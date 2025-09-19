В них никто не верил: этот Hyundai за копейки стал рекордсменом, пройдя миллионные рубежи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:01
Авто

Автомобили, которые способны преодолеть миллион километров без капитального ремонта, сегодня кажутся настоящей редкостью. Современные машины становятся технологичнее, но вместе с этим снижается и ресурс их моторов. Тем интереснее история тех моделей, которым удалось доказать обратное и пройти дистанцию, недостижимую для большинства современных авто.

Hyundai Elantra
Фото: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Elantra

7 автомобилей-долгожителей

Lexus LS 400 (1996)
Оснащённый 4,0-литровым V8 Toyota 1UZ-FE, этот японский седан прошёл более 1,6 млн километров. Машина сменила четырёх владельцев, а рекордный пробег был зафиксирован у американского автожурналиста Мэтта Фараха.

Saab 900 SPG (1989)
Спортивная версия культового шведского хэтчбека достигла пробега 1,5 млн км в 2006 году. После этого автомобиль отправили в музей Висконсина, где он хранится как экспонат.

Mercedes-Benz 240D (1981)
Дизельный седан сумел пройти почти 2 млн километров. Владелец менял масло каждые 5 тыс. км, а из серьёзных замен за всё время были только сцепление и стартер.

Honda Accord (1990)
Седан четвёртого поколения с мотором F22A превысил 1,5 млн км пробега. Хозяин утверждает, что секрет долголетия прост — регулярное обслуживание и соблюдение всех регламентов.

Chevrolet Silverado (1991)
Американский пикап с двигателем Small Block ежегодно преодолевал более 120 тыс. км, часто с прицепами. К 2008 году его пробег составил 1,5 млн км.

Hyundai Elantra (2013)
Эта модель удивила всех: курьер из Техаса ежедневно проезжала около 1000 км, что дало в среднем до 300 тыс. км в год. В итоге пробег составил 1,5 млн км, что официально подтвердили в Hyundai.

BMW 325i (1990)
В отличие от остальных, немецкий седан набрал "миллионный" пробег на стендовых испытаниях. Масло в его двигателе меняли не чаще чем раз в 12 тыс. км, однако мотор выдержал испытания.

Что объединяет рекордсменов

Все эти автомобили демонстрируют простую истину: ресурс двигателя напрямую зависит от качества сборки и обслуживания. Регулярная замена масла, использование оригинальных деталей и бережная эксплуатация позволяют машине жить десятилетиями.

Таблица "Автомобили-миллионники"

Модель Год выпуска Двигатель Пробег
Lexus LS 400 1996 V8 1UZ-FE 1,6 млн км
Saab 900 SPG 1989 2,0 Turbo 1,5 млн км
Mercedes-Benz 240D 1981 дизель 2 млн км
Honda Accord 1990 2.2 F22A 1,5 млн км
Chevrolet Silverado 1991 Small Block V8 1,5 млн км
Hyundai Elantra 2013 бензиновый 1,5 млн км
BMW 325i 1990 бензиновый 1 млн+ км

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пренебрегать заменой масла.
    Последствие: быстрый износ двигателя.
    Альтернатива: менять каждые 5-7 тыс. км, как у большинства рекордсменов.

  • Ошибка: игнорировать рекомендации производителя.
    Последствие: перегрузка агрегатов и снижение ресурса.
    Альтернатива: строго следовать регламентам ТО.

  • Ошибка: экономить на расходниках.
    Последствие: ускоренный износ мотора.
    Альтернатива: использовать оригинальные масла и фильтры.

А что если…

А что если современные автомобили смогут повторить путь старых моделей? Эксперты считают, что при условии грамотного обслуживания и отказа от агрессивной езды даже нынешние моторы способны проходить 500-700 тыс. км, хотя миллион уже остаётся редкостью.

Плюсы и минусы "миллионников"

Плюсы Минусы
Высокая надёжность и ресурс Часто устаревший дизайн и оснащение
Возможность долгой эксплуатации Сложности с запчастями для редких моделей
Доказательство качества сборки Не всегда соответствует современным стандартам безопасности

FAQ

Можно ли довести современный автомобиль до миллиона километров?
Теоретически да, но это требует регулярного и дорогого обслуживания.

Какая марка чаще всего встречается среди "миллионников"?
Toyota и Mercedes-Benz традиционно славятся высокой надёжностью.

Что главное для долговечности авто?
Своевременная замена масла, использование качественных расходников и аккуратная эксплуатация.

Мифы и правда

  • Миф: миллионный пробег доступен только дизелям.
    Правда: есть бензиновые моторы, доказавшие обратное.

  • Миф: ресурс зависит только от марки.
    Правда: стиль вождения и обслуживание играют не меньшую роль.

  • Миф: старые машины априори надёжнее.
    Правда: современные моторы экологичнее, но при правильном уходе тоже могут служить долго.

3 интересных факта

  1. Рекорд пробега среди легковых авто зафиксирован у Volvo P1800 — более 5 млн км.

  2. Средний ресурс современных двигателей оценивается в 250-300 тыс. км.

  3. Lexus LS 400 называют "вечным автомобилем" благодаря мотору 1UZ-FE.

Исторический контекст

  • В 1980–1990-е годы автопроизводители делали ставку на долговечность моторов.

  • С 2000-х годов акцент сместился на экологичность и экономичность, что снизило ресурс.

  • Сегодня "миллионники" стали легендами и примерами качества ушедшей эпохи.

Эти истории показывают, что при правильном уходе автомобиль может стать настоящим долгожителем и проехать больше миллиона километров, оставаясь на ходу.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
