Пикап, который едет дальше всех — но с запахом бензина: неожиданное решение

Ram несколько лет назад обещала вывести на рынок свой первый полноразмерный электропикап. Тогда казалось, что бренд готов бросить вызов Tesla Cybertruck и Ford F-150 Lightning. Но теперь стало ясно: проект в том виде, в котором его задумывали, не увидит свет. Stellantis официально подтвердила остановку разработки, а вместо полностью электрического пикапа покупателям предложат модель с увеличенным запасом хода на базе двигателя V6.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ RAM 1500

Почему Ram изменила курс

Компания объясняет это снижением спроса на аккумуляторные электромобили в Северной Америке. На фоне нестабильных дотаций, колебаний цен на батареи и охлаждения интереса покупателей Ram решила, что более практичным решением станет машина-гибрид с генератором, способная сочетать электротягу и традиционный двигатель. Таким образом, Ram 1500 REV станет не "чистым" электромобилем, а моделью, работающей по схеме REEV (Range Extended Electric Vehicle).

Что представляет собой новый Ram REV

Главная особенность будущего пикапа — аккумулятор на 92 кВт⋅ч, дополненный бензиновым V6, который используется как генератор для подзарядки. Такой формат позволяет совмещать преимущества электротяги с отсутствием страха перед ограниченным запасом хода.

По заявленным данным:

передний электромотор развивает 250 кВт,

задний — 248 кВт,

буксировочная способность — до 14 000 фунтов,

грузоподъёмность — 2625 фунтов.

Это серьёзные показатели, которые позволяют Ram REV конкурировать с традиционными пикапами на бензине и дизеле.

Сравнение: отменённый электропикап и Ram REV

Характеристика Полностью электрический Ram (отменён) Ram 1500 REV (2026) Тип силовой установки Полный аккумуляторный электромобиль Электромобиль с увеличенным запасом хода (V6 + батарея) Ёмкость батареи планировалось >100 кВт⋅ч 92 кВт⋅ч Двигатель ДВС отсутствовал бензиновый V6 (генератор 130 кВт) Мощность электромоторов около 500 кВт суммарно 498 кВт суммарно Запуск проекта переносился до 2027 выход в 2026 Основное преимущество экологичность, нулевой выхлоп дальнобойность и практичность

Советы шаг за шагом: как выбрать между электропикапом и REEV

Определите свои маршруты. Если вы в основном ездите по городу и заряжаетесь дома, полноценный электропикап подойдёт лучше. Сравните инфраструктуру зарядок в вашем регионе. При её нехватке разумнее взять модель с ДВС-генератором. Учтите задачи. Для буксировки прицепа, перевозки стройматериалов или работы на ферме Ram REV с V6 будет надёжнее. Рассчитайте экономику. Сравните стоимость зарядки дома, цены на бензин и налоговые льготы. Обратите внимание на страховку: тарифы для гибридов и электромобилей могут отличаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать полноценный электромобиль в регионе без развитой сети зарядных станций.

Последствие: регулярные проблемы с поиском зарядки и простаивание в очередях.

Альтернатива: пикап с увеличенным запасом хода (Ram REV или аналогичные REEV).

Ошибка: ориентироваться только на мощность и забывать про грузоподъёмность.

Последствие: разочарование при работе с прицепом или перевозке тяжёлого груза.

Альтернатива: изучать паспортные данные по нагрузке и буксировке заранее.

Ошибка: экономить на выборе комплектации с меньшей батареей.

Последствие: быстрое снижение практичности и меньший пробег.

Альтернатива: оптимальный вариант — батарея около 90-100 кВт⋅ч.

А что если Ram всё-таки вернётся к электропикапу?

Автомобильная индустрия динамична: если интерес к "чистым" электропикапам снова вырастет, Stellantis может пересмотреть решение. Опыт разработки у компании есть, а бренд Ram остаётся одним из ключевых игроков на рынке США. Возможно, в будущем появится новая версия, уже с более доступными батареями и улучшенной зарядной инфраструктурой.

Плюсы и минусы Ram REV

Плюсы Минусы Большая буксировочная способность Наличие бензинового двигателя снижает экологичность Возможность долгих поездок без страха остаться без зарядки Более сложная конструкция и возможные расходы на обслуживание Сочетание мощности электромоторов и практичности ДВС Меньшая "чистота" концепции по сравнению с полноценным электропикапом Выход на рынок уже в 2026 году Риск снижения интереса к формату REEV через несколько лет Привычная инфраструктура заправок доступна сразу Уступает конкурентам по "зелёному" имиджу

Как выбрать между Ram REV и Ford F-150 Lightning?

Если у вас развита сеть зарядных станций и вы хотите именно электромобиль, Lightning будет предпочтительнее. Если важна универсальность и дальнобойность, практичнее Ram REV.

Сколько будет стоить Ram REV?

Официальные цены не названы, но эксперты ожидают диапазон 60-70 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.

Что лучше для бизнеса: дизельный Ram или Ram REV?

Для долгих поездок без доступа к зарядке дизель пока остаётся практичным решением. Но если компания хочет сократить расходы на топливо и подчеркнуть "зелёный" имидж, Ram REV станет разумным выбором.

Миф: электромобиль с ДВС-генератором — это просто гибрид.

Правда: REEV работает иначе — колёса крутят только электромоторы, а двигатель лишь подзаряжает батарею.

Миф: такие машины не экологичнее бензиновых.

Правда: выбросы ниже, так как большая часть пути проходит на электричестве.

Миф: Ram REV заменяет полноценный электропикап.

Правда: это компромиссное решение, а не альтернатива безоговорочно "чистому" EV.

Название "Ramcharger" использовалось Stellantis ещё в 80-е годы для внедорожников Dodge. В конструкции Ram REV применяются силовые установки с совокупной мощностью почти 680 л. с. Запас хода на одном баке и заряде оценивается более чем в 1000 километров — серьёзное преимущество над многими конкурентами.

