяся под дорожные условия и стиль езды;
спортивная выхлопная система с активными заслонками.
Разгон до 100 км/ч занимает около 5,5 секунд, а максимальная скорость превышает 250 км/ч.
|Модель
|Мощность
|Разгон 0-100 км/ч
|Особенности
|Цена (ориентировочно)
|Hyundai Elantra N TCR Edition
|276-286 л. с.
|~5,5 с
|Ограниченный тираж, карбоновое антикрыло
|3,5 млн ₽
|Honda Civic Type R
|329 л. с.
|5,4 с
|Передний привод, культовый хэтчбек
|5,0 млн ₽
|Toyota GR Corolla
|304 л. с.
|5,0 с
|Полный привод, трековый хэтчбек
|4,5 млн ₽
|Audi S3 Sedan
|310 л. с.
|4,8 с
|AWD, премиум-салон
|5,5 млн ₽
Hyundai явно делает ставку на доступность и ограниченность, предлагая спортивный седан с эксклюзивной атмосферой за меньшие деньги.
При покупке обязательно проверяйте подлинность версии — тираж ограничен, поэтому ценность высока.
Следите за состоянием шин: мощность мотора и адаптивная подвеска раскрываются только на качественной резине.
Используйте функцию N Grin Shift с умом: это кратковременный буст, рассчитанный на обгоны и трек.
Регулярно обслуживайте трансмиссию DCT: замена масла каждые 40-50 тыс. км обязательна.
Для трек-дней лучше установить спортивные тормозные колодки — нагрузка на систему огромная.
Ошибка: использование обычного бензина низкого качества.
→ Последствие: потеря мощности, риск детонации.
→ Альтернатива: заправляться только 98-м и выше.
Ошибка: игнорирование регламента ТО.
→ Последствие: быстрый износ турбины и DCT.
→ Альтернатива: обслуживать у сертифицированных специалистов N.
Ошибка: эксплуатация без прогрева зимой.
→ Последствие: ускоренный износ турбонаддува.
→ Альтернатива: прогревать мотор хотя бы 1-2 минуты.
Несмотря на спортивные настройки, эта версия остаётся седаном, пригодным для повседневной эксплуатации. Но есть нюансы: подвеска жёстче обычной, а расход топлива в спортивных режимах выше среднего.
|Плюсы
|Минусы
|Эксклюзивность (200 шт.)
|Жёсткая подвеска для города
|Спортивный дизайн и салон
|Высокий расход топлива в N-режиме
|Цена ниже конкурентов
|Только передний привод
|Мощный мотор и DCT
|Ограниченная доступность
Сколько выпустят Hyundai Elantra N TCR Edition?
Всего 200 автомобилей.
Можно ли купить её в России?
Официальных поставок нет, только через частный импорт.
Есть ли версия с "механикой"?
Нет, только 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.
Миф: "Это просто тюнинг Elantra N".
Правда: TCR Edition получила уникальные детали и ограниченный тираж.
Миф: "У Hyundai нет спортивных машин".
Правда: линейка N уже доказала себя в гонках и на Нюрбургринге.
Миф: "Эта модель слишком дорога для Hyundai".
Правда: цена сопоставима с конкурентами и ниже многих премиум-брендов.
Индекс TCR отсылает к классу гонок Touring Car Racing, где Hyundai активно выступает.
В чемпионате WTCR Elantra N принесла команде несколько титулов.
У Hyundai есть собственный трековый центр N в Нюрбургринге.
Hyundai впервые представила спортивное подразделение N в 2015 году. Оно быстро завоевало популярность благодаря хэтчбекам i30 N и Veloster N. В дальнейшем бренд сосредоточился на Elantra, которая успешно выступала в туринговых сериях.
Появление лимитированной версии Elantra N TCR Edition - это своеобразное признание успехов компании на гоночных трассах. Ограниченный тираж делает модель предметом коллекционирования и символом спортивных амбиций Hyundai.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.