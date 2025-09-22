Китайский гиперкар рвёт мировые границы: как электрокар переписал книгу рекордов

Мир суперкаров и гиперкаров переживает настоящую революцию. Ещё несколько лет назад казалось, что рекорды скорости навсегда закреплены за бензиновыми монстрами вроде Bugatti или Koenigsegg. Но новая эпоха электромобилей меняет правила игры. Яркий пример — китайский гиперкар Yangwang U9 Xtreme, который смог разогнаться до 496,2 км/ч, став самым быстрым серийным автомобилем в истории.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Yangwang U9

Новый король скорости

Рекорд был зафиксирован на специальном треке, где электромобиль сумел обогнать даже легендарный Bugatti Chiron Super Sport 300+, ранее державший титул лидера. Важный момент: речь идёт именно о серийной машине, пусть и выпущенной ограниченным тиражом в 30 экземпляров.

На знаменитом Нюрбургринге Yangwang U9 Xtreme показал время круга 6:59.157, обогнав свежий рекорд Xiaomi SU7 Ultra. Таким образом, китайский бренд не просто вошёл в элиту автопроизводителей, а сумел навязать конкуренцию мировым гигантам.

Технические характеристики

Силовая установка: четыре электромотора, совокупная мощность около 3000 л. с.

Максимальная скорость: 496,2 км/ч.

Разгон 0-100 км/ч: менее 2 секунд (по неофициальным данным — 1,8 сек).

Подвеска: активная система DiSus-X.

Аэродинамика: активный обвес, обеспечивающий прижимную силу на высоких скоростях.

Шины: специальные полуслики, рассчитанные на эксплуатацию до 500 км/ч.

Салон: цифровая панель приборов, огромный мультимедийный экран, отделка углепластиком и алькантарой.

Сравнение с конкурентами

Модель Тип двигателя Мощность Макс. скорость Тираж Yangwang U9 Xtreme 4 электромотора ~3000 л. с. 496,2 км/ч 30 Bugatti Chiron Super Sport 300+ 8.0 W16 бензин 1600 л. с. 490,5 км/ч 30 Koenigsegg Jesko Absolut 5.0 V8 битурбо 1600 л. с. >480 км/ч ограниченный Xiaomi SU7 Ultra Электро ~2000 л. с. <450 км/ч пока прототип

Почему рекорд так важен

До недавнего времени казалось, что электромобили не способны соперничать с бензиновыми гиперкарами в максимальной скорости. Их преимуществом считался разгон, но не долгосрочная динамика. Yangwang U9 Xtreme доказал обратное: электрокары способны устанавливать абсолютные рекорды.

Этот успех может ускорить переход элитного сегмента автоиндустрии на электричество.

Советы шаг за шагом для владельцев гиперкаров

Используйте только рекомендованные производителем шины, особенно если машина способна на скорость свыше 400 км/ч. Никогда не выезжайте на таких скоростях на обычные дороги — это допустимо только на треках. Следите за охлаждением батареи и тормозной системы: перегрев на критических режимах — главный враг электромобиля. Храните автомобиль в специализированных условиях, особенно если он выпущен ограниченным тиражом. Планируйте зарядку: гиперкар с 3000 л. с. требует мощнейших станций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка обычных шин вместо полусликов.

→ Последствие: потеря сцепления на высоких скоростях.

→ Альтернатива: использовать сертифицированные покрышки для трека.

Ошибка: эксплуатация на обычных дорогах.

→ Последствие: риск аварии, повреждение подвески и штрафы.

→ Альтернатива: кататься на специализированных трассах.

Ошибка: экономия на обслуживании.

→ Последствие: быстрый износ аккумуляторов и электроники.

→ Альтернатива: обслуживать только у официальных специалистов.

А что если сравнить бензин и электричество?

Скептики утверждают, что рекорды электромобилей — временные. Но практика показывает обратное: электрические силовые установки дают моментальный крутящий момент, не имеют задержек и обеспечивают более плавное ускорение. В отличие от ДВС, где приходится бороться с турболагом и механическими потерями, электродвигатели работают "напрямую".

Плюсы и минусы гиперкара Yangwang U9 Xtreme

Плюсы Минусы Рекордная скорость Ограниченный тираж Мощность почти 3000 л. с. Запредельная цена Инновационная подвеска и аэродинамика Сложности с обслуживанием Роскошный салон Требует спецусловий для эксплуатации

FAQ

Сколько будет стоить Yangwang U9 Xtreme?

Цена пока не объявлена, но по слухам превысит 2 млн долларов.

Сколько машин выпустят?

Всего 30 экземпляров, что делает модель коллекционной.

Можно ли купить в России?

Официальных поставок не ожидается, только через частный импорт.

Мифы и правда

Миф: "Электрокары не могут быть быстрее бензиновых".

Правда: Yangwang U9 Xtreme доказал обратное.

Миф: "Электромобили не держат высокую скорость долго".

Правда: современные батареи и системы охлаждения позволяют стабильно ехать на критических режимах.

Миф: "Китайские гиперкары уступают европейским".

Правда: новый рекорд показал, что китайский автопром готов конкурировать с Bugatti и Koenigsegg.

Интересные факты

До Yangwang U9 Xtreme рекорд принадлежал Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490,5 км/ч). Это первый серийный электромобиль, преодолевший планку 490 км/ч. Нюрбургринг остаётся главным полигоном для проверки гиперкаров: время круга менее 7 минут — результат мирового уровня.

Исторический контекст

Соревнование за титул "самого быстрого автомобиля" идёт десятилетиями. В 1990-х первенство держали McLaren F1 (386 км/ч), в 2000-х на арену вышли Bugatti Veyron (407 км/ч), затем Koenigsegg и Hennessey. Но электрические автомобили долго считались "медленными" из-за ограничений батарей.

Появление Yangwang U9 Xtreme меняет историю: впервые рекорд скорости оказался за электромобилем. Это событие можно сравнить с моментом, когда турбированные двигатели обошли атмосферные — новая эра в автоспорте уже началась.