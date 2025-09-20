2026-й закроет двери для легенд: какие модели автомобилей исчезнут

Автомобильный рынок переживает очередную смену курса. В 2026 модельном году целая группа привычных седанов, купе и даже кроссоверов уйдёт с витрин. Причины разные — от падения спроса и смены названий до электрификации и тарифов на импорт из Китая. Зато у большинства "прощающихся" есть понятные альтернативы, а кое-кто вернётся уже в виде электромобиля. Ниже — большой разбор: кто именно исчезает, почему это происходит, что взять вместо и где успеть поймать выгоду на остатках.

Фото: Toyota is licensed under public domain Toyota bZ4X

Главные силы, которые "выключают" модели

Спрос перетекает в сторону SUV и кроссоверов: седаны и купе стали нишей. Производители переносят мощности под электромобили, а бензиновые версии обрезают. Тарифы на китайские EV перекраивают поставки и ценники. Параллельно бренды оптимизируют линейки: меняют названия, объединяют кузова, переносят сборку к локальным заводам.

Кто уходит к 2026 модельному году

Acura TLX — последний год 2025; ставка марки смещается на Integra и SUV. Audi A4/A4 Allroad — имя уходит, роль берёт A5 Sportback; allroad снимают. Audi Q8 e-tron — выпуск сворачивают из-за закрытия площадки в Брюсселе; фокус на Q6 e-tron и новом поколении EV. BMW X4 — текущая "купе-версия X3" покидает рынок; в перспективе — электрический iX4 на базе Neue Klasse. Cadillac XT4 и XT6 — освобождают мощности под массовые электромобили и новые модели бренда (Optiq/Vistiq). Chevrolet Malibu — прощание с последним массовым седаном Chevy в США. Infiniti QX50/QX55 — эксперименты с VC-Turbo закрывают, ставка смещается на QX60/QX65. Lexus RC/RC F — конец эпохи атмосферного V8 в линейке купе. Polestar 2 — 100% пошлина на китайские EV делает модель невыгодной; марка переводит США на локализованное производство других моделей. Porsche 718 Boxster/Cayman (ДВС) — уходят, электроверсия придёт позже. Subaru Legacy — седан уступает сцену Outback и новым SUV-решениям. Toyota bZ4X — не исчезает, а перезапускается как Toyota bZ с апгрейдом конструкции и NACS. Volvo S60/S90 — седаны уходят, приоритет за EX-линейкой электрокроссоверов.

Сравнение: кто уходит и на что смотреть взамен

Модель (уходит) Причина Ближайшая альтернатива в бренде Вне бренда / формат Acura TLX переток спроса в SUV Integra A-Spec/Type S BMW 3 Series, Lexus IS Audi A4/A4 Allroad ребрендинг/унификация A5 Sportback Mercedes-Benz C-Class Audi Q8 e-tron закрытие завода Q6 e-tron BMW iX, Mercedes EQE SUV BMW X4 смена поколений/курс на EV обновлённый X3, будущий iX4 Porsche Macan EV, Mercedes GLC Cadillac XT4 переоборудование под EV Optiq (EV) Lexus NX, Audi Q3/Q4 e-tron Cadillac XT6 ставка на электролинейку Vistiq (EV) Acura MDX, Volvo XC90 Chevrolet Malibu падение седанов — Toyota Camry, Honda Accord Infiniti QX50/QX55 спрос ниже ожиданий QX60/QX65 Lexus NX/RX, Acura RDX Lexus RC/RC F нормы/объёмы (вперёд — спорт-EV) BMW 4 Series, Toyota GR Supra Polestar 2 тарифы Polestar ¾ (локализация) Tesla Model 3/Y, BMW i4 Porsche 718 (ICE) экостратегия 718 EV (ожидание) Toyota GR Supra, Nissan Z Subaru Legacy ставка на универсал-SUV Outback Toyota Camry AWD, Accord Toyota bZ4X перезапуск обновлённая Toyota bZ Hyundai Ioniq 5, Model Y Volvo S60/S90 тарифы/приоритет EX EX30/EX90 (EV) BMW 5 Series, E-Class, G80

Советы шаг за шагом: как успеть купить "уходящую" или правильно перейти на замену

Мониторьте склады дилеров США в конце 2025 МГ. Часто появляются финальные скидки и бонусы на "last call" серии. Ищите специальные выпуски Final Edition: такие комплектации нередко лучше сохраняют цену на вторичке. Проверяйте VIN по открытым базам сервисных кампаний. Особенно критично для электромобилей — обновления софта, блоки зарядки, переход на разъём NACS. Планируйте обслуживание: уточняйте доступность расходников (масла, фильтры, шины) и деталей кузова/оптики. Для редких версий цена ремонта может вырасти. Оцените страхование. Премии по КАСКО/страховке EV и гибридов отличаются; у редких ICE-версий возможны надбавки за сложность ремонта. Для поставок "через параллель": считайте полный маршрут — пошлины, утильсбор, логистика, сертификация, комиссии посредников. Итог легко удваивает MSRP. Закладывайте инфраструктуру зарядки, если переходите на EV: домашняя станция (11-22 кВт), кабели, доступ к сетям DC-зарядок; в дороге держите адаптеры CCS/NACS. Присмотритесь к трейд-ину и остаточной стоимости. Модели "на выбывание" иногда дорожают как "коллекционные", но это не правило — ориентируйтесь на статистику перепродаж. По динамике и рулёжке ищите "характер" в живых тест-драйвах. Например, уходящий TLX Type S или Porsche 718 дают иной отклик, чем "логичные" EV-замены. Не забывайте про зимний комплект: если берёте редкую размерность, сразу ищите комплект диски+шины — потом может быть дефицит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Экономить на диагностике перед покупкой остатков → скрытые дефекты, потеря гарантии → независимая экспертиза и расширенная гарантия у дилера.

Игнорировать специфику "серого" импорта → удвоение цены после сборов → считать TCO: пошлины, утильсбор, доставка, сертификация, страховка.

Брать EV без учёта зарядной сети → "привязка" к редким станциям → домашняя зарядка AC, карта сетей DC, проверка NACS/CCS совместимости.

Ориентироваться только на "лошадки" → разочарование в повседневной езде → смотреть кривые момента, крутящий момент на низах, тип трансмиссии.

Покупать купе/фастбэк при семейном сценарии → нехватка багажника и места сзади → рассмотреть лифтбек/универсал или SUV с похожей динамикой (например, X3 M40i вместо X4).

А что если…

…нужен "последний атмосферник"? Смотрите на Lexus RC F из оставшихся или ищите 718 GTS/GT4 RS до распродажи — дорожать могут именно они.

…хочется "как A4, но свежее"? Берите новый Audi A5 Sportback — фактически преемник по духу.

…важен тихий премиум-EV? Audi Q6 e-tron и BMW iX — ближайшие замены Q8 e-tron.

…нравится дизайн "купе-SUV", но нужен багажник? Выбирайте классический SUV с пакетом M/AMG-подвески: полезности больше, динамика близка.

…страшит тарифная турбулентность? Ищите модели, локализованные под ваш рынок, — меньше риск резких переплат.

Плюсы и минусы перехода на альтернативы

Вариант Плюсы Минусы Переход на EV-замены (Q6 e-tron, Optiq, Vistiq, EX-серия) тишина, момент "с низов", низкие расходы на энергию инфраструктура зарядки, цена батареи, влияние тарифов Оставаться в ICE-нише (Camry, Accord, 3 Series) прогнозируемая эксплуатация, доступность сервиса налоги/нормы могут ужесточаться, "моделей меньше" Брать остатки 2025 МГ скидки, спецверсии, редкие конфигурации перепродажа и детали могут подорожать "Серый" импорт уникальные комплектации, реже — выгода полная цена может удвоиться, гарантии и сервис сложнее

FAQ

Что лучше взять вместо уходящего Chevrolet Malibu?

Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata — крепкая классика сегмента. У Camry есть версии с полным приводом, у Accord — экономичные гибриды.

Сколько стоит переход на EV с домашней зарядкой?

Домашняя станция AC 11-22 кВт с монтажом — ориентируйтесь на стоимость среднего комплекта оборудования и установку; окупаемость зависит от пробега и тарифа на электроэнергию.

Что выбрать вместо Audi A4?

Внутри марки — новый A5 Sportback. Из конкурентов — BMW 3 Series или Mercedes-Benz C-Class, если важнее драйв или салон соответственно.

Можно ли рассчитывать на рост цены "классики" вроде 718 или RC F?

Иногда да, но это не правило. Коллекционная динамика зависит от тиража, конфигурации, истории владельцев и состояния.

Мифы и правда

"Седаны исчезают полностью" — миф. Они становятся нишевыми, но сильные игроки (Camry, Accord, 3 Series) удерживают сегмент.

"EV всегда дешевле в эксплуатации" — частично правда. Электроэнергия дешевле топлива, но стоимость батареи, страховка и инфраструктура могут нивелировать эффект.

"Тарифы бьют только по китайским брендам" — неполная картина. Они влияют и на модели европейских/шведских марок китайской сборки.

3 интересных факта

Электромобили с разъёмом NACS получают доступ к одной из самых больших сетей DC-зарядок — это влияет на ликвидность на вторичке.

Лифтбеки часто практичнее седанов при той же "спортивной" внешности — это компромисс для тех, кто уходит от купе.

Пакеты зимней подготовки (обогрев лобового, предпусковой подогрев, шины с нужным индексом нагрузки) заметно упрощают эксплуатацию EV в холоде.

Исторический контекст: "уходы" как часть цикла

Смена вкусов: от минивэнов к кроссоверам — теперь от седанов к EV-SUV. Ребрендинг и унификация: поколения моделей "сливаются" в один кузов (пример — A4→A5 Sportback). Тарифные эпохи: логистика и пошлины уже не фон, а ключевой фактор, который решает судьбу отдельных моделей и целых брендов. Возвращение в новом виде: купе и родстеры часто возрождаются как электрические перформанс-версии спустя 2-3 цикла.

Что это значит для покупателей

Рынок переформатируется, но "конца истории" нет. Часть машин уйдёт навсегда, часть вернётся электрической и технологичнее. Любите характер ДВС — ловите финальные экземпляры и готовьтесь к дефициту. Хотите тишины и тяги — смотрите на новые EV, продумывая бытовую зарядку и страховку. Главный совет — считайте полный TCO и проверяйте доступность сервиса под свою реальность: климат, пробеги, дороги, резина, страховка, доступ к зарядкам.