Ликвидность на максимум: эти модели ведут игру, перепродажа идёт быстрее обычного

Российский вторичный рынок легковых автомобилей в августе 2025-го выглядел уверенно: по данным "АВТОСТАТ", продано 565,5 тыс. машин с пробегом. Это на 1% больше, чем год назад, и лишь на 0,3% меньше июльского результата — мягкая коррекция на фоне сохраняющегося спроса. В структуре сделок лидируют отечественные марки (27%), следом — японские (26%). Немецкие и корейские бренды почти равны (13,5% и 13,2%), американские занимают 7%, китайские и французские — по 4,5%, чешские — 2,2%, прочие — около 2%. Более половины покупок пришлись на пять марок: LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. За январь-август реализовано 3 866,5 тыс. б/у авто (+0,3% к АППГ) — показатель устойчивого баланса спроса и предложения. Материал оформлен с учётом обязательных блоков и правил подачи.
Вторичка по-прежнему закрывает потребности массового сегмента: широкий выбор, прогнозируемая стоимость владения.
Конкуренция происхождений (Россия/Япония/Корея/Европа) держит цены в коридоре, а доверие к "пятёрке лидеров" подпитывает ликвидность на перепродаже.
Сезонность мягче: августовская пауза — это, скорее, дыхание рынка перед осенью.
|Происхождение
|Доля рынка
|Россия
|27%
|Япония
|26%
|Германия
|13,5%
|Корея
|13,2%
|США
|7%
|Китай
|4,5%
|Франция
|4,5%
|Чехия
|2,2%
|Прочие
|~2%
Cуммарно >50% всех сделок августа: высокая узнаваемость, широкий парк, доступность запчастей и сервисов.
Сформулируйте задачу: бюджет, тип кузова, пробег, планируемый срок владения.
Проведите онлайн-скрининг: проверка истории по VIN/кузову в "Автотеке", "Автокоде" и базе ограничений ГИБДД; сверка ЭПТС.
Смотрите ликвидность: прицел на "пятёрку лидеров" или аналогичный сегмент по спросу в регионе — это облегчает перепродажу.
Жёсткий техосмотр перед покупкой: подъёмник, эндоскоп цилиндров (для сложных ДВС), диагностика АКП/вариатора, геометрии, электроники; тест-драйв.
Юридическая чистота: залоги/аресты, собственник, доверенность; безопасная сделка через банковскую ячейку/эскроу, корректный ДКП и передача ключей/ПТС.
Смета стартового ТО: масла/фильтры/ремни, свечи, жидкости, резина, тормоза — заложите 3-7% цены авто.
Страхование: рассчитайте ОСАГО/КАСКО заранее, посмотрите стоимость каско-ремонта по популярным СТО.
Фиксируйте цену: курс, сезон, состояние — торг аргументами (дефекты, ТО, резина, комплект ключей, владельцы).
"Берём по фото и словам продавца" → Скрытые ДТП/скрутка → Личный осмотр + профильная диагностика.
"Нет времени на юрпроверку" → Риск залога/ареста → Проверка ГИБДД/ФНП/ЭПТС, эскроу.
"Экономим на стартовом ТО" → Неожиданный ремонт → Регламентное ТО сразу после покупки.
"Редкая модель ради фишек" → Дорогие запчасти/долгое ожидание → Массовые модели с широким складом деталей.
"Горячий кредит без просчёта" → Переплата/финнагрузка → Сравнение ставок, ТП, страховых опций.
Бюджет ограничен? Рассмотрите более свежую LADA/кроссовер китайского бренда с прозрачной историей вместо "старшего" немца с высоким риском вложений.
…нужен "рабочий" автомобиль? Ищите простые атмосферные двигатели, классические автоматы/МКПП, салон без излишков электроники.
…выбираете правый руль? Ставьте во главу угла доступность запчастей, настройку светотехники и страховые тарифы.
|Где покупать
|Плюсы
|Минусы
|У дилера
|Проверка по 100+ пунктам, гарантийные программы, трейд-ин
|Наценка, меньше пространства для торга
|У частника
|Ниже цена, гибкий торг, больше вариантов
|Выше риски юр./тех. сюрпризов, нужна тщательная проверка
Какой пробег считать "разумным"?
Ориентир — 12-20 тыс. км/год. Сильно ниже — подозрение на скрутку, сильно выше — ускоренный износ.
Сколько стоит оформление?
Госпошлины, страховка, диагностика, стартовое ТО — закладывайте +5-10% к цене сделки.
Что лучше: бензин, дизель или гибрид?
Бензин — проще и дешевле в сервисе, дизель — экономичен на трассе, гибрид — выгоден в городе; считайте TCO под свой пробег.
Как понять, что машина "ликвидная"?
Смотрите время экспозиции аналогов и число запросов; модели "пятёрки" обычно продаются быстрее.
"Все японцы — безремонтные" — миф; возраст/обслуживание важнее страны происхождения.
"Дилерская машина всегда идеальна" — миф; проверка обязательна в любом случае.
"Пробег — единственный критерий" — миф; состояние, владелец, сервисная история зачастую важнее.
• Август: 565,5 тыс. продаж — рынок стабилен при минимальной коррекции к июлю (-0,3%).
• >50% сделок сосредоточены в пяти брендах: LADA, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.
• За 8 месяцев: 3,8665 млн б/у авто (+0,3% г/г) — устойчивый тренд без перегрева.
2022: перестройка поставок и цен, смещение спроса на вторичку.
2023: развитие каналов поставок, расширение парка, стабилизация сервисной базы.
2024-2025: консолидация лидерства массовых брендов, рост значения "прозрачной" истории и быстрого оборота.
Покупательское окно на вторичке остаётся комфортным: выбор широк, ликвидность в порядке, а риски управляемы при правильной проверке. Разумный чек-лист, диагностика и юридическая чистота — три кита сделки, которая сбережёт бюджет и нервы.
