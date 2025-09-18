Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие

Россияне всё чаще выставляют на продажу китайские автомобили с небольшим пробегом — менее 30 тысяч километров. Причём ценник на них нередко оказывается вдвое ниже среднерыночного. Такая тенденция вызвана не только падением доверия к маркам из Поднебесной, но и рядом практических проблем, с которыми столкнулись владельцы, вещает издание "Постньюс".
По мнению специалистов, основными причинами стали слабая ликвидность этих авто и многочисленные сбои в электронике. Китайские бренды активно завоёвывали рынок последние годы, но в реальности ожидания покупателей не всегда оправдались.
"Автовладельцы действительно стали продавать китайские машины с маленьким пробегом до 30 тыс. км. Причем с ценником в два раза ниже рынка. Это обусловлено разочарованием, которое вызвано низкой ликвидностью этих авто и плохим качеством электроники", — сказал автоэксперт Вадим Кабанов.
|Страна-производитель
|Репутация
|Надёжность
|Ликвидность на вторичке
|Средняя цена
|Китай
|Спорная
|Средняя
|Низкая
|Низкая
|Корея
|Высокая
|Надёжная
|Высокая
|Средняя
|Европа
|Стабильная
|Очень высокая
|Очень высокая
|Высокая
|Россия (параллельный импорт)
|Разнообразная
|Разная
|Зависит от модели
|Средняя/высокая
Изучайте статистику поломок по конкретным моделям.
Уточняйте стоимость перепродажи на вторичном рынке.
Проверяйте электронику при тест-драйве — климат-контроль, мультимедиа, камеры.
Оцените доступность сервиса и запчастей в своём регионе.
Рассмотрите параллельный импорт — японские, европейские и американские модели могут оказаться выгоднее в долгосрочной перспективе.
Ошибка: ориентироваться только на низкую цену китайского авто.
Последствие: через год машину сложно продать, а цена падает вдвое.
Альтернатива: приобрести корейский автомобиль — выше надёжность и ликвидность.
Ошибка: не проверять электронику при покупке.
Последствие: постоянные сбои и дорогостоящие ремонты.
Альтернатива: диагностика перед покупкой и выбор моделей с проверенной надёжностью.
Ошибка: игнорировать рынок параллельного импорта.
Последствие: ограниченный выбор и риск разочарования.
Альтернатива: рассмотреть поставки через параллельные каналы.
Если китайские производители усилят контроль качества и адаптируют автомобили под российские условия, ситуация может измениться. Но пока владельцы всё чаще делают выбор в пользу корейских брендов, где цена и надёжность находятся в лучшем балансе.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Низкая ликвидность
|Современный дизайн
|Проблемы с электроникой
|Богатая комплектация
|Частые сбои мультимедийных систем
|Быстрая доставка и наличие
|Сложности при перепродаже
Почему китайские авто теряют в цене так быстро?
Из-за низкой ликвидности и сомнений в надёжности электроники.
Что выбрать: китайский или корейский автомобиль?
Корейские модели дороже, но более долговечны и востребованы на вторичке.
Сколько стоит перепродать китайский авто с пробегом 30 тыс. км?
Часто цена оказывается в два раза ниже рыночной — именно это отпугивает покупателей.
Миф: китайские автомобили полностью вытеснят конкурентов в России.
Правда: рост доли есть, но проблемы с качеством мешают закрепиться.
Миф: дешёвая цена компенсирует все недостатки.
Правда: стоимость перепродажи сводит выгоду на нет.
Миф: электроника китайских машин надёжна как у японцев.
Правда: владельцы жалуются на частые сбои.
В России уже есть примеры перепродажи китайских машин с пробегом менее года — со скидкой до 50%.
Популярность корейских брендов выросла настолько, что их доля приближается к половине всех новых продаж.
Некоторые китайские компании, как Chery, продолжают работать на рынке под новыми брендами (например, Tenet).
В 2000-х китайские автомобили воспринимались как экзотика на российском рынке.
В 2010-х производители сделали ставку на комплектацию и дизайн, завлекая низкими ценами.
С 2020-х массовый выход китайских брендов совпал с санкциями и уходом западных компаний, но доверие покупателей оказалось слабым.
Россияне всё чаще разочаровываются в китайских авто: их сложно продать, они быстро теряют цену, а электроника вызывает нарекания. Альтернативой становятся корейские машины и параллельный импорт, что позволяет выбирать более надёжные и ликвидные варианты.
Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.