Ликвидность на максимум: эти модели ведут игру, перепродажа идёт быстрее обычного

7:29
Авто

Российский вторичный рынок легковых автомобилей в августе 2025-го выглядел уверенно: по данным "АВТОСТАТ", продано 565,5 тыс. машин с пробегом. Это на 1% больше, чем год назад, и лишь на 0,3% меньше июльского результата — мягкая коррекция на фоне сохраняющегося спроса. В структуре сделок лидируют отечественные марки (27%), следом — японские (26%). Немецкие и корейские бренды почти равны (13,5% и 13,2%), американские занимают 7%, китайские и французские — по 4,5%, чешские — 2,2%, прочие — около 2%. Более половины покупок пришлись на пять марок: LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. За январь-август реализовано 3 866,5 тыс. б/у авто (+0,3% к АППГ) — показатель устойчивого баланса спроса и предложения. Материал оформлен с учётом обязательных блоков и правил подачи.

Lada Vesta Sport
Фото: Own work by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada Vesta Sport

Что это значит для покупателя

  1. Вторичка по-прежнему закрывает потребности массового сегмента: широкий выбор, прогнозируемая стоимость владения.

  2. Конкуренция происхождений (Россия/Япония/Корея/Европа) держит цены в коридоре, а доверие к "пятёрке лидеров" подпитывает ликвидность на перепродаже.

  3. Сезонность мягче: августовская пауза — это, скорее, дыхание рынка перед осенью.

Сравнение: доли по происхождению

Происхождение Доля рынка
Россия 27%
Япония 26%
Германия 13,5%
Корея 13,2%
США 7%
Китай 4,5%
Франция 4,5%
Чехия 2,2%
Прочие ~2%

Пятёрка, которая делает половину

  • LADA
  • Toyota
  • Kia
  • Hyundai
  • Nissan

Cуммарно >50% всех сделок августа: высокая узнаваемость, широкий парк, доступность запчастей и сервисов.

Советы шаг за шагом (HowTo): как купить б/у авто в 2025

  1. Сформулируйте задачу: бюджет, тип кузова, пробег, планируемый срок владения.

  2. Проведите онлайн-скрининг: проверка истории по VIN/кузову в "Автотеке", "Автокоде" и базе ограничений ГИБДД; сверка ЭПТС.

  3. Смотрите ликвидность: прицел на "пятёрку лидеров" или аналогичный сегмент по спросу в регионе — это облегчает перепродажу.

  4. Жёсткий техосмотр перед покупкой: подъёмник, эндоскоп цилиндров (для сложных ДВС), диагностика АКП/вариатора, геометрии, электроники; тест-драйв.

  5. Юридическая чистота: залоги/аресты, собственник, доверенность; безопасная сделка через банковскую ячейку/эскроу, корректный ДКП и передача ключей/ПТС.

  6. Смета стартового ТО: масла/фильтры/ремни, свечи, жидкости, резина, тормоза — заложите 3-7% цены авто.

  7. Страхование: рассчитайте ОСАГО/КАСКО заранее, посмотрите стоимость каско-ремонта по популярным СТО.

  8. Фиксируйте цену: курс, сезон, состояние — торг аргументами (дефекты, ТО, резина, комплект ключей, владельцы).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • "Берём по фото и словам продавца" → Скрытые ДТП/скрутка → Личный осмотр + профильная диагностика.

  • "Нет времени на юрпроверку" → Риск залога/ареста → Проверка ГИБДД/ФНП/ЭПТС, эскроу.

  • "Экономим на стартовом ТО" → Неожиданный ремонт → Регламентное ТО сразу после покупки.

  • "Редкая модель ради фишек" → Дорогие запчасти/долгое ожидание → Массовые модели с широким складом деталей.

  • "Горячий кредит без просчёта" → Переплата/финнагрузка → Сравнение ставок, ТП, страховых опций.

А что если

Бюджет ограничен? Рассмотрите более свежую LADA/кроссовер китайского бренда с прозрачной историей вместо "старшего" немца с высоким риском вложений.
…нужен "рабочий" автомобиль? Ищите простые атмосферные двигатели, классические автоматы/МКПП, салон без излишков электроники.
…выбираете правый руль? Ставьте во главу угла доступность запчастей, настройку светотехники и страховые тарифы.

Плюсы и минусы: у дилера vs у частника

Где покупать Плюсы Минусы
У дилера Проверка по 100+ пунктам, гарантийные программы, трейд-ин Наценка, меньше пространства для торга
У частника Ниже цена, гибкий торг, больше вариантов Выше риски юр./тех. сюрпризов, нужна тщательная проверка

FAQ

Какой пробег считать "разумным"?
Ориентир — 12-20 тыс. км/год. Сильно ниже — подозрение на скрутку, сильно выше — ускоренный износ.

Сколько стоит оформление?
Госпошлины, страховка, диагностика, стартовое ТО — закладывайте +5-10% к цене сделки.

Что лучше: бензин, дизель или гибрид?
Бензин — проще и дешевле в сервисе, дизель — экономичен на трассе, гибрид — выгоден в городе; считайте TCO под свой пробег.

Как понять, что машина "ликвидная"?
Смотрите время экспозиции аналогов и число запросов; модели "пятёрки" обычно продаются быстрее.

Мифы и правда

  • "Все японцы — безремонтные" — миф; возраст/обслуживание важнее страны происхождения.

  • "Дилерская машина всегда идеальна" — миф; проверка обязательна в любом случае.

  • "Пробег — единственный критерий" — миф; состояние, владелец, сервисная история зачастую важнее.

3 интересных факта

• Август: 565,5 тыс. продаж — рынок стабилен при минимальной коррекции к июлю (-0,3%).
• >50% сделок сосредоточены в пяти брендах: LADA, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.
• За 8 месяцев: 3,8665 млн б/у авто (+0,3% г/г) — устойчивый тренд без перегрева.

Исторический контекст

  1. 2022: перестройка поставок и цен, смещение спроса на вторичку.

  2. 2023: развитие каналов поставок, расширение парка, стабилизация сервисной базы.

  3. 2024-2025: консолидация лидерства массовых брендов, рост значения "прозрачной" истории и быстрого оборота.

Покупательское окно на вторичке остаётся комфортным: выбор широк, ликвидность в порядке, а риски управляемы при правильной проверке. Разумный чек-лист, диагностика и юридическая чистота — три кита сделки, которая сбережёт бюджет и нервы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
