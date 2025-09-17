Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 простых рецепта анаболических коктейлей для роста мышц, которые работают — попробуйте дома
Секретный план Мумий Тролля: как Лагутенко и другие участники группы нашли способ заработать в России
Помидоры остаются свежими до зимы: старинный способ хранения, о котором забыли
У нашего мозга есть срок годности: назван точный возраст, после которого начинается спад
Эта собака будет проверять вас на прочность каждый день: главный секрет подчинения пекинеса
Счастливейшие места Европы: пять направлений, которые сделают отпуск незабываемым
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Салат, который называют символом Греции: простое блюдо с историей и характером
Атлантический монстр: как 15 лет назад появился и расширяется пояс саргассума

Новые моторы сгорают в собственных новациях: скрытая опасность, о которой молчат автосалоны

6:47
Авто

Задиры в цилиндрах — одна из тех проблем, о которой многие автомобилисты слышали, но редко задумывались всерьёз. Эти дефекты появляются в местах, где поршни наиболее плотно взаимодействуют со стенками цилиндров. На первый взгляд они кажутся незначительными царапинами, но постепенно превращаются в глубокие повреждения, приводящие к потере мощности и ускоренному износу всего двигателя.

Зачем нужна пластиковая крышка двигателя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зачем нужна пластиковая крышка двигателя

"Такие проблемы возникали на старых ДВС крайне редко, но в последние годы они становятся всё более привычным явлением", — сказал моторист с 25-летним стажем.

Современные автомобили, будь то Nissan, Kia или любая другая марка, уже не демонстрируют долговечность, присущую моторам прошлых десятилетий. Причины этого явления кроются в изменениях конструкций и общей философии производства.

Почему новые моторы менее живучие

Автопроизводители стремятся облегчить вес силовых агрегатов, чтобы сократить расход топлива и соответствовать экологическим нормам. Для этого используют алюминиевые блоки, тонкостенные цилиндры и лёгкие поршни с короткими юбками. Всё это положительно сказывается на динамике, но одновременно снижает запас прочности.

Если в 80-90-х годах двигатель мог спокойно работать 400-500 тысяч километров, то сегодня ресурс в 150-200 тысяч считается нормой. Более того, производителям выгоднее ограничивать срок службы: автомобили быстрее выходят из строя и требуют замены или капитального ремонта.

Сравнение поколений двигателей

Параметр Старые двигатели (80-90-е) Современные двигатели
Материал блока Чугун Алюминий
Юбки поршней Длинные Короткие
Средний ресурс 400-500 тыс. км 150-200 тыс. км
Вес агрегата Высокий Лёгкий
Сложность ремонта Низкая Высокая

 

Как появляются задиры

  1. Перегрев — при недостаточном зазоре металл расширяется, и поршень начинает касаться цилиндра.

  2. Перекос поршня — лёгкие детали хуже держат форму, что приводит к неравномерному распределению нагрузки.

  3. Попадание абразивных частиц — разрушенные элементы катализатора через систему рециркуляции попадают обратно в цилиндры.

Всё это приводит к царапинам и сколам на поверхности, которые со временем превращаются в серьёзные дефекты.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Используйте качественное моторное масло с допусками, рекомендованными производителем.

  2. Следите за системой охлаждения: регулярная замена антифриза и контроль радиатора снижают риск перегрева.

  3. Очищайте или заменяйте катализатор при первых признаках проблем.

  4. Устанавливайте оригинальные свечи зажигания — неправильная искра повышает температуру в цилиндре.

  5. Прогревайте двигатель перед интенсивной нагрузкой, особенно зимой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование лампы перегрева.

  • Последствие: Перегретый поршень расширяется и стирает покрытие цилиндра.

  • Альтернатива: Установить дополнительный датчик температуры и регулярно проверять систему охлаждения.

  • Ошибка: Экономия на моторном масле.

  • Последствие: Масляная плёнка разрушается, и детали работают "всухую".

  • Альтернатива: Масло премиум-класса (например, Motul или Liqui Moly).

  • Ошибка: Несвоевременная замена катализатора.

  • Последствие: Абразивная пыль попадает в цилиндры.

  • Альтернатива: Замена на пламегаситель или новый оригинальный катализатор.

А что если…

…проигнорировать первые признаки задиров? В лучшем случае двигатель начнёт потреблять больше масла и потеряет мощность. В худшем — заклинит поршень, что приведёт к капитальному ремонту. Стоимость таких работ зачастую превышает половину цены автомобиля.

Плюсы и минусы решений

Решение Плюсы Минусы
Использование качественного масла Долгий срок службы двигателя Высокая цена
Замена катализатора Снижение риска абразивного износа Дорогая деталь
Пламегаситель вместо катализатора Уменьшение риска задиров Несоответствие эконормам
Дополнительный датчик температуры Контроль перегрева Дополнительные расходы

FAQ

Как выбрать масло для мотора, подверженного задирам?
Ориентируйтесь только на допуски производителя, избегайте подделок, покупайте масло у проверенных поставщиков.

Сколько стоит ремонт при задирах?
Капитальный ремонт с расточкой цилиндров и заменой поршней может обойтись от 150 тысяч рублей и выше, в зависимости от модели автомобиля.

Что лучше: замена катализатора или пламегаситель?
Для экологичности лучше новый катализатор, но для долговечности двигателя — пламегаситель.

Мифы и правда

  • Миф: Задиры появляются только на старых машинах.

  • Правда: Наоборот, современные моторы страдают от этого чаще.

  • Миф: Использование присадок полностью решает проблему.

  • Правда: Присадки могут улучшить смазку, но не спасут при перегреве или разрушении катализатора.

  • Миф: Двигатель с задирами можно долго эксплуатировать.

  • Правда: Игнорирование дефекта приведёт к серьёзным поломкам.

3 интересных факта

  1. Первые массовые жалобы на задиры появились в начале 2000-х, когда автопроизводители массово перешли на алюминиевые блоки.

  2. В Японии некоторые владельцы новых авто устанавливают защитные сетки в выпуск, чтобы задерживать пыль от катализатора.

  3. В Европе действуют сервисные кампании, связанные с заменой катализаторов на ряде моделей VW и Toyota.

Исторический контекст

В 1980-е двигатели проектировались с большим запасом прочности: чугунные блоки и простая конструкция обеспечивали десятилетия службы. В 1990-е начали вводить экологические нормы, появились катализаторы и усложнились системы. В 2000-е автопроизводители массово перешли на лёгкие алюминиевые блоки. В 2010-е получили распространение системы рециркуляции выхлопных газов, а эконормы стали ещё жёстче. Сегодня производители ищут баланс между экологичностью, мощностью и долговечностью, но именно ресурс двигателя оказался жертвой этого прогресса.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Последние материалы
Новые моторы сгорают в собственных новациях: скрытая опасность, о которой молчат автосалоны
3 простых рецепта анаболических коктейлей для роста мышц, которые работают — попробуйте дома
Секретный план Мумий Тролля: как Лагутенко и другие участники группы нашли способ заработать в России
Помидоры остаются свежими до зимы: старинный способ хранения, о котором забыли
У нашего мозга есть срок годности: назван точный возраст, после которого начинается спад
Эта собака будет проверять вас на прочность каждый день: главный секрет подчинения пекинеса
Счастливейшие места Европы: пять направлений, которые сделают отпуск незабываемым
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Салат, который называют символом Греции: простое блюдо с историей и характером
Атлантический монстр: как 15 лет назад появился и расширяется пояс саргассума
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.