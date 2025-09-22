Китайский гиперкар рвёт мировые границы: как электрокар переписал книгу рекордов

Мир суперкаров и гиперкаров переживает настоящую революцию. Ещё несколько лет назад казалось, что рекорды скорости навсегда закреплены за бензиновыми монстрами вроде Bugatti или Koenigsegg. Но новая эпоха электромобилей меняет правила игры. Яркий пример — китайский гиперкар Yangwang U9 Xtreme, который смог разогнаться до 496,2 км/ч, став самым быстрым серийным автомобилем в истории.
Рекорд был зафиксирован на специальном треке, где электромобиль сумел обогнать даже легендарный Bugatti Chiron Super Sport 300+, ранее державший титул лидера. Важный момент: речь идёт именно о серийной машине, пусть и выпущенной ограниченным тиражом в 30 экземпляров.
На знаменитом Нюрбургринге Yangwang U9 Xtreme показал время круга 6:59.157, обогнав свежий рекорд Xiaomi SU7 Ultra. Таким образом, китайский бренд не просто вошёл в элиту автопроизводителей, а сумел навязать конкуренцию мировым гигантам.
Силовая установка: четыре электромотора, совокупная мощность около 3000 л. с.
Максимальная скорость: 496,2 км/ч.
Разгон 0-100 км/ч: менее 2 секунд (по неофициальным данным — 1,8 сек).
Подвеска: активная система DiSus-X.
Аэродинамика: активный обвес, обеспечивающий прижимную силу на высоких скоростях.
Шины: специальные полуслики, рассчитанные на эксплуатацию до 500 км/ч.
Салон: цифровая панель приборов, огромный мультимедийный экран, отделка углепластиком и алькантарой.
|Модель
|Тип двигателя
|Мощность
|Макс. скорость
|Тираж
|Yangwang U9 Xtreme
|4 электромотора
|~3000 л. с.
|496,2 км/ч
|30
|Bugatti Chiron Super Sport 300+
|8.0 W16 бензин
|1600 л. с.
|490,5 км/ч
|30
|Koenigsegg Jesko Absolut
|5.0 V8 битурбо
|1600 л. с.
|>480 км/ч
|ограниченный
|Xiaomi SU7 Ultra
|Электро
|~2000 л. с.
|<450 км/ч
|пока прототип
До недавнего времени казалось, что электромобили не способны соперничать с бензиновыми гиперкарами в максимальной скорости. Их преимуществом считался разгон, но не долгосрочная динамика. Yangwang U9 Xtreme доказал обратное: электрокары способны устанавливать абсолютные рекорды.
Этот успех может ускорить переход элитного сегмента автоиндустрии на электричество.
Используйте только рекомендованные производителем шины, особенно если машина способна на скорость свыше 400 км/ч.
Никогда не выезжайте на таких скоростях на обычные дороги — это допустимо только на треках.
Следите за охлаждением батареи и тормозной системы: перегрев на критических режимах — главный враг электромобиля.
Храните автомобиль в специализированных условиях, особенно если он выпущен ограниченным тиражом.
Планируйте зарядку: гиперкар с 3000 л. с. требует мощнейших станций.
Ошибка: установка обычных шин вместо полусликов.
→ Последствие: потеря сцепления на высоких скоростях.
→ Альтернатива: использовать сертифицированные покрышки для трека.
Ошибка: эксплуатация на обычных дорогах.
→ Последствие: риск аварии, повреждение подвески и штрафы.
→ Альтернатива: кататься на специализированных трассах.
Ошибка: экономия на обслуживании.
→ Последствие: быстрый износ аккумуляторов и электроники.
→ Альтернатива: обслуживать только у официальных специалистов.
Скептики утверждают, что рекорды электромобилей — временные. Но практика показывает обратное: электрические силовые установки дают моментальный крутящий момент, не имеют задержек и обеспечивают более плавное ускорение. В отличие от ДВС, где приходится бороться с турболагом и механическими потерями, электродвигатели работают "напрямую".
|Плюсы
|Минусы
|Рекордная скорость
|Ограниченный тираж
|Мощность почти 3000 л. с.
|Запредельная цена
|Инновационная подвеска и аэродинамика
|Сложности с обслуживанием
|Роскошный салон
|Требует спецусловий для эксплуатации
Сколько будет стоить Yangwang U9 Xtreme?
Цена пока не объявлена, но по слухам превысит 2 млн долларов.
Сколько машин выпустят?
Всего 30 экземпляров, что делает модель коллекционной.
Можно ли купить в России?
Официальных поставок не ожидается, только через частный импорт.
Миф: "Электрокары не могут быть быстрее бензиновых".
Правда: Yangwang U9 Xtreme доказал обратное.
Миф: "Электромобили не держат высокую скорость долго".
Правда: современные батареи и системы охлаждения позволяют стабильно ехать на критических режимах.
Миф: "Китайские гиперкары уступают европейским".
Правда: новый рекорд показал, что китайский автопром готов конкурировать с Bugatti и Koenigsegg.
До Yangwang U9 Xtreme рекорд принадлежал Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490,5 км/ч).
Это первый серийный электромобиль, преодолевший планку 490 км/ч.
Нюрбургринг остаётся главным полигоном для проверки гиперкаров: время круга менее 7 минут — результат мирового уровня.
Соревнование за титул "самого быстрого автомобиля" идёт десятилетиями. В 1990-х первенство держали McLaren F1 (386 км/ч), в 2000-х на арену вышли Bugatti Veyron (407 км/ч), затем Koenigsegg и Hennessey. Но электрические автомобили долго считались "медленными" из-за ограничений батарей.
Появление Yangwang U9 Xtreme меняет историю: впервые рекорд скорости оказался за электромобилем. Это событие можно сравнить с моментом, когда турбированные двигатели обошли атмосферные — новая эра в автоспорте уже началась.
