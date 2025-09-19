Конец эпохи автосалонов: BMW ставит точку в торгах с дилерами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
BMW готовит серьёзные изменения в системе продаж на европейском рынке. Компания намерена отказаться от традиционной схемы, когда дилеры закупают автомобили и формируют собственные склады. В ближайшие годы все машины будут числиться за брендом, а официальные партнёры перейдут в статус посредников. Это означает, что дилеры не станут владельцами автомобилей, а будут работать по агентской модели, получая фиксированное вознаграждение за каждую сделку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Что изменится в модели продаж

Ранее дистрибуция строилась по классической схеме: дилер закупал определённое количество машин, формировал склад, а затем продавал автомобили клиентам, добавляя собственную наценку. Теперь всё будет иначе:

  • цены на автомобили перейдут под прямой контроль BMW;

  • маркетинг станет централизованным;

  • логистика будет организована силами компании.

Таким образом, клиент получит прозрачные условия покупки, а BMW — прямой контакт с конечным потребителем.

"Цены, маркетинг и логистика перейдут под контроль BMW, что сократит расходы на дистрибуцию минимум на 10% и обеспечит прямой контакт с клиентами", — пояснили представители компании.

Сравнение моделей продаж

Параметр Классическая дилерская модель Агентская модель BMW
Владельцы складов Дилеры BMW
Формирование цены Дилеры + бренд Только бренд
Вознаграждение дилера Прибыль от наценки Фиксированная сумма
Контакт с клиентом Через дилера Непосредственно BMW
Расходы на дистрибуцию Высокие Ниже на ~10%

Советы шаг за шагом: как изменится покупка

  1. Клиент выбирает модель на сайте BMW или у дилера.

  2. Оформление договора и оплата проходят напрямую через бренд.

  3. Дилер выполняет роль консультанта и передаёт автомобиль клиенту.

  4. Сервисное обслуживание остаётся у дилерской сети.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать скидки у дилера.

  • Последствие: цена фиксирована и не зависит от переговоров.

  • Альтернатива: следить за официальными акциями BMW.

  • Ошибка: думать, что дилер потеряет значение.

  • Последствие: недооценка сервисных возможностей.

  • Альтернатива: помнить, что дилеры будут важны в послепродажном обслуживании.

  • Ошибка: считать, что покупка станет сложнее.

  • Последствие: упущение преимуществ цифровых сервисов.

  • Альтернатива: использовать онлайн-инструменты BMW.

А что если модель не приживётся?

BMW уже обкатала схему на марке Mini, и опыт оказался успешным. Однако в случае проблем компания сможет скорректировать процесс, сохранив часть традиционных функций у дилеров.

Плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы
Прямой контакт с брендом Дилеры теряют часть доходов
Прозрачное ценообразование Нет возможности торговаться
Снижение расходов на дистрибуцию Необходимость перестройки бизнес-процессов
Упрощённая логистика Долгое внедрение в разных странах

FAQ

Когда схема заработает?
Пилотный проект уже реализован на Mini. Для BMW сроки внедрения пока скорректированы, но планируется постепенный запуск в ближайшие годы.

Что будет с сервисом?
Обслуживание и ремонт останутся за дилерами, поэтому сеть продолжит работать.

Снизятся ли цены на автомобили?
Официально заявлено, что экономия на дистрибуции составит минимум 10%. Часть выгоды может отразиться на конечных ценах, но не гарантировано.

Мифы и правда

  • Миф: дилеры исчезнут.

  • Правда: они останутся, но изменят роль.

  • Миф: агентская модель делает авто дороже.

  • Правда: расходы снижаются, а ценообразование становится прозрачным.

  • Миф: покупка только через интернет.

  • Правда: дилеры будут по-прежнему консультировать клиентов и выдавать машины.

3 интересных факта

  1. Агентская модель продаж уже применяется Mercedes-Benz и Stellantis в Европе.

  2. Внедрение агентских схем позволяет производителям собирать больше данных о клиентах.

  3. Для BMW это шаг к масштабному развитию онлайн-продаж и прямого маркетинга.

Исторический контекст

  1. В середине XX века автомобили продавались только через дилеров с крупными складами.

  2. С 1990-х в Европе начали появляться первые эксперименты с онлайн-продажами.

  3. В 2020-х агентская модель становится массовым трендом: производители стремятся снизить затраты и контролировать цены.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
