Мечтаете об электромобиле? Механика осталась в прошлом — и вот почему

Механика уходит в прошлое: почему навыки управления "ручкой" теряют актуальность
Ещё несколько лет назад умение уверенно переключать передачи считалось важным элементом водительского мастерства. Сегодня ситуация меняется: экзамены на права всё чаще сдают на автомобилях с автоматической коробкой передач, а сами машины с механикой постепенно исчезают из модельных рядов. В Великобритании эта тенденция стала особенно заметна на фоне ускоренного перехода к электромобилям.
По данным Агентства по стандартам для водителей и транспортных средств (DVSA), только за прошлый год в Англии, Шотландии и Уэльсе прошло около 1,8 миллиона экзаменов на водительские права. Из них почти полмиллиона кандидатов выбрали автомобили с "автоматом". Это означает, что каждый четвёртый тест теперь сдаётся без механики.
Причина проста: электромобили и гибриды, которые становятся всё более популярными, не нуждаются в сцеплении и ручном переключении передач. Молодые водители, планирующие в будущем пересесть на электротранспорт, не видят смысла тратить время на изучение устройства, которое скоро уйдёт в историю.
"Знание механики становится неактуальным для многих", — сказала управляющий директор автошколы AA Эмма Буш.
Огромную роль играет и решение правительства Великобритании: с 2030 года вводится запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Фактически это означает, что через несколько лет весь рынок будет ориентирован на электрокары, а вместе с ними исчезнет и потребность в механике.
Автошколы уже перестраиваются под новые реалии. Если раньше обучение обязательно включало навыки работы со сцеплением, то теперь будущим водителям достаточно освоить управление в "автомате". Те, кто сдаёт экзамен именно на таком автомобиле, получают категорию B Auto — и могут управлять только машинами с автоматической трансмиссией.
А что если через 10-15 лет вы окажетесь за рулём ретро-автомобиля с механикой? Такие ситуации возможны, особенно если сохранится рынок коллекционных машин. В этом случае навыки вождения "на ручке" пригодятся, но для большинства водителей это будет скорее хобби, чем необходимость.
Удобство вождения — Ограничение прав (категория B Auto)
Совместимость с будущим транспортом — Потеря универсального навыка
Меньше ошибок новичков — Дороже покупка и ремонт
Снижение стресса в пробках — Меньше предложений на рынке подержанных авто
Соответствие экологическим целям — Не подходит любителям динамичного контроля
Как выбрать автошколу для обучения на "автомате"?
Лучше ориентироваться на школы, где есть электромобили или современные гибриды. Это даст актуальный опыт.
Сколько стоит обучение на "автомате"?
Средняя стоимость выше на 10-15 % из-за содержания современных машин, но экономия времени компенсирует расходы.
Что лучше: сдавать на механике или автомате?
Если вы планируете ездить только на электромобилях, разумнее сдавать сразу на "автомате". Механика имеет смысл лишь в отдельных случаях.
