Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие

Россияне всё чаще выставляют на продажу китайские автомобили с небольшим пробегом — менее 30 тысяч километров. Причём ценник на них нередко оказывается вдвое ниже среднерыночного. Такая тенденция вызвана не только падением доверия к маркам из Поднебесной, но и рядом практических проблем, с которыми столкнулись владельцы, вещает издание "Постньюс".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Chery Tiggo 9

По мнению специалистов, основными причинами стали слабая ликвидность этих авто и многочисленные сбои в электронике. Китайские бренды активно завоёвывали рынок последние годы, но в реальности ожидания покупателей не всегда оправдались.

"Автовладельцы действительно стали продавать китайские машины с маленьким пробегом до 30 тыс. км. Причем с ценником в два раза ниже рынка. Это обусловлено разочарованием, которое вызвано низкой ликвидностью этих авто и плохим качеством электроники", — сказал автоэксперт Вадим Кабанов.

Сравнение сегментов

Страна-производитель Репутация Надёжность Ликвидность на вторичке Средняя цена Китай Спорная Средняя Низкая Низкая Корея Высокая Надёжная Высокая Средняя Европа Стабильная Очень высокая Очень высокая Высокая Россия (параллельный импорт) Разнообразная Разная Зависит от модели Средняя/высокая

Советы шаг за шагом: как избежать разочарования при покупке авто

Изучайте статистику поломок по конкретным моделям. Уточняйте стоимость перепродажи на вторичном рынке. Проверяйте электронику при тест-драйве — климат-контроль, мультимедиа, камеры. Оцените доступность сервиса и запчастей в своём регионе. Рассмотрите параллельный импорт — японские, европейские и американские модели могут оказаться выгоднее в долгосрочной перспективе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на низкую цену китайского авто.

Последствие: через год машину сложно продать, а цена падает вдвое.

Альтернатива: приобрести корейский автомобиль — выше надёжность и ликвидность.

Ошибка: не проверять электронику при покупке.

Последствие: постоянные сбои и дорогостоящие ремонты.

Альтернатива: диагностика перед покупкой и выбор моделей с проверенной надёжностью.

Ошибка: игнорировать рынок параллельного импорта.

Последствие: ограниченный выбор и риск разочарования.

Альтернатива: рассмотреть поставки через параллельные каналы.

А что если китайские бренды адаптируются?

Если китайские производители усилят контроль качества и адаптируют автомобили под российские условия, ситуация может измениться. Но пока владельцы всё чаще делают выбор в пользу корейских брендов, где цена и надёжность находятся в лучшем балансе.

Плюсы и минусы китайских авто

Плюсы Минусы Доступная цена Низкая ликвидность Современный дизайн Проблемы с электроникой Богатая комплектация Частые сбои мультимедийных систем Быстрая доставка и наличие Сложности при перепродаже

FAQ

Почему китайские авто теряют в цене так быстро?

Из-за низкой ликвидности и сомнений в надёжности электроники.

Что выбрать: китайский или корейский автомобиль?

Корейские модели дороже, но более долговечны и востребованы на вторичке.

Сколько стоит перепродать китайский авто с пробегом 30 тыс. км?

Часто цена оказывается в два раза ниже рыночной — именно это отпугивает покупателей.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили полностью вытеснят конкурентов в России.

Правда: рост доли есть, но проблемы с качеством мешают закрепиться.

Миф: дешёвая цена компенсирует все недостатки.

Правда: стоимость перепродажи сводит выгоду на нет.

Миф: электроника китайских машин надёжна как у японцев.

Правда: владельцы жалуются на частые сбои.

3 интересных факта

В России уже есть примеры перепродажи китайских машин с пробегом менее года — со скидкой до 50%. Популярность корейских брендов выросла настолько, что их доля приближается к половине всех новых продаж. Некоторые китайские компании, как Chery, продолжают работать на рынке под новыми брендами (например, Tenet).

Исторический контекст

В 2000-х китайские автомобили воспринимались как экзотика на российском рынке. В 2010-х производители сделали ставку на комплектацию и дизайн, завлекая низкими ценами. С 2020-х массовый выход китайских брендов совпал с санкциями и уходом западных компаний, но доверие покупателей оказалось слабым.

Россияне всё чаще разочаровываются в китайских авто: их сложно продать, они быстро теряют цену, а электроника вызывает нарекания. Альтернативой становятся корейские машины и параллельный импорт, что позволяет выбирать более надёжные и ликвидные варианты.