Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артемий Лебедев разразился руганью: почему дизайн сайта Аэрофлота вывел его из себя
Тихие убийцы почек: пять привычек, которые незаметно лишают здоровья
Тени болот оживают вновь: Англия выпускает забытых обитателей и рискует неожиданными последствиями
Финансовая гавань: сколько нужно откладывать, чтобы чувствовать себя уверенно — опрос россиян
Сорняк, который кормит лучше удобрений: огородники настаивают его и получают рекордный урожай
Чувствителен к теплу: крошечный обитатель океана изменит климат планеты уже через 75 лет
Маша Распутина вышла замуж спустя 25 лет совместной жизни — её отношение к мужу резко поменялось
Домохозяйки зря травят себя химией: секрет сияющей духовки лежит в шкафчике
Из слипшейся массы — в рассыпчатый шедевр: добавляем ложку этого ингредиента в воду во время варки риса

Перегретый мотор превращается в бомбу замедленного действия: как спастись на трассе

0:38
Авто

Когда стрелка температуры на приборке вдруг устремляется к красной зоне, многие водители теряются: заглушить мотор немедленно или попытаться "остудить" его, включив печку и дав поработать на холостом ходу? Ответ не так прост, как кажется. Всё зависит от того, сохранилась ли циркуляция охлаждающей жидкости. Если жидкость гоняется по кругу, но перегрев всё равно есть — действия одни. Если циркуляция нарушена — совсем другие.

Пар из-под капота: что делать водителю
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пар из-под капота: что делать водителю

Основные причины перегрева

Перегрев двигателя может проявляться по множеству сценариев. Иногда это банальная мелочь, а бывает — серьёзная поломка с дорогим ремонтом.

  1. Поломка вентилятора охлаждения. Например, обрыв проводов или заклинившие лопасти. Пока машина едет, поток воздуха спасает. Но стоит попасть в пробку — стрелка температуры быстро растёт.

  2. Заклинивший термостат. Жидкость перестаёт циркулировать по большому кругу, и радиатор перестаёт охлаждать антифриз.

  3. Загрязнение радиатора или двигателя. Пыль, пух и грязь препятствуют теплоотдаче, а старое масло хуже справляется с отводом тепла.

  4. Обрыв патрубка. Антифриз уходит, печка перестаёт дуть горячим воздухом — тревожный сигнал для водителя.

  5. Проблемы с расширительным бачком. Трещины или неисправная крышка сбивают давление, из-за чего жидкость закипает раньше.

  6. Заклинившая помпа. При её остановке циркуляция прекращается полностью.

  7. Пробитый радиатор. Камень с дороги или мелкая авария могут привести к течи.

  8. Воздушная пробка. Чаще появляется после некачественного ремонта или замены патрубков.

  9. Внутренняя разгерметизация. Антифриз может уходить в цилиндры или смешиваться с маслом, вызывая белый дым и падение уровня жидкости.

Сравнение: когда помогает печка, а когда нет

Ситуация Включение печки помогает Включение печки бесполезно
Не работает вентилятор Да -
Заклинил термостат Частично -
Загрязнён радиатор Да -
Обрыв патрубка - Да
Трещина в расширительном бачке - Да
Заклинила помпа - Да
Пробит радиатор - Да
Воздушная пробка - Да
Внутренняя разгерметизация - Да

Советы шаг за шагом

  1. Заметьте перегрев вовремя. Следите за стрелкой температуры и лампой перегрева.

  2. Если температура растёт медленно — включите печку на максимум, откройте окна и аккуратно перестройтесь к обочине.

  3. Остановитесь и дайте мотору поработать на холостых, если уверены, что циркуляция есть.

  4. Если из печки идёт холодный воздух — немедленно заглушите двигатель: жидкости уже нет.

  5. Осмотрите подкапотное пространство: течи, запах антифриза, дым из-под капота.

  6. Дождитесь остывания двигателя, только потом открывайте крышку радиатора или бачка.

  7. При возможности долейте антифриз или дистиллированную воду, чтобы доехать до сервиса.

  8. Не откладывайте ремонт: перегрев может привести к капитальному ремонту двигателя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать ехать с перегретым мотором.
    Последствие: трещина в блоке, деформация головки.
    Альтернатива: остановиться и вызвать эвакуатор.

  • Ошибка: открыть крышку бачка на горячем двигателе.
    Последствие: ожоги от пара и кипятка.
    Альтернатива: дождаться остывания, использовать защитные перчатки.

  • Ошибка: подливать обычную воду из-под крана.
    Последствие: накипь и коррозия в системе.
    Альтернатива: использовать антифриз или дистиллированную воду.

А что если перегрев случился в дороге

Если рядом нет сервиса, а эвакуатор — недоступная роскошь, можно попробовать аварийные меры. Например, ехать короткими отрезками по 2-3 километра, затем останавливаться и остужать мотор. Но это рискованно: постоянный перегрев быстро добьёт двигатель. Гораздо безопаснее дождаться помощи.

Плюсы и минусы использования печки при перегреве

Плюсы Минусы
Даёт шанс дотянуть до обочины или сервиса Работает только при циркуляции жидкости
Простое и быстрое решение Салон становится невыносимо жарким
Подходит при мелких неисправностях (вентилятор, грязь) При серьёзных поломках бесполезна
Может снизить температуру на несколько градусов Может ввести в заблуждение и отсрочить ремонт

FAQ

Можно ли ехать дальше, если включить печку?
Только в том случае, если проблема не связана с утечкой или полным нарушением циркуляции. И только до ближайшего сервиса.

Что делать, если печка дует холодным?
Это признак отсутствия жидкости в системе. Немедленно глушите мотор, иначе он закипит.

Сколько стоит ремонт системы охлаждения?
Цена зависит от поломки: замена термостата — от 3-5 тысяч рублей, радиатор — от 10-15 тысяч, капитальный ремонт двигателя при перегреве — от 100 тысяч и выше.

Что лучше заливать — воду или антифриз?
Воду можно использовать только как временную меру. Для долгой службы двигателя подходит только антифриз.

Мифы и правда

  • Миф: если включить печку, двигатель не перегреется.
    Правда: печка помогает лишь при мелких неисправностях и ненадолго.

  • Миф: можно ехать до дома, если мотор перегрелся.
    Правда: перегрев способен убить двигатель за несколько километров.

  • Миф: летом перегрев бывает чаще.
    Правда: перегрев случается и зимой, особенно при неисправностях помпы или термостата.

Три интересных факта

  1. Антифриз кипит при температуре выше 100 °C — именно для этого в системе создаётся давление.

  2. В современных электромобилях тоже есть система охлаждения, только она обслуживает аккумуляторные батареи.

  3. Первые автомобили охлаждали моторы вовсе не жидкостью, а воздухом, как мотоциклы.

Исторический контекст

  • В начале XX века перегрев был бедой всех машин: водители возили с собой ведра с водой.

  • В 1920-е появились первые антифризы на основе спирта, но они быстро испарялись.

  • С 1950-х годов массово начали использовать этиленгликоль — именно он стал основой современных охлаждающих жидкостей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Авто
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Популярное
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья

ВСУ уже три недели отступают под ударами ВС РФ на днепропетровском и запорожском направлениях. Украинские источники определяют их как наиболее опасные. 

Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Перегретый мотор превращается в бомбу замедленного действия: как спастись на трассе
Тихие убийцы почек: пять привычек, которые незаметно лишают здоровья
Тени болот оживают вновь: Англия выпускает забытых обитателей и рискует неожиданными последствиями
Финансовая гавань: сколько нужно откладывать, чтобы чувствовать себя уверенно — опрос россиян
Сорняк, который кормит лучше удобрений: огородники настаивают его и получают рекордный урожай
Чувствителен к теплу: крошечный обитатель океана изменит климат планеты уже через 75 лет
Маша Распутина вышла замуж спустя 25 лет совместной жизни — её отношение к мужу резко поменялось
Домохозяйки зря травят себя химией: секрет сияющей духовки лежит в шкафчике
Из слипшейся массы — в рассыпчатый шедевр: добавляем ложку этого ингредиента в воду во время варки риса
Кубики на животе стоят дороже, чем кажется: путь от 15% жира к 10% превращает жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.