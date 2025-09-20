Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чёрное море встречает пиратов природы: экзотические виды диктуют свои правила
Давит на жалость: Мария Погребняк разоблачила ложь Полины Дибровой на интервью
Солнце впустило ближе всех: рекорд, которого ждали десятилетия — аппарат NASA выжил в аду звезды
Замки и церкви, которых не ждёшь в России: островки готики среди привычных пейзажей
Забудьте про точилки: дешёвый предмет с кухни точит ножи не хуже мастера
Объект, который не вписывается в законы: астрономы растеряны перед 3I/ATLAS
Массовое обнуление лимитов по кредитным картам объяснили
Пастель сдаёт позиции: этой осенью в маникюре царит новый бескомпромиссный оттенок
Почему Эмма Уотсон исчезла из кино на 7 лет: откровенное признание звезды Гарри Поттера

Лето готовит смертельный капкан: водители попадаются на миф о прогреве мотора

4:48
Авто

Вопрос о необходимости прогрева двигателя перед поездкой вызывает споры уже много лет. Часть водителей уверена: мотору нужно дать поработать на холостых, другая часть считает это лишним. Особенно остро обсуждение вспыхивает зимой, но и летом короткий прогрев способен принести пользу, особенно после долгой стоянки.

Мужчина в машине запускает двигатель
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в машине запускает двигатель

Нужно ли греть двигатель летом

Современные моторы рассчитаны на быстрый запуск и могут переходить в рабочий режим практически сразу. Масло в тёплую погоду быстрее достигает нужной температуры и разносится по каналам. Однако 15-30 секунд работы без нагрузки помогают системе смазки стабилизироваться и защищают узлы от износа.

Почему важна пауза после запуска

После долгой остановки масло стекает в картер, и некоторое время требуется, чтобы оно вновь дошло до всех деталей. Короткая пауза позволяет снизить сухое трение в первые секунды работы. Особенно это актуально для турбированных двигателей, где турбина требует стабильной подачи масла с момента старта.

Рекомендации производителей

Во многих инструкциях прямо указано: после запуска холодного двигателя желательно подождать 30-60 секунд, прежде чем начинать движение. Если машина стояла менее двух часов, такой паузы не требуется.

Если автомобиль простаивал долго

Стоянка более недели приводит к почти полному исчезновению масляной плёнки, а резиновые детали теряют эластичность. В этом случае полезно дать мотору поработать около минуты, даже летом. Это снизит риск повреждений и восстановит гибкость уплотнителей.

Как вести себя на первых минутах движения

Даже в тёплое время года не стоит сразу резко ускоряться. Пока двигатель не достиг стабильного температурного режима, лучше ограничиться плавным движением и не превышать 2500 об/мин. Обычно уже через 3-5 минут мотор выходит на рабочую температуру и готов к нагрузкам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать движение сразу после запуска холодного двигателя.
    Последствие: повышенный износ деталей.
    Альтернатива: подождать хотя бы 20-30 секунд.

  • Ошибка: давать высокие обороты в первые минуты.
    Последствие: риск повреждения поршневой группы и турбины.
    Альтернатива: ехать плавно и ограничивать обороты.

  • Ошибка: не учитывать длительные простои машины.
    Последствие: потеря масляной плёнки и сухое трение.
    Альтернатива: дать мотору минуту работы на холостых.

Таблица "Плюсы и минусы короткого прогрева"

Плюсы Минусы
Защита деталей от сухого трения Небольшой перерасход топлива
Продление ресурса турбины Незначительное увеличение времени поездки
Снижение износа при долгих простоях Эффект минимален при частой эксплуатации

FAQ

Нужно ли греть двигатель летом?
Да, но достаточно 15-30 секунд, особенно после долгой стоянки.

Что делать, если машина стояла неделю?
Дать мотору поработать около минуты без движения.

Можно ли сразу ехать на высоких оборотах?
Нет, первые 3-5 минут двигаться стоит плавно, пока мотор не прогреется.

Мифы и правда

  • Миф: летом прогрев не нужен вовсе.
    Правда: короткая пауза полезна даже в жару, особенно после простоя.

  • Миф: чем дольше греешь мотор, тем лучше.
    Правда: избыточный прогрев лишь тратит топливо и время.

  • Миф: турбированные моторы не требуют особого внимания.
    Правда: именно турбины чувствительнее всего к смазке на холодном старте.

3 интересных факта

  1. Первые рекомендации по прогреву мотора появились ещё в 1950-х годах, когда масла были менее стабильными.

  2. Современные синтетические масла лучше сохраняют плёнку на деталях, но полностью проблему сухого старта не решают.

  3. В странах с мягким климатом автопроизводители всё чаще указывают минимальные паузы перед началом движения.

Исторический контекст

  • В 1990-х с появлением инжекторов длительный прогрев стали считать лишним.

  • Сегодня инженеры рекомендуют баланс: короткая пауза плюс плавное движение до прогрева.

Даже в летний сезон двигатель нуждается в бережном отношении. Короткий прогрев и плавное движение в первые минуты продлевают ресурс мотора и помогают избежать преждевременного износа.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Военные новости
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп? Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Последние материалы
Забудьте про точилки: дешёвый предмет с кухни точит ножи не хуже мастера
Объект, который не вписывается в законы: астрономы растеряны перед 3I/ATLAS
Массовое обнуление лимитов по кредитным картам объяснили
Не роботы, а помощники: как ИИ помогает малому бизнесу расти, а не выживать
Путин озвучил веский аргумент в пользу продления ДСНВ. Как ответит Трамп?
В России не будет пластиковых денег: в ЦБ объяснили, почему
Пастель сдаёт позиции: этой осенью в маникюре царит новый бескомпромиссный оттенок
Почему Эмма Уотсон исчезла из кино на 7 лет: откровенное признание звезды Гарри Поттера
Вечернее шоу Джимми Киммела возвращается: молчание прервано, названа дата эфира
Мифы рушатся, а страх растёт: в Бермудском треугольнике нашли настоящего врага судов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.