Один вызов ГАИ меняет сценарий подставы: как не попасть в ловушку аферистов

Водители крупных городов нередко сталкиваются с опасным явлением — автоподставами. Эти инсценированные аварии создаются для того, чтобы выманить деньги у автомобилистов, чаще всего у тех, кто растерялся и не знает, как действовать. Сценариев много, но уязвимость одна — неуверенность за рулём. При этом существует универсальная стратегия защиты, которая сводит риски к минимуму и лишает мошенников возможности заработать.

Суть автоподстав

Автоподстава — это преднамеренная провокация ДТП, после которой "пострадавшая" сторона требует немедленных выплат наличными. Обычно аферисты используют старые автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz, BMW, Lexus. Внешне они выглядят дорого, а на деле нередко уже имели множество повреждений. Такие машины специально подбираются для того, чтобы вызвать у водителя чувство вины и страха перед будущими затратами.

Схемы разнятся: резкий манёвр на перекрёстке, неожиданное торможение в потоке, подрезание на многополосной дороге. Задача мошенников — создать ситуацию, в которой другой водитель физически не успеет избежать столкновения. После этого они начинают спектакль: уверяют, что их "элитный" автомобиль серьёзно повреждён, требуют денег и психологически давят.

"Главная цель аферистов — получить деньги на месте, минуя любые официальные процедуры", — отметил представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru.

Полис ОСАГО и каско — первая линия защиты

Самый простой и надёжный барьер — наличие действующего страхового полиса. ОСАГО покрывает ущерб третьим лицам, а каско дополнительно защищает ваш автомобиль. Даже если мошенники добились столкновения, страховая компания закроет расходы в рамках договора.

Злоумышленники прекрасно знают, что при официальном оформлении происшествия выгоды они не получат. Поэтому как только водитель заявляет о вызове ГАИ и готовности действовать по закону, аферисты теряют интерес.

Сравнение: поведение жертвы и грамотного водителя