Пикап, который едет дальше всех — но с запахом бензина: неожиданное решение

Ram несколько лет назад обещала вывести на рынок свой первый полноразмерный электропикап. Тогда казалось, что бренд готов бросить вызов Tesla Cybertruck и Ford F-150 Lightning. Но теперь стало ясно: проект в том виде, в котором его задумывали, не увидит свет. Stellantis официально подтвердила остановку разработки, а вместо полностью электрического пикапа покупателям предложат модель с увеличенным запасом хода на базе двигателя V6.
Компания объясняет это снижением спроса на аккумуляторные электромобили в Северной Америке. На фоне нестабильных дотаций, колебаний цен на батареи и охлаждения интереса покупателей Ram решила, что более практичным решением станет машина-гибрид с генератором, способная сочетать электротягу и традиционный двигатель. Таким образом, Ram 1500 REV станет не "чистым" электромобилем, а моделью, работающей по схеме REEV (Range Extended Electric Vehicle).
Главная особенность будущего пикапа — аккумулятор на 92 кВт⋅ч, дополненный бензиновым V6, который используется как генератор для подзарядки. Такой формат позволяет совмещать преимущества электротяги с отсутствием страха перед ограниченным запасом хода.
По заявленным данным:
передний электромотор развивает 250 кВт,
задний — 248 кВт,
буксировочная способность — до 14 000 фунтов,
грузоподъёмность — 2625 фунтов.
Это серьёзные показатели, которые позволяют Ram REV конкурировать с традиционными пикапами на бензине и дизеле.
|Характеристика
|Полностью электрический Ram (отменён)
|Ram 1500 REV (2026)
|Тип силовой установки
|Полный аккумуляторный электромобиль
|Электромобиль с увеличенным запасом хода (V6 + батарея)
|Ёмкость батареи
|планировалось >100 кВт⋅ч
|92 кВт⋅ч
|Двигатель ДВС
|отсутствовал
|бензиновый V6 (генератор 130 кВт)
|Мощность электромоторов
|около 500 кВт суммарно
|498 кВт суммарно
|Запуск проекта
|переносился до 2027
|выход в 2026
|Основное преимущество
|экологичность, нулевой выхлоп
|дальнобойность и практичность
Определите свои маршруты. Если вы в основном ездите по городу и заряжаетесь дома, полноценный электропикап подойдёт лучше.
Сравните инфраструктуру зарядок в вашем регионе. При её нехватке разумнее взять модель с ДВС-генератором.
Учтите задачи. Для буксировки прицепа, перевозки стройматериалов или работы на ферме Ram REV с V6 будет надёжнее.
Рассчитайте экономику. Сравните стоимость зарядки дома, цены на бензин и налоговые льготы.
Обратите внимание на страховку: тарифы для гибридов и электромобилей могут отличаться.
Ошибка: выбирать полноценный электромобиль в регионе без развитой сети зарядных станций.
Последствие: регулярные проблемы с поиском зарядки и простаивание в очередях.
Альтернатива: пикап с увеличенным запасом хода (Ram REV или аналогичные REEV).
Ошибка: ориентироваться только на мощность и забывать про грузоподъёмность.
Последствие: разочарование при работе с прицепом или перевозке тяжёлого груза.
Альтернатива: изучать паспортные данные по нагрузке и буксировке заранее.
Ошибка: экономить на выборе комплектации с меньшей батареей.
Последствие: быстрое снижение практичности и меньший пробег.
Альтернатива: оптимальный вариант — батарея около 90-100 кВт⋅ч.
Автомобильная индустрия динамична: если интерес к "чистым" электропикапам снова вырастет, Stellantis может пересмотреть решение. Опыт разработки у компании есть, а бренд Ram остаётся одним из ключевых игроков на рынке США. Возможно, в будущем появится новая версия, уже с более доступными батареями и улучшенной зарядной инфраструктурой.
|Плюсы
|Минусы
|Большая буксировочная способность
|Наличие бензинового двигателя снижает экологичность
|Возможность долгих поездок без страха остаться без зарядки
|Более сложная конструкция и возможные расходы на обслуживание
|Сочетание мощности электромоторов и практичности ДВС
|Меньшая "чистота" концепции по сравнению с полноценным электропикапом
|Выход на рынок уже в 2026 году
|Риск снижения интереса к формату REEV через несколько лет
|Привычная инфраструктура заправок доступна сразу
|Уступает конкурентам по "зелёному" имиджу
Как выбрать между Ram REV и Ford F-150 Lightning?
Если у вас развита сеть зарядных станций и вы хотите именно электромобиль, Lightning будет предпочтительнее. Если важна универсальность и дальнобойность, практичнее Ram REV.
Сколько будет стоить Ram REV?
Официальные цены не названы, но эксперты ожидают диапазон 60-70 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.
Что лучше для бизнеса: дизельный Ram или Ram REV?
Для долгих поездок без доступа к зарядке дизель пока остаётся практичным решением. Но если компания хочет сократить расходы на топливо и подчеркнуть "зелёный" имидж, Ram REV станет разумным выбором.
Миф: электромобиль с ДВС-генератором — это просто гибрид.
Правда: REEV работает иначе — колёса крутят только электромоторы, а двигатель лишь подзаряжает батарею.
Миф: такие машины не экологичнее бензиновых.
Правда: выбросы ниже, так как большая часть пути проходит на электричестве.
Миф: Ram REV заменяет полноценный электропикап.
Правда: это компромиссное решение, а не альтернатива безоговорочно "чистому" EV.
Название "Ramcharger" использовалось Stellantis ещё в 80-е годы для внедорожников Dodge.
В конструкции Ram REV применяются силовые установки с совокупной мощностью почти 680 л. с.
Запас хода на одном баке и заряде оценивается более чем в 1000 километров — серьёзное преимущество над многими конкурентами.
2019 год — Ram впервые заговорил о планах создать электропикап.
2023 год — представлен концепт Ramcharger.
2024 год — выход Ram 1500 REV отложен.
2025 год — Stellantis официально заявила о прекращении разработки полноразмерного EV.
2026 год — ожидаемый запуск Ram REV в формате REEV.
Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.