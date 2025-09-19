Конец эпохи автосалонов: BMW ставит точку в торгах с дилерами

BMW готовит серьёзные изменения в системе продаж на европейском рынке. Компания намерена отказаться от традиционной схемы, когда дилеры закупают автомобили и формируют собственные склады. В ближайшие годы все машины будут числиться за брендом, а официальные партнёры перейдут в статус посредников. Это означает, что дилеры не станут владельцами автомобилей, а будут работать по агентской модели, получая фиксированное вознаграждение за каждую сделку.
Ранее дистрибуция строилась по классической схеме: дилер закупал определённое количество машин, формировал склад, а затем продавал автомобили клиентам, добавляя собственную наценку. Теперь всё будет иначе:
цены на автомобили перейдут под прямой контроль BMW;
маркетинг станет централизованным;
логистика будет организована силами компании.
Таким образом, клиент получит прозрачные условия покупки, а BMW — прямой контакт с конечным потребителем.
"Цены, маркетинг и логистика перейдут под контроль BMW, что сократит расходы на дистрибуцию минимум на 10% и обеспечит прямой контакт с клиентами", — пояснили представители компании.
|Параметр
|Классическая дилерская модель
|Агентская модель BMW
|Владельцы складов
|Дилеры
|BMW
|Формирование цены
|Дилеры + бренд
|Только бренд
|Вознаграждение дилера
|Прибыль от наценки
|Фиксированная сумма
|Контакт с клиентом
|Через дилера
|Непосредственно BMW
|Расходы на дистрибуцию
|Высокие
|Ниже на ~10%
Клиент выбирает модель на сайте BMW или у дилера.
Оформление договора и оплата проходят напрямую через бренд.
Дилер выполняет роль консультанта и передаёт автомобиль клиенту.
Сервисное обслуживание остаётся у дилерской сети.
Ошибка: ожидать скидки у дилера.
Последствие: цена фиксирована и не зависит от переговоров.
Альтернатива: следить за официальными акциями BMW.
Ошибка: думать, что дилер потеряет значение.
Последствие: недооценка сервисных возможностей.
Альтернатива: помнить, что дилеры будут важны в послепродажном обслуживании.
Ошибка: считать, что покупка станет сложнее.
Последствие: упущение преимуществ цифровых сервисов.
Альтернатива: использовать онлайн-инструменты BMW.
BMW уже обкатала схему на марке Mini, и опыт оказался успешным. Однако в случае проблем компания сможет скорректировать процесс, сохранив часть традиционных функций у дилеров.
|Плюсы
|Минусы
|Прямой контакт с брендом
|Дилеры теряют часть доходов
|Прозрачное ценообразование
|Нет возможности торговаться
|Снижение расходов на дистрибуцию
|Необходимость перестройки бизнес-процессов
|Упрощённая логистика
|Долгое внедрение в разных странах
Когда схема заработает?
Пилотный проект уже реализован на Mini. Для BMW сроки внедрения пока скорректированы, но планируется постепенный запуск в ближайшие годы.
Что будет с сервисом?
Обслуживание и ремонт останутся за дилерами, поэтому сеть продолжит работать.
Снизятся ли цены на автомобили?
Официально заявлено, что экономия на дистрибуции составит минимум 10%. Часть выгоды может отразиться на конечных ценах, но не гарантировано.
Миф: дилеры исчезнут.
Правда: они останутся, но изменят роль.
Миф: агентская модель делает авто дороже.
Правда: расходы снижаются, а ценообразование становится прозрачным.
Миф: покупка только через интернет.
Правда: дилеры будут по-прежнему консультировать клиентов и выдавать машины.
Агентская модель продаж уже применяется Mercedes-Benz и Stellantis в Европе.
Внедрение агентских схем позволяет производителям собирать больше данных о клиентах.
Для BMW это шаг к масштабному развитию онлайн-продаж и прямого маркетинга.
В середине XX века автомобили продавались только через дилеров с крупными складами.
С 1990-х в Европе начали появляться первые эксперименты с онлайн-продажами.
В 2020-х агентская модель становится массовым трендом: производители стремятся снизить затраты и контролировать цены.
