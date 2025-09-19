Охота началась: электрокар, который выглядит дороже Tesla и приковывает взгляды на улицах

Your browser does not support the audio element. Авто

Avatr 11 — электрокар, который буквально разрывает привычные шаблоны. На фоне десятков однотипных моделей китайского автопрома он сразу выделяется и по дизайну, и по техническим решениям. Футуристичный кузов с узкими светодиодами и огромными колёсами делает машину похожей на космический корабль, и это ощущение подтверждается реакцией окружающих: к электромобилю приковывают взгляды на улицах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Avatr 11

Интерьер и комфорт

Салон Avatr 11 выполнен в премиальном стиле — мягкий пластик, натуральная кожа, алюминиевые вставки. Четыре отдельных кресла обеспечивают удобство даже высоким пассажирам, но багажник для кроссовера можно назвать скромным.

Передние сиденья с массажем и вентиляцией, огромный центральный экран и акустика создают атмосферу автомобиля бизнес-класса. Из необычного — камеры вместо зеркала заднего вида и автоматическое открывание дверей, которое работает по датчикам.

Динамика и управление

Два электромотора мощностью 578 л. с. разгоняют кроссовер до 100 км/ч за 3,9 секунды. Машина уверенно держит траекторию и мягко проходит повороты, даже без пневмоподвески. В режиме Sport становится собраннее и отзывчивее, а тормоза демонстрируют плавную эффективность.

При полном заряде Avatr 11 буквально вжимает пассажиров в кресла, но по мере разрядки аккумулятора характер авто становится спокойнее.

Ассистенты и технологии

Электромобиль оснащён автопилотом, который удерживает полосу, умеет перестраиваться и самостоятельно парковаться. Водителю достаточно активировать систему, и машина сама выполнит манёвр.

Отдельного внимания заслуживает функция автопарковки с голосовым подтверждением результата: "Парковка завершена. Наше сотрудничество было превосходным".

Аккумулятор и зарядка

Версия с батареей на 116 кВт·ч обеспечивает запас хода около 500 км (в реальности, а не заявленные 600 км). Быстрая зарядка позволяет восполнить запас с 20% до 80% за 40-50 минут.

Стоимость эксплуатации впечатляет: 100 км пробега обходятся примерно в 140 рублей. Но для дальних поездок важно заранее планировать маршрут и учитывать падение ёмкости аккумулятора зимой.

Цена и гарантия

Стоимость Avatr 11 в России стартует от 7 млн рублей, топовая версия — около 8 млн. В Китае та же модель стоит почти вдвое дешевле. При этом для первого владельца действует пожизненная гарантия.

Таблица "Плюсы и минусы Avatr 11"

Плюсы Минусы Футуристичный дизайн, внимание на дороге Высокая цена в РФ Премиальный салон и оснащение Скромный багажник Отличная динамика и управляемость Привычка к камерам вместо зеркала Современные ассистенты и автопилот Зависимость от инфраструктуры зарядок Низкая стоимость эксплуатации Снижение запаса хода зимой

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать только на быструю зарядку.

Последствие: риск простоять в очереди.

Альтернатива: иметь доступ к ночной зарядке дома.

Ошибка: использовать машину как спорткар.

Последствие: быстрый расход батареи и износ шин.

Альтернатива: эксплуатировать её в сбалансированном режиме.

Ошибка: игнорировать особенности гарантии.

Последствие: при перепродаже она не действует.

Альтернатива: учитывать, что пожизненная гарантия распространяется только на первого владельца.

А что если…

А что если сравнить Avatr 11 с премиальными немецкими электрокарами? По уровню оснащения и дизайну он способен конкурировать, но цена в России делает его нишевым решением для тех, кто хочет выделяться.

FAQ

Какой реальный запас хода у Avatr 11?

Около 500 км, в зависимости от стиля езды и сезона.

Сколько стоит зарядка?

Полный "бак" обойдётся примерно в 2300 рублей при быстрой зарядке и около 700 рублей от бытовой розетки.

Можно ли пользоваться им зимой?

Да, но запас хода снижается на треть.

Мифы и правда

Миф: китайские электрокары — копии западных.

Правда: Avatr 11 демонстрирует оригинальный дизайн и технологии.

Миф: электромобили всегда жёстко едут.

Правда: Avatr 11 комфортен, даже без пневмоподвески.

Миф: зарядка занимает сутки.

Правда: быстрая зарядка восполняет 60% батареи за 40-50 минут.

3 интересных факта

Avatr — совместный проект Changan, Huawei и CATL. Двери открываются автоматически, но корректируют угол в зависимости от препятствий. Автомобиль в Китае стоит вдвое дешевле, чем в России.

Исторический контекст

В 2016 году BMW i8 стал первым электрокаром, который массово привлекал внимание на дорогах.

После 2022 года китайские электромобили начали активно занимать рынок в России.

Avatr 11 стал одной из самых ярких моделей, выделяющихся на фоне множества "штампованных" новинок.

Avatr 11 — электрокар для тех, кто ценит необычный дизайн, технологии и готов платить за премиум. Он сочетает мощь и комфорт, но требует продуманного подхода к эксплуатации, особенно при дальних поездках.