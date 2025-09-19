Казахстан обновил правила: автомобильные номера 2026 года — что нужно знать автовладельцам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:23
Авто

Новый тренд в Казахстане касается автомобильных номеров: с 2026 года появятся такие комбинации, которых раньше не существовало. Для автовладельцев это не просто средство идентификации, а возможность подчеркнуть статус или выделиться на дороге. Цены на разные категории отличаются в десятки раз — от доступных стандартных до настоящих "люксовых" серий.

Регистрационный Номер в Казахстане для спецтехники и тракторов
Фото: commons.wikimedia by Kalabaha1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Регистрационный Номер в Казахстане для спецтехники и тракторов

Разные категории номеров и их стоимость

Чтобы удобнее ориентироваться, сравним основные варианты.

  • Стандартные: 493AWN01 по цене 12 110 тг (2,8 МРП)
  • "Красивые" последовательности: 010, 020, 070, 707 - 246 525 тг (57 МРП)
  • "Красивые" + одинаковые буквы: 070AAA01 - 493 050 тг (114 МРП)
  • Три одинаковые цифры: 111, 222, 333 - 592 525 тг (137 МРП)
  • Три одинаковые + буквы: 333BBB01 - 839 050 тг (194 МРП)
  • Элитные серии (001-009, 777): 001ZZZ01, 777KAZ01 - 986 100 тг (228 МРП)
  • Элитные + одинаковые буквы: 001AAA01 - 1 232 625 тг (285 МРП)
  • Новая опция "по желанию": 123AZA01, 321ERA02 - 43 250 тг (10 МРП)

Таким образом, выбор варьируется от доступных для большинства водителей до уникальных серий, которые встречаются крайне редко.

Советы шаг за шагом: как выбрать номер

  1. Определите бюджет. Стандартные номера обойдутся дешевле всего, а элитные могут стоить больше миллиона тенге.
  2. Подумайте, что важнее: статус или удобство. Простая комбинация проще запоминается, "люксовая" подчёркивает престиж.
  3. Проверьте исключения. С 2026 года нельзя будет выбрать некоторые популярные варианты (единицы, семёрки, комбинации из списка элитных).
  4. Заранее подайте заявку в ЦОН — особенно если речь идёт о "номерах по желанию".
  5. Оцените практичность. Красивый номер не только престижен, но и легко запоминается, что удобно при страховании авто или в дорожных ситуациях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка купить элитный номер не через официальный канал.
  • Последствие: риск попасть на мошенников и потерять деньги.
  • Альтернатива: оформлять покупку только через ЦОН или "Правительство для граждан".
  • Ошибка: выбирать комбинацию, входящую в "запрещённый" перечень.
  • Последствие: отказ в регистрации и потеря времени.
  • Альтернатива: заранее ознакомиться с актуальным списком исключений.
  • Ошибка: экономить на "красивом" номере, если он нужен для бизнеса.
  • Последствие: снижение имиджа компании.
  • Альтернатива: рассматривать вариант "номеров по желанию" как компромиссный и недорогой способ выделиться.

А что если…

А что если в будущем спрос на номера будет расти быстрее? Вероятно, государство расширит категории "по желанию" или введёт новые уровни цен. Подобный опыт уже есть в других странах: в ОАЭ или Китае за уникальные номера проводят целые аукционы, где стоимость достигает сотен тысяч долларов. Казахстан пока придерживается фиксированных тарифов, но рынок явно движется в сторону роста.

Плюсы и минусы разных категорий

Стандартные — Доступность, простота получения — Невыделяющиеся, труднее запомнить

"Красивые" — Запоминаемость, умеренная цена — Ограниченный выбор

Три одинаковые — Статус, редкость — Высокая стоимость

Элитные — Максимальный престиж — Очень дорогие

"По желанию" — Доступность, индивидуальность — Исключены "топовые" серии

FAQ

Как выбрать номер "по желанию"?

Через ЦОН или онлайн-сервис, исключая комбинации из списка элитных.

Сколько стоит самый дорогой номер?

Элитная серия с одинаковыми буквами — 1 232 625 тенге.

Что лучше: "красивый" номер или "по желанию"?

Если важен статус — первый вариант. Если бюджет ограничен, но хочется индивидуальности — второй.

Мифы и правда

• Миф: "Красивые номера" можно купить только через знакомых.
Правда: они доступны через официальный портал.

• Миф: цены растут только из-за прихоти чиновников.
Правда: стоимость закреплена в МРП и прозрачна для всех.

• Миф: элитные номера дают преимущества на дороге.
Правда: это исключительно имиджевая деталь.

3 интересных факта

  1. В Казахстане в 2023 году продано почти 30 тысяч "красивых" номеров на сумму более 10 млрд тенге.
  2. В 2022 году водители потратили на VIP-комбинации более 7 млрд тенге.
  3. В Китае номер "8888" считается символом богатства и может стоить дороже самой машины.

Исторический контекст

Система платных "красивых" номеров в Казахстане появилась в 2014 году. Сначала цены были ниже, но с ростом популярности тарифы увеличились. В других странах подобные практики существуют давно: например, в Великобритании "персонализированные" номера появились ещё в середине XX века. Сегодня это не только средство идентификации, но и элемент культуры потребления.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
