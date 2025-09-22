Классика под новой вывеской: как старый тип аккумуляторов маскируется под модное название

Автомобильный аккумулятор — это сердце электрической системы машины. От него зависит запуск двигателя, работа освещения и электронных устройств. Но среди множества типов АКБ особое место занимают батареи с маркировкой SLI. Несмотря на то, что многие считают её новой технологией, на деле это старейший и самый распространённый тип аккумулятора, вещает новостной портал "За рулём".
Расшифровка проста: starting, lighting, ignition. То есть батарея предназначена для пуска двигателя, питания освещения и системы зажигания. Иными словами, это классическая свинцово-кислотная батарея с жидким электролитом.
"Напротив, это весьма старая технология", — пояснил эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин.
SLI не рассчитаны на глубокие разряды, но отлично справляются с кратковременными мощными нагрузками. Именно поэтому они до сих пор устанавливаются на большинство бюджетных автомобилей.
Конструкция проста и проверена временем. Внутри корпуса находятся:
свинцовые пластины с диоксидом свинца;
жидкий электролит (раствор серной кислоты);
сепараторы, предотвращающие короткое замыкание.
При разряде и заряде происходит химическая реакция, которая обеспечивает ток для запуска двигателя.
высокий пусковой ток;
ограниченный ресурс при глубоком разряде;
стабильная работа в температурном диапазоне от -30 до +50 °С;
срок службы в среднем 3-5 лет.
Даже при наличии AGM, EFB и гелевых технологий именно SLI остаются лидером на рынке. Причины просты:
доступная цена;
простота обслуживания;
лёгкость замены;
широкая доступность в любых магазинах.
Именно поэтому на конвейере почти все недорогие автомобили комплектуются именно ими.
|Тип АКБ
|Особенности
|Цена
|Ресурс
|SLI
|Классика, жидкий электролит
|Низкая
|3-5 лет
|AGM
|Электролит впитан в стекловолокно
|Средняя
|5-7 лет
|Гелевый
|Электролит в виде геля, устойчив к вибрациям
|Высокая
|6-9 лет
|EFB
|Усиленные пластины, поддержка Start-Stop
|Средняя
|4-6 лет
Регулярно проверяйте уровень заряда. Напряжение должно быть не ниже 12,6 В.
Очищайте клеммы. Окислы снижают контакт, из-за чего падает мощность.
Не допускайте глубокого разряда. Длительная стоянка с включёнными фарами сокращает ресурс.
Подзаряжайте батарею зимой. При частых коротких поездках зарядка может быть неполной.
Следите за электролитом. В обслуживаемых АКБ нужно контролировать уровень и доливать дистиллированную воду.
Храните аккумулятор правильно. Если машина долго не используется, снимите батарею и держите её в сухом прохладном месте.
Ошибка: хранить аккумулятор полностью разряженным.
→ Последствие: сульфатация пластин и потеря ёмкости.
→ Альтернатива: хранить при заряде 80-100%.
Ошибка: зарядка при минусовой температуре.
→ Последствие: разрушение пластин и корпуса.
→ Альтернатива: заносить АКБ в помещение с плюсовой температурой.
Ошибка: использование кипячёной или минеральной воды для доливки.
→ Последствие: разрушение электролита и снижение ресурса.
→ Альтернатива: применять только дистиллированную воду.
Причин может быть несколько: износ самой АКБ, проблемы с генератором или утечки тока в сети автомобиля. Проверить можно мультиметром: если после зарядки напряжение падает ниже 12 В за сутки, скорее всего, батарея нуждается в замене.
|Плюсы
|Минусы
|Низкая цена
|Плохо переносят глубокие разряды
|Простая конструкция
|Требуют контроля электролита (у обслуживаемых моделей)
|Доступность
|Короткий срок службы по сравнению с AGM
|Хорошая совместимость с большинством авто
|Не подходят для Start-Stop
Как долго служит SLI?
Обычно 3-5 лет, при бережном уходе — до 7 лет.
Нужна ли подзарядка зимой?
Да, особенно если вы ездите редко и на короткие расстояния.
Подходит ли SLI для дизельного авто?
Да, если батарея имеет высокий ток холодной прокрутки.
Можно ли полностью "обнулить" батарею?
Нет, глубокие разряды сильно сокращают срок службы.
Миф: "SLI — это новая технология".
Правда: они используются уже десятки лет.
Миф: "Такие АКБ не подходят для зимы".
Правда: подходят, если правильно подобраны по ёмкости и пусковому току.
Миф: "SLI не требуют ухода".
Правда: в отличие от AGM и гелевых, классические батареи нуждаются в контроле электролита.
Первые свинцово-кислотные аккумуляторы появились в XIX веке.
До сих пор более 70% автомобилей комплектуются SLI.
В Совестком Союзе аккумуляторы часто делали обслуживаемыми: водители сами контролировали уровень электролита.
Первые SLI-аккумуляторы массово начали использоваться в автомобилях в начале XX века. Они быстро стали стандартом благодаря простоте и доступности. В 1980–1990-е годы начали появляться AGM и гелевые технологии, но именно классические батареи остались массовыми. Сегодня они востребованы в бюджетных и среднебюджетных автомобилях, а также во многих странах с суровыми климатическими условиями.
Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.