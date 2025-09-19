Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет привлекательности Ирины Аллегровой: певице есть кого благодарить, и это не косметологи
Секреты абхазского гостеприимства: где подстерегают обман и как его избежать
Трамп отказался говорить с Путиным о мире: сейчас не время
От императорской резиденции до санатория: удивительная судьба дворца Дюльбер
Зима дышит в затылок: хитрый способ подключить батареи раньше соседей уже обсуждают во дворах
Под огнём критики: как высказывания Пугачёвой о Дудаеве могут повлиять на её доходы в России
Осень режет ножницами по живому: длинные волосы заиграют свежим образом с новой челкой
Деньги утекают сквозь пальцы? Возможно, дело в этих вредных финансовых привычках
Правда бьёт сильнее рекламы: чудо-упражнения дают лишь осанку, а не сантиметры

Чугунные моторы возвращают интерес: какие новые авто в России ещё оснащаются ими

Авто

Чугунные двигатели давно считаются классикой автомобильного мира. Несмотря на кажущуюся архаичность, такие моторы до сих пор востребованы — их ценят за выносливость, долговечность и способность работать в экстремальных условиях. Российские водители особенно высоко ставят простоту обслуживания: чугунные блоки можно отремонтировать даже в условиях ограниченного сервиса.

Changan UNI-K
Фото: Wikipedia by Elizbeth smith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Changan UNI-K

На мировом рынке всё чаще ставят алюминиевые моторы: они легче, быстрее прогреваются, лучше соответствуют экологическим требованиям. Но у лёгких конструкций есть слабые места. После серьёзных повреждений алюминий восстановить почти невозможно, а гильзовка помогает не всегда. Чугун же остаётся более "живучим" и ремонтопригодным, хотя и он имеет свои недостатки — вес и повышенный расход топлива.

Сравнение чугунных и алюминиевых блоков

Характеристика Чугунный блок Алюминиевый блок
Вес Тяжёлый Лёгкий
Теплопроводность Ниже Выше
Ремонтопригодность Высокая Ограниченная
Экологичность Средняя Соответствует нормам
Долговечность Высокая Ниже при тяжёлых нагрузках

Современные модели с чугунными моторами

Несмотря на общую тенденцию, некоторые производители сохраняют классические решения.

  • АвтоВАЗ продолжает выпускать модели с чугунными двигателями. Современные версии получили обновлённые поршни, снижающие риск повреждений при обрыве ремня ГРМ.

  • Tank 300 - рамный внедорожник с чугунным мотором, по конструкции близким к агрегатам Volkswagen. Это делает двигатель надёжным и при этом ремонтопригодным.

  • Xcite X-Cross 7 и Chery Tiggo 7 Pro оснащаются 1,5-литровыми турбомоторами, доказавшими надёжность в эксплуатации.

  • Haval F7 получил 2,0-литровый бензиновый двигатель с чугунным блоком — прочный и хорошо приспособленный к российскому климату.

  • Changan Uni-K - пример сочетания современных технологий и старой школы: 2,0-литровый чугунный мотор на 226 л. с. обеспечивает долговечность и уверенную работу.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за чугунным мотором

  1. Регулярно меняйте масло, не превышая интервалов, указанных в инструкции.

  2. Следите за состоянием системы охлаждения — чугун хуже отводит тепло.

  3. Используйте качественный бензин и проверенные масла.

  4. При первых признаках перегрева проверяйте радиатор и термостат.

  5. Не допускайте езды на предельных оборотах — даже чугун имеет ресурс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономить на масле.

  • Последствие: быстрый износ цилиндро-поршневой группы.

  • Альтернатива: использование фирменных масел и своевременная замена.

  • Ошибка: перегрев двигателя.

  • Последствие: деформация головки блока и дорогостоящий ремонт.

  • Альтернатива: следить за системой охлаждения, менять антифриз.

  • Ошибка: игнорировать шумы при работе мотора.

  • Последствие: разрушение гильз или поршней.

  • Альтернатива: диагностика на ранних этапах.

А что если выбрать алюминиевый мотор?

Алюминиевые блоки подойдут тем, кто ценит лёгкость, низкий расход топлива и экологичность. Но если автомобиль планируется эксплуатировать в суровых условиях — зимой в морозы или на бездорожье, чугунный двигатель будет надёжнее.

Плюсы и минусы чугунных двигателей

Плюсы Минусы
Надёжность и долговечность Большой вес
Высокая ремонтопригодность Менее экологичны
Выносливость при экстремальной езде Увеличенный расход топлива
Сравнительная дешевизна ремонта Долгое прогревание зимой

FAQ

Почему автопроизводители переходят на алюминий?
Из-за снижения веса, экономии топлива и соответствия экологическим стандартам.

Какой мотор дольше служит — чугунный или алюминиевый?
Чугунный блок в суровых условиях обычно долговечнее.

Можно ли восстановить алюминиевый двигатель?
После серьёзных повреждений это крайне сложно, в отличие от чугуна.

Мифы и правда

  • Миф: чугунные двигатели безнадёжно устарели.

  • Правда: они по-прежнему востребованы и используются на новых моделях.

  • Миф: алюминиевые моторы всегда лучше.

  • Правда: они легче и экологичнее, но менее надёжны при перегрузках.

  • Миф: чугунные блоки не подходят для турбонаддува.

  • Правда: современные чугунные моторы успешно сочетаются с турбинами.

3 интересных факта

  1. Чугунные моторы до сих пор используют даже премиальные бренды для тяжёлых внедорожников.

  2. В России чугунные блоки востребованы в такси и коммерческом транспорте из-за долговечности.

  3. Многие двигатели с ресурсом более 500 тысяч километров — именно чугунные.

Исторический контекст

  1. В 20 веке все массовые автомобили выпускались только с чугунными блоками.

  2. В 1970-х начался массовый переход на алюминий в Европе и США.

  3. В России чугунные моторы сохранили популярность благодаря суровому климату и простоте ремонта.

Чугунные двигатели остаются символом надёжности. Да, они тяжелее и менее экологичны, но при эксплуатации в сложных условиях обеспечивают долговечность и ремонтопригодность. Именно поэтому на российском рынке до сих пор можно встретить новые автомобили с такими моторами — от отечественных моделей до китайских внедорожников.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Авто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Организм просыпается ради холодильника: что стоит за ночными пробуждениями
Неделя без интернета: в Госдуме придумали новый способ оздоровить россиян
Гремящий дым, ревущая бездна и ледяная фата: три водопада, которые невозможно забыть
Футбол, который стал ближе к массам: почему МФЛ называют будущим спортивных шоу
20 лет Дневному дозору: как Серёга стал первым рэпером-миллионером и столкнулся с проблемами
Популярные приложения могут быть фейком: простые правила защиты смартфона
Шоколад топит классику: французский маникюр вернулся, но в совсем другом обличии
Ипотека под 4%: сколько государство потратит на льготную для поддержки многодетных семей
Классика на диете: секрет нового Птичьего молока — воздушный десерт, который стройнит
Цветок с ароматом мяты и мелиссы: почему молюцеллу называют талисманом любви
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.