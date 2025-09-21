Электрокар не останется без тока: эти приложения и станции зарядки спасают водителей

Развитие рынка электромобилей в России постепенно перестаёт быть нишевым направлением и выходит на новый уровень. Сегодня зарядная инфраструктура охватывает не только мегаполисы, но и многие региональные центры, а на ключевых трассах уже можно построить маршрут с учётом точек подзарядки. Для владельцев электрокаров это открывает новые возможности: от ежедневных поездок по городу до дальних путешествий.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Приложения и сервисы для поиска зарядок

Современные цифровые решения позволяют экономить время и избавляют водителей от лишних забот. Несколько сервисов уже стали незаменимыми помощниками российских автовладельцев.

PlugShare

Международная платформа, которая собирает данные о тысячах зарядных станций по всему миру. В приложении можно:

видеть расположение станций и их тип (AC, DC, CHAdeMO, CCS Combo, Type 2);

проверять стоимость зарядки и её статус (свободна или занята);

читать отзывы других водителей и добавлять собственные фото.

Фильтры помогают выбирать станции по мощности, наличию кафе, магазинов или парковки рядом. В Москве через PlugShare легко найти станции у ТЦ "Авиапарк" или "Метрополис".

"Россети Электротранспорт"

Один из крупнейших операторов ЭЗС в стране. Компания развивает проект "МОЭСК-EV" в Москве и области, а также активно работает в Санкт-Петербурге. Для доступа в столице используется карта "МОЭСК-EV".

Приложение позволяет искать ближайшие станции, оплачивать зарядку, отслеживать статус и получать уведомления о завершении процесса. В 2024 году в Петербурге введены тарифы: 22 рубля за 1 кВт·ч днём и 17 рублей ночью.

"Юнион"

Молодая, но перспективная сеть. Станции поддерживают все популярные стандарты: CHAdeMO, CCS Combo 2, Type 2. География — Москва, Санкт-Петербург, Казань и крупные федеральные трассы.

Мобильное приложение даёт возможность бронировать слот на определённое время — удобная функция для час-пик.

Дополнительные сервисы

Приложение 2 Chargers собирает информацию сразу от нескольких операторов, показывая не только расположение, но и прогноз загруженности станций.

Сравнение сервисов

Сервис Основные функции Платформа Особенности PlugShare Карта ЭЗС, фильтры, отзывы, фото iOS, Android, web Международная база Россети Поиск, оплата, уведомления iOS, Android Карта "МОЭСК-EV" Юнион Поиск, оплата, бронирование iOS, Android Поддержка всех стандартов 2 Chargers Интеграция данных разных операторов iOS, Android Прогноз загруженности

Москва: лидер по инфраструктуре

На конец 2022 года в столице насчитывалось около 40 станций, а сегодня их уже свыше 1000. Большинство — бесплатные, что делает эксплуатацию электромобиля особенно удобной.

Где зарядить электрокар в Москве

Парковки : улицы Тверская, Новый Арбат, транспортные узлы.

Торговые центры : "Авиапарк", "Метрополис", "Москва-Сити".

АЗС и СТО : "Лукойл", "Роснефть", станции с быстрыми ЭЗС.

Жилые комплексы : "Символ", "ЗИЛАРТ" и другие современные ЖК.

Сети операторов: "Россети", МГТС и "Мосэнергосбыт".

Большинство станций поддерживают Type 2 и CCS Combo. Быстрые зарядки на 50 кВт и выше встречаются реже, но их количество растёт.

Регионы: Санкт-Петербург и другие

Северная столица уверенно занимает второе место. Здесь можно найти как медленные станции, так и быстрые (заряд за 40-60 минут). Основные точки — у ТЦ "Мега Дыбенко", "Гранд Каньон", рядом с метро и гостиницами.

Казань, Екатеринбург и Краснодар активно подключают бизнес-центры и супермаркеты. В Новосибирске и Ростове-на-Дону сеть расширяется благодаря частным операторам. В малых городах зарядки чаще всего ставят у ТЦ, гостиниц и сервисов, но их пока мало.

Зарядки на трассах

Для дальних поездок ключевое значение имеет трасса М-11 "Нева" Москва-Петербург. На ней уже установлено 13 быстрых станций мощностью до 50 кВт на АЗС и зонах отдыха.

На М-4 "Дон" и М-7 "Волга" сеть только формируется. Водителям приходится тщательно планировать маршрут: на некоторых участках расстояние между станциями превышает 200 км.

Полезные советы

Планируйте маршрут через PlugShare, 2 Chargers или фирменные приложения операторов. Проверяйте совместимость разъёма с вашим авто. Учитывайте мощность станции: быстрые ЭЗС экономят часы. Пользуйтесь бесплатными станциями в Москве и регионах. Рассмотрите домашнюю установку — для частных домов и современных ЖК это удобно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать только на станции в пути.

Последствие: риск остаться с разряженной батареей.

Альтернатива: комбинировать маршрутные зарядки с домашними и офисными.

Ошибка: игнорировать совместимость разъёмов.

Последствие: невозможность зарядки на выбранной точке.

Альтернатива: заранее проверять стандарты через приложения.

А что если… зарядных станет в 10 раз больше

По планам Минэнерго, к 2030 году в России появится более 100 тысяч зарядных станций. Это значит, что электромобиль станет удобным не только в Москве, но и в любой области. Дальние поездки станут привычным делом.

Плюсы и минусы зарядной инфраструктуры

Плюсы Минусы Быстрое развитие сети Неравномерное распределение Бесплатные станции в городах Дефицит быстрых ЭЗС Поддержка большинства разъёмов Технические сбои в регионах Удобные приложения для поиска Платная зарядка в отдельных зонах

FAQ

Как выбрать приложение для поиска зарядки?

Если часто ездите между регионами, лучше PlugShare или 2 Chargers. Для Москвы и Петербурга — "Россети".

Сколько стоит зарядка?

В Москве чаще всего бесплатно. В Петербурге — 22 руб./кВт·ч днём и 17 руб./кВт·ч ночью.

Что лучше — домашняя или общественная зарядка?

Для ежедневного использования — домашняя, для дальних поездок — сеть быстрых ЭЗС.

Мифы и правда

Миф: в России почти нет зарядных станций.

Правда: только в Москве их уже свыше 1000.

Миф: зарядка всегда занимает много часов.

Правда: быстрые станции сокращают процесс до 40 минут.

3 интересных факта

На трассе М-11 зарядки расположены каждые 100-150 км.

Некоторые ЖК уже продают квартиры с личными зарядными точками.

Первые станции "Россети" в Петербурге появились в 2014 году.

Исторический контекст