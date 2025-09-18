Неисправная лампочка превращается в приговор: как мелочь грозит эвакуатором

Большинство водителей уверены: если при торможении загораются два основных стоп-сигнала, проблем с безопасностью и законом быть не должно. Однако практика дорожного контроля показывает обратное. Даже частичный отказ светотехники может привести к штрафу, предписанию на ремонт и в худших случаях — к серьёзным санкциям.

Инспекторы ДПС всё чаще проверяют техническое состояние автомобилей не только формально. При осмотре фиксируется работа фар, поворотников и всех элементов световой индикации, включая третий (дополнительный) стоп-сигнал. Его поломка рассматривается как неисправность, препятствующая эксплуатации.

"Даже мелкая неисправность стоп-сигналов может обернуться большими проблемами для водителя", — отметил инспектор ГАИ.

Законодательные основания

Согласно ПДД, автомобиль должен эксплуатироваться только при исправной светотехнике. Это касается всех элементов, установленных производителем. Если машина с завода оснащена дополнительным стоп-сигналом, его работоспособность обязательна.

КоАП РФ предусматривает ответственность за неисправность световых приборов. На первый взгляд, речь идёт о небольшом штрафе — 500 рублей. Но последствия могут быть куда серьёзнее, если водитель проигнорирует требование устранить неполадку.

Сравнение: основные и дополнительные стоп-сигналы