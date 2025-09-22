Идея поддерживать гигантские бензиновые моторы в эпоху электромобилей звучит как шутка, но именно так в Британии решили «спасти» легендарные V12. Власти объявили о запуске субсидий, которые, по замыслу, должны продлить жизнь громким и мощным автомобилям.
Проект вызывает удивление: страна делает ставку на электромобили и экологию, а одновременно выделяет деньги на машины с 12-цилиндровыми двигателями. Но если взглянуть шире, в этой новости отражается всё британское чувство юмора и парадоксальное отношение к автоспорту.
Схема субсидирования копирует грант на электромобили. Владельцы смогут получить скидку при покупке машин с моторами V12. Идея подаётся как попытка «сохранить историю» и одновременно ускорить переход на экологичные виды топлива.
Официальные лица уверяют, что возрождение Aston Martin с их оглушительными выхлопами станет катализатором для разработки синтетического топлива. Таким образом, по плану, страна убьёт сразу двух зайцев: сохранит традиции и улучшит экологию.
|Критерий
|Автомобиль с V12
|Электромобиль
|История
|Символ роскоши и спорта
|Новая эра технологий
|Звук двигателя
|Громкий, эмоциональный
|Тихий, почти бесшумный
|Экология
|Высокие выбросы
|Нулевые выбросы на дороге
|Поддержка государства
|Новый грант
|Грант на EV
|Перспектива
|Классика и ностальгия
|Будущее автопрома
Выбрать модель с мотором V12 — например, Aston Martin или Ferrari.
Проверить, попадает ли автомобиль под действие субсидии.
Сравнить скидку с текущим грантом на электрокары.
Подумать о затратах на страховку и топливо — они будут выше среднего.
Рассмотреть установку системы на электронное топливо, если производитель предлагает такую опцию.
Ошибка: Игнорировать стоимость обслуживания V12.
→ Последствие: расходы вырастают в разы.
→ Альтернатива: взять подержанный электромобиль с дешёвой страховкой.
Ошибка: Покупать V12 ради «экономии по гранту».
→ Последствие: налог на топливо и страховка съедят выгоду.
→ Альтернатива: выбрать гибрид, который поддерживается субсидией.
Ошибка: Думать, что V12 станет «экологичным».
→ Последствие: разочарование и критика со стороны общества.
→ Альтернатива: ждать, пока появятся доступные автомобили на синтетическом топливе.
Представим, что V12 реально попадут в школьную программу, как обещают власти. Ученики будут учить устройство поршней и распредвалов так же, как сейчас изучают таблицу Менделеева. Тогда новые поколения вырастут с уважением к инженерии прошлого, даже если ездить будут на электрокарах.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение истории автопрома
|Высокий уровень выбросов
|Поддержка спортивных брендов
|Большие расходы на топливо
|Эмоции от вождения
|Дорогое обслуживание
|Популяризация электронного топлива
|Сомнительная польза для экологии
|Уникальный звук двигателя
|Низкая практичность
Как выбрать автомобиль с V12 по гранту?
Сначала проверьте список моделей, которые подпадают под программу. Это могут быть Aston Martin, Ferrari или редкие лимитированные версии.
Сколько стоит эксплуатация V12?
Страховка, налог и топливо обходятся дороже, чем у электромобилей. Даже со скидкой расходы будут ощутимыми.
Что лучше — V12 или электрокар?
С точки зрения экологии и бюджета — электромобиль. Но для эмоций и коллекционной ценности V12 остаётся вне конкуренции.
Миф: V12 скоро исчезнут навсегда.
Правда: пока есть энтузиасты и бренды вроде Ferrari, такие моторы будут выпускать хотя бы в малых сериях.
Миф: электронное топливо сделает V12 полностью экологичными.
Правда: выбросы сократятся, но до нулевого уровня они не исчезнут.
Миф: субсидия на V12 спасёт климат.
Правда: это больше символический шаг, чем реальный вклад в экологию.
Первые моторы V12 появились ещё в начале XX века на авиационной технике.
Ferrari до сих пор считает V12 «сердцем бренда» и выпускает модели с этим мотором.
Aston Martin использует V12 не только в суперкарах, но и в люксовых внедорожниках.
1960-е: эпоха расцвета больших атмосферных моторов.
1990-е: пик популярности спортивных купе с V12.
2010-е: постепенный уход на фоне электрификации.
2020-е: возрождение интереса через субсидии и проекты с электронным топливом.
