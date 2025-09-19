Категория B открывает больше, чем легковушка: какие ТС доступны с этими правами

Многие водители уверены, что водительское удостоверение категории B открывает доступ только к управлению легковыми автомобилями. Однако законодательство предусматривает гораздо более широкий перечень транспортных средств, которыми можно пользоваться с этой категорией. В беседе с изданием njcar. ru представитель ГАИ подробно рассказал, какие именно машины и механизмы подпадают под действие этой категории.

Основные параметры категории B

Права категории B позволяют управлять автомобилями, масса которых не превышает 3500 кг, а количество пассажирских мест (без учёта водительского) — не более 8. Это стандартное ограничение для легковых автомобилей.

Дополнительно водитель может буксировать прицеп:

массой до 750 кг - без ограничений;

более 750 кг - только если у прицепа есть собственные тормоза и его масса не превышает массу буксирующего автомобиля.

Расширенные возможности

Категория B включает право управлять транспортными средствами подкатегории B1. К ней относятся:

Квадрициклы - транспорт с четырьмя колёсами, кабиной и рулём как у автомобиля;

Трициклы - машины с тремя колёсами, более компактные, чем легковушки, но схожие по управлению.

Эти транспортные средства производят преимущественно крупные бренды, и они пока остаются нишевыми, но всё больше появляются на дорогах.

Новые изменения законодательства

До 25 декабря 2023 года обладатели прав категории B не могли управлять квадроциклами. После изменения правил им разрешили использовать определённые виды внедорожной техники:

квадроциклы,

мотовездеходы,

снегоходы.

Эти транспортные средства отнесены к категории самоходных машин, и теперь водитель категории B может официально использовать их в пределах установленных норм.

Сравнение видов транспорта

Вид транспорта Можно с категорией B Условия/ограничения Легковые автомобили Да Масса до 3500 кг, до 8 пассажиров Прицепы Да До 750 кг без ограничений Квадрициклы Да До 400 кг (или до 550 кг для грузовых) Трициклы Да Производятся ограниченно Квадроциклы Да (с 25.12.23) Только зарегистрированные модели Снегоходы Да Нужен инструктаж Скутеры/мопеды Да До 50 куб. см и скорости 50 км/ч Мотороллеры/минибайки Да Масса до 350 кг

Советы шаг за шагом: как использовать права категории B

Уточните массу и характеристики транспортного средства — они должны укладываться в рамки категории. При буксировке прицепа убедитесь, что у него есть тормоза, если вес превышает 750 кг. Для эксплуатации внедорожной техники заключите договор аренды или используйте личную собственность. Пройдите инструктаж по технике безопасности перед управлением квадроциклом или снегоходом. Для скутеров и минибайков проверьте объём двигателя — если больше 50 куб. см, потребуется категория А или А1.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: управлять квадроциклом без регистрации.

Последствие: штраф и конфискация ТС.

Альтернатива: оформить транспорт в Гостехнадзоре.

Ошибка: перевозить прицеп без тормозов весом более 750 кг.

Последствие: штраф и запрет эксплуатации.

Альтернатива: использовать прицеп с тормозной системой.

Ошибка: садиться за мотоцикл с категорией B.

Последствие: лишение прав.

Альтернатива: открыть категорию А или А1.

А что если использовать категорию B для работы?

Владельцы прав категории B могут официально работать на машинах, относящихся к этой категории, включая такси и каршеринг. Но для перевозки пассажиров потребуется лицензия или разрешение. Также допускается управление небольшими грузовиками и фургонами, если их масса не превышает установленный лимит.

Плюсы и минусы категории B

Плюсы Минусы Доступ к большинству легковых машин Нельзя управлять мотоциклами и автобусами Возможность буксировки прицепов Ограничение по массе прицепа Управление квадрициклами и снегоходами Необходимо соблюдать особые правила Подходит для такси и каршеринга Ограничение по количеству пассажиров

FAQ

Можно ли ездить на квадроцикле с категорией B?

Да, после изменений от 25 декабря 2023 года — при условии регистрации и инструктажа.

Что делать, если прицеп весит больше машины?

Такой прицеп буксировать нельзя — нужен другой класс прав или другой автомобиль.

Можно ли управлять скутером с категорией B?

Да, если объём двигателя до 50 куб. см, скорость не более 50 км/ч, а масса — до 350 кг.

Дают ли права категории B возможность управлять микроавтобусом?

Да, если число пассажирских мест не превышает 8, а масса не больше 3500 кг.

Мифы и правда

Миф: категория B — только для легковых автомобилей.

Правда: список включает прицепы, квадрициклы, снегоходы и другую технику.

Миф: скутер всегда требует категорию А.

Правда: при объёме до 50 куб. см достаточно категории B.

Миф: права B позволяют садиться за руль любого внедорожника.

Правда: ограничение по массе в 3500 кг никто не отменял.

3 интересных факта

Квадрициклы в Европе считаются популярным городским транспортом, особенно во Франции и Италии. В России доля трёхколёсных машин крайне мала — их используют в основном энтузиасты. После изменений в декабре 2023 года продажи квадроциклов и снегоходов в стране выросли почти на 20%.

Исторический контекст

В 1990-е категория B давала право только на легковые автомобили и прицепы. В 2000-х расширили возможности, добавив квадрициклы и трициклы. В 2023 году сняли ограничения на управление внедорожной техникой — теперь с правами категории B можно ездить и на снегоходах.

Категория B — это не только легковой автомобиль. Она охватывает целый ряд транспортных средств: от прицепов и микроавтобусов до квадроциклов и снегоходов. Для водителя это значит одно — его возможности шире, чем кажется на первый взгляд. Главное — соблюдать ограничения по массе и характеристикам, а также помнить об обязательных правилах эксплуатации.