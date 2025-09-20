Как проверить, попал ли ваш Geely в список отзыва: простой способ без визита к дилеру

Отзыв автомобилей всегда вызывает внимание, ведь он напрямую связан с безопасностью водителей и пассажиров. На этот раз речь идет о моделях Geely Emgrand, выпущенных и реализованных на российском рынке с ноября 2023 года. Причиной стало обнаружение некорректной работы клапана вентиляции в крышке топливного бака, что в определенных условиях могло привести к образованию вакуума в системе и, как следствие, деформации бака.
"Отзыву подлежат 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года и по настоящее время", — сообщили в Росстандарте.
Проблема проявляется нечасто, но при длительной эксплуатации двигателя существует риск, что топливный насос начнет касаться стенок бака, повреждая его. Чтобы устранить возможные последствия, производитель предложил комплекс мероприятий: замену крышки заливной горловины, проверку вентиляции и при необходимости — установку нового бака и его элементов.
|Параметр
|До отзывной кампании
|После устранения
|Клапан вентиляции
|Возможны сбои в работе
|Установлен исправный
|Риск вакуума в системе
|Присутствует
|Исключён
|Состояние топливного бака
|Возможна деформация
|Проверка и замена при необходимости
|Гарантия безопасности
|Под вопросом
|Полное восстановление
Найти VIN-код автомобиля.
Проверить его на сайте Росстандарта в разделе отзывных кампаний.
Связаться с официальным дилером марки.
Записаться на бесплатную диагностику и ремонт.
Сохранить документы о выполненных работах для истории обслуживания.
Ошибка: Игнорировать уведомление об отзыве.
Последствие: Деформация топливного бака, возможное повреждение насоса и риск утечки.
Альтернатива: Бесплатно пройти сервисное обслуживание у официального дилера.
А если владелец не обратится в сервис? Машина может продолжить ездить, но при интенсивной эксплуатации риск выхода из строя топливной системы будет возрастать. В итоге ремонт окажется значительно дороже, чем сейчас, когда всё делают за счет производителя.
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатное устранение проблемы
|Временные неудобства — нужно записаться и потратить время
|Повышение уровня безопасности
|Возможные очереди у дилеров
|Уверенность в исправности авто
|Нужно самостоятельно проверить VIN
|Повышение остаточной стоимости автомобиля
|Требуется визит в сервисный центр
Как проверить, подпадает ли мой автомобиль под отзыв?
На сайте Росстандарта в разделе отзывных кампаний есть список VIN-номеров. Сравните его со своим.
Сколько стоит ремонт?
Все работы выполняются бесплатно.
Можно ли продолжать ездить до визита в сервис?
Да, но специалисты рекомендуют не откладывать обращение — это вопрос безопасности.
Миф: Отзыв — это признание плохого качества машины.
Правда: Отзыв — стандартная практика автопроизводителей, позволяющая вовремя устранить редкие, но потенциально опасные неисправности.
Миф: Отзывные работы оплачивает владелец.
Правда: Все расходы берет на себя производитель.
По данным мировой статистики, ежегодно отзывают миллионы автомобилей разных марок — это обычная практика даже у премиальных брендов.
Первые крупные отзывные кампании появились ещё в середине XX века, когда автомобили массово вошли в жизнь общества.
Отзыв не снижает стоимость машины на вторичном рынке, а иногда даже повышает её, так как авто подтверждает прохождение официального ремонта.
Первые официальные отзывные кампании начались в США в 1960-е годы. Тогда автоконцерны обязали информировать владельцев о возможных дефектах и устранять их за свой счёт. Сегодня эта практика действует по всему миру, включая Россию.
