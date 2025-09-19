Гарантия исчезает как дым: новые китайские авто оставляют владельцев один на один с поломками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:48
Авто

Рынок китайских автомобилей в России продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых. Для многих покупателей с ограниченным бюджетом в 2-3 млн рублей именно новые машины из КНР становятся единственным вариантом. Однако, у таких авто есть целый ряд особенностей, которые могут осложнить владение.

haval
Фото: haval is licensed under Free More info
haval

Основные проблемы владельцев китайских машин

"Если речь идет об ограниченных бюджетах 2-3 млн руб., особенно когда этих денег нет на руках. У людей просто не остается выбора — приходится покупать новый китайский автомобиль", — сказал основатель компании OkAuto Кирилл Овчинников.

По его словам, самые частые трудности связаны с:

  • отсутствием полноценной гарантии;

  • дефицитом оригинальных запчастей;

  • неподготовленностью сервисов к ремонту даже по гарантии;

  • низкой ликвидностью на вторичном рынке.

То есть, купив новую машину, владелец сталкивается с риском остаться один на один с проблемами её эксплуатации.

Продажи китайских автомобилей: динамика

Несмотря на доступность, продажи новых китайских авто в России в январе-августе 2025 года снизились на 25% по сравнению с прошлым годом.

"Сегодня в стране представлено порядка 65 китайских марок, тогда как до 2022 года в принципе было не более 60 автомобильных брендов", — отметил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его словам, множество суббрендов используют одинаковые платформы и двигатели, из-за чего покупателям становится сложно разобраться в предложении.

Альтернативы: корейский сегмент

В то же время на российский рынок вернулись корейские бренды. Так, марка KGM (бывший SsangYong) в августе 2025 года продала 347 автомобилей, а за первую неделю сентября ещё 94. Всего с начала года в России зарегистрировано 942 машины этой марки.

Таблица "Китайские авто vs корейские авто"

Параметр Китайские автомобили Корейские автомобили
Цена Доступная, от 2 млн руб. Средний сегмент, выше китайских
Гарантия Ограниченная, с проблемами обслуживания Более прозрачные условия
Запчасти Дефицит, долгие поставки Налаженные каналы
Ликвидность Низкая Выше средней
Выбор моделей 65 марок, но много схожих платформ Меньше брендов, но понятнее линейка

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать китайскую машину без уточнения условий гарантии.
    Последствие: сложный ремонт за свой счёт.
    Альтернатива: проверять официальные обязательства дилера.

  • Ошибка: рассчитывать на быструю продажу подержанного авто.
    Последствие: сильное падение цены при перепродаже.
    Альтернатива: рассматривать более ликвидные модели, например, корейские.

  • Ошибка: не учитывать сложность в выборе среди десятков суббрендов.
    Последствие: риск приобрести малоизвестную модель с отсутствием поддержки.
    Альтернатива: ориентироваться на бренды с развитой дилерской сетью.

А что если…

А что если китайские бренды оптимизируют сервис и наладят поставки запчастей? Это может изменить восприятие потребителей и повысить доверие к маркам. Пока же покупатели всё чаще обращают внимание на альтернативы.

Плюсы и минусы китайских автомобилей

Плюсы Минусы
Более низкая цена Проблемы с гарантией
Современные комплектации Сложности с запчастями
Широкий выбор моделей Низкая ликвидность на рынке
Новые технологии Сложность разобраться в марках

FAQ

Почему китайские авто дешевле?
Их стоимость ниже за счёт упрощённых производственных платформ и субсидий внутри Китая.

Есть ли смысл покупать китайский автомобиль с пробегом?
Рискованно: ликвидность низкая, а обслуживание проблемное.

Какая альтернатива китайцам в бюджете до 3 млн рублей?
Корейские бренды вроде KGM или подержанные японские и европейские модели.

Мифы и правда

  • Миф: китайские авто быстро ломаются.
    Правда: качество растёт, но главная проблема — сервис и гарантия.

  • Миф: выбор огромный и разнообразный.
    Правда: многие бренды используют одни и те же платформы.

  • Миф: гарантия такая же, как у других марок.
    Правда: на практике сервис часто не готов её обеспечивать.

3 интересных факта

  1. В 2025 году на российском рынке официально представлено более 65 китайских брендов.

  2. До 2022 года их количество было меньше общего числа всех зарубежных марок в стране.

  3. Китайские суббренды часто производят машины на одинаковых заводах, различаясь лишь дизайном и именем.

Исторический контекст

  • До 2022 года китайские автомобили занимали нишу в бюджетном сегменте.

  • После ухода западных брендов они стали массово заполнять рынок.

  • Сегодня их доля велика, но доверие покупателей остаётся ограниченным.

Китайские автомобили прочно закрепились на российском рынке, но вопросы сервиса, запчастей и ликвидности остаются камнем преткновения. Для многих покупателей это вынужденный выбор, однако при появлении доступных альтернатив предпочтения могут изменит

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
