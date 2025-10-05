Авторынок на грани катастрофы: падение продаж и скрытые шансы, которые ждут этой осенью

Продажи автомобилей в России продолжают снижаться, но аналитики всё же видят предпосылки для роста уже этой осенью. Что происходит на рынке и за счёт чего возможен подъём?

Фото: dacia.co.uk by Dacia UK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Dacia Duster 2025

Снижение по итогам августа

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе 2025 года было продано 125 356 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 19% меньше, чем годом ранее. С января по август в России реализовано 795 863 автомобиля, что на 24% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

Признаки стабилизации

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что в августе рынок показал признаки стабилизации: объёмы продаж практически совпали с июльскими, даже прибавив 1%.

"Основными факторами влияния на рынок оставались складские запасы производителей и дистрибьюторов, потребительская активность и размер ключевой ставки. Однако при сохранении текущих условий ведения бизнеса существует риск ограничения потенциала дальнейшего активного развития рынка", — пояснил Калицев.

Осенние перспективы

По словам эксперта, после завершения сезона отпусков спрос может оживиться. Этому будет способствовать и то, что дилеры уже провели акции, обновили склады и частично сократили излишки.

"Предполагаем, что в ближайшей перспективе основными драйверами развития рынка станут программы государственной поддержки и вероятное снижение ключевой ставки", — добавил Калицев.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, риски для авторынка сохраняются. Высокая стоимость кредитов и ограниченный выбор моделей могут удерживать часть покупателей от принятия решения о покупке. Кроме того, нестабильная экономическая ситуация и возможные колебания курса валют напрямую влияют на цены, а значит, способны замедлить восстановление спроса.