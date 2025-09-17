Новые моторы сгорают в собственных новациях: скрытая опасность, о которой молчат автосалоны

Задиры в цилиндрах — одна из тех проблем, о которой многие автомобилисты слышали, но редко задумывались всерьёз. Эти дефекты появляются в местах, где поршни наиболее плотно взаимодействуют со стенками цилиндров. На первый взгляд они кажутся незначительными царапинами, но постепенно превращаются в глубокие повреждения, приводящие к потере мощности и ускоренному износу всего двигателя.

"Такие проблемы возникали на старых ДВС крайне редко, но в последние годы они становятся всё более привычным явлением", — сказал моторист с 25-летним стажем.

Современные автомобили, будь то Nissan, Kia или любая другая марка, уже не демонстрируют долговечность, присущую моторам прошлых десятилетий. Причины этого явления кроются в изменениях конструкций и общей философии производства.

Почему новые моторы менее живучие

Автопроизводители стремятся облегчить вес силовых агрегатов, чтобы сократить расход топлива и соответствовать экологическим нормам. Для этого используют алюминиевые блоки, тонкостенные цилиндры и лёгкие поршни с короткими юбками. Всё это положительно сказывается на динамике, но одновременно снижает запас прочности.

Если в 80-90-х годах двигатель мог спокойно работать 400-500 тысяч километров, то сегодня ресурс в 150-200 тысяч считается нормой. Более того, производителям выгоднее ограничивать срок службы: автомобили быстрее выходят из строя и требуют замены или капитального ремонта.

