Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении
Тюбик таит больше, чем кажется: в нём спрятан ключ к возвращению молодости и сияния глазам
Домашние кошки живут дольше, чем думают хозяева: рекорд ошарашил мир
Один мороз — и куст превращается в сухую корягу: как не потерять рододендрон
На кассе спрашивают про чек? Это тревожный сигнал: что скрывают магазины
Стала известна причина: почему Певцов проигнорировал интервью Пугачёвой
Блины становятся оружием страсти: после такого ужина дом полон неожиданных признаний
Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию
Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе

Классика под новой вывеской: как старый тип аккумуляторов маскируется под модное название

Авто

Автомобильный аккумулятор — это сердце электрической системы машины. От него зависит запуск двигателя, работа освещения и электронных устройств. Но среди множества типов АКБ особое место занимают батареи с маркировкой SLI. Несмотря на то, что многие считают её новой технологией, на деле это старейший и самый распространённый тип аккумулятора, вещает новостной портал "За рулём".

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Что значит аббревиатура SLI

Расшифровка проста: starting, lighting, ignition. То есть батарея предназначена для пуска двигателя, питания освещения и системы зажигания. Иными словами, это классическая свинцово-кислотная батарея с жидким электролитом.

"Напротив, это весьма старая технология", — пояснил эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин.

SLI не рассчитаны на глубокие разряды, но отлично справляются с кратковременными мощными нагрузками. Именно поэтому они до сих пор устанавливаются на большинство бюджетных автомобилей.

Как устроены батареи SLI

Конструкция проста и проверена временем. Внутри корпуса находятся:

  • свинцовые пластины с диоксидом свинца;

  • жидкий электролит (раствор серной кислоты);

  • сепараторы, предотвращающие короткое замыкание.

При разряде и заряде происходит химическая реакция, которая обеспечивает ток для запуска двигателя.

Основные характеристики SLI

  • высокий пусковой ток;

  • ограниченный ресурс при глубоком разряде;

  • стабильная работа в температурном диапазоне от -30 до +50 °С;

  • срок службы в среднем 3-5 лет.

Почему SLI всё ещё актуальны

Даже при наличии AGM, EFB и гелевых технологий именно SLI остаются лидером на рынке. Причины просты:

  • доступная цена;

  • простота обслуживания;

  • лёгкость замены;

  • широкая доступность в любых магазинах.

Именно поэтому на конвейере почти все недорогие автомобили комплектуются именно ими.

Сравнение аккумуляторов разных типов

Тип АКБ Особенности Цена Ресурс
SLI Классика, жидкий электролит Низкая 3-5 лет
AGM Электролит впитан в стекловолокно Средняя 5-7 лет
Гелевый Электролит в виде геля, устойчив к вибрациям Высокая 6-9 лет
EFB Усиленные пластины, поддержка Start-Stop Средняя 4-6 лет

Советы по эксплуатации шаг за шагом

  1. Регулярно проверяйте уровень заряда. Напряжение должно быть не ниже 12,6 В.

  2. Очищайте клеммы. Окислы снижают контакт, из-за чего падает мощность.

  3. Не допускайте глубокого разряда. Длительная стоянка с включёнными фарами сокращает ресурс.

  4. Подзаряжайте батарею зимой. При частых коротких поездках зарядка может быть неполной.

  5. Следите за электролитом. В обслуживаемых АКБ нужно контролировать уровень и доливать дистиллированную воду.

  6. Храните аккумулятор правильно. Если машина долго не используется, снимите батарею и держите её в сухом прохладном месте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить аккумулятор полностью разряженным.
    → Последствие: сульфатация пластин и потеря ёмкости.
    → Альтернатива: хранить при заряде 80-100%.

  • Ошибка: зарядка при минусовой температуре.
    → Последствие: разрушение пластин и корпуса.
    → Альтернатива: заносить АКБ в помещение с плюсовой температурой.

  • Ошибка: использование кипячёной или минеральной воды для доливки.
    → Последствие: разрушение электролита и снижение ресурса.
    → Альтернатива: применять только дистиллированную воду.

А что если батарея быстро разряжается?

Причин может быть несколько: износ самой АКБ, проблемы с генератором или утечки тока в сети автомобиля. Проверить можно мультиметром: если после зарядки напряжение падает ниже 12 В за сутки, скорее всего, батарея нуждается в замене.

Плюсы и минусы SLI

Плюсы Минусы
Низкая цена Плохо переносят глубокие разряды
Простая конструкция Требуют контроля электролита (у обслуживаемых моделей)
Доступность Короткий срок службы по сравнению с AGM
Хорошая совместимость с большинством авто Не подходят для Start-Stop

FAQ

Как долго служит SLI?
Обычно 3-5 лет, при бережном уходе — до 7 лет.

Нужна ли подзарядка зимой?
Да, особенно если вы ездите редко и на короткие расстояния.

Подходит ли SLI для дизельного авто?
Да, если батарея имеет высокий ток холодной прокрутки.

Можно ли полностью "обнулить" батарею?
Нет, глубокие разряды сильно сокращают срок службы.

Мифы и правда

  • Миф: "SLI — это новая технология".
    Правда: они используются уже десятки лет.

  • Миф: "Такие АКБ не подходят для зимы".
    Правда: подходят, если правильно подобраны по ёмкости и пусковому току.

  • Миф: "SLI не требуют ухода".
    Правда: в отличие от AGM и гелевых, классические батареи нуждаются в контроле электролита.

Интересные факты

  1. Первые свинцово-кислотные аккумуляторы появились в XIX веке.

  2. До сих пор более 70% автомобилей комплектуются SLI.

  3. В Совестком Союзе аккумуляторы часто делали обслуживаемыми: водители сами контролировали уровень электролита.

Исторический контекст

Первые SLI-аккумуляторы массово начали использоваться в автомобилях в начале XX века. Они быстро стали стандартом благодаря простоте и доступности. В 1980–1990-е годы начали появляться AGM и гелевые технологии, но именно классические батареи остались массовыми. Сегодня они востребованы в бюджетных и среднебюджетных автомобилях, а также во многих странах с суровыми климатическими условиями.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Неожиданный выбор: Пригожин не одобрил поступок Шамана на Интервидении
Тюбик таит больше, чем кажется: в нём спрятан ключ к возвращению молодости и сияния глазам
Домашние кошки живут дольше, чем думают хозяева: рекорд ошарашил мир
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Один мороз — и куст превращается в сухую корягу: как не потерять рододендрон
На кассе спрашивают про чек? Это тревожный сигнал: что скрывают магазины
Стала известна причина: почему Певцов проигнорировал интервью Пугачёвой
Блины становятся оружием страсти: после такого ужина дом полон неожиданных признаний
Секрет под ногами: дрейфующая мантия медленно ведёт планету к следующему вымиранию
Болезнь Лайма под вопросом: почему фото Беллы Хадид в больнице вызвали сомнения в диагнозе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.