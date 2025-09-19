Импорт с двойным дном: китайские авто манят ценой, но скрывают дорогие сюрпризы

Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию переживает стремительный рост. По данным "Автостата", с января по август 2025 года в страну завезли почти 38 тысяч машин с пробегом, что в 4,5 раза больше показателя прошлого года. Особенно заметным скачок стал во второй половине 2024-го, а летом 2025-го объём поставок достигал около 8 тысяч авто в месяц.
Более 20% ввоза приходится на Toyota, главным образом на кроссовер RAV4, которого в Россию привезли 1932 экземпляра. Также востребованы Corolla, Harrier, Highlander, Prado и C-HR.
На втором месте оказалась Honda (12,6%), наиболее популярны модели Breeze, CR-V, Vezel, Civic и XR-V. Третью позицию удерживает Volkswagen (11,5%), где спросом пользуются Golf, Tayron, Tiguan, Teramont и T-Roc.
В десятку также входят BMW (4,7%), Geely (4,6%), Audi (4,5%), Hyundai (4,5%), Changan (4,4%), Nissan (3,3%) и Kia (3,3%).
|Марка
|Доля ввоза
|Популярные модели
|Toyota
|20%+
|RAV4, Corolla, Harrier, Highlander, Prado, C-HR
|Honda
|12,6%
|Breeze, CR-V, Vezel, Civic, XR-V
|Volkswagen
|11,5%
|Golf, Tayron, Tiguan, Teramont, T-Roc
|BMW
|4,7%
|3 Series, 5 Series
|Geely
|4,6%
|Atlas, Tugella
|Audi
|4,5%
|Q5, A4
|Hyundai
|4,5%
|Tucson, Sonata
|Changan
|4,4%
|CS75, Uni-K
|Nissan
|3,3%
|X-Trail, Teana
|Kia
|3,3%
|Sportage, K5
Дефицит доступных новых машин в России.
Снижение цен на китайском рынке и привлекательные условия покупки.
Расширение логистических каналов и упрощение процедур ввоза.
Востребованность японских брендов, представленных на вторичном рынке Китая.
Ошибка: покупать автомобиль без проверки истории.
Последствие: риск скрытых дефектов или скрученного пробега.
Альтернатива: проверка VIN, сервисных записей и независимая диагностика.
Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.
Последствие: высокие затраты на ремонт.
Альтернатива: учитывать общее состояние авто и доступность запчастей.
Ошибка: игнорировать транспортные расходы и пошлины.
Последствие: итоговая цена выше ожидаемой.
Альтернатива: заранее просчитать логистику и оформление.
А что если поток машин из Китая продолжит расти? Это может снизить цены на российском рынке подержанных авто, но одновременно усилит конкуренцию среди дилеров и частных продавцов.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор японских и немецких моделей
|Риск скрученного пробега
|Более доступные цены по сравнению с новыми авто
|Дополнительные расходы на доставку
|Хорошее техническое состояние многих машин
|Сложности с гарантийным обслуживанием
|Возможность найти редкие комплектации
|Зависимость от курса валют
Какие автомобили чаще всего ввозят из Китая?
Toyota, Honda и Volkswagen лидируют по объёмам ввоза.
Сколько стоит доставка машины из Китая?
В среднем 150-300 тысяч рублей в зависимости от региона и способа транспортировки.
Насколько выгоден такой вариант покупки?
Для востребованных моделей экономия может составлять 20-30% по сравнению с российским рынком.
Миф: китайские подержанные машины — это только китайские бренды.
Правда: большая часть ввоза — японские и немецкие марки, представленные на китайском рынке.
Миф: такие авто всегда в плохом состоянии.
Правда: многие машины поступают после одного владельца и с прозрачной историей.
Миф: оформление слишком сложное.
Правда: логистические схемы отработаны, а услуги посредников упрощают процесс.
Первые массовые поставки китайского "секонд-хенда" в Россию начались только в 2024 году.
В Китае рынок подержанных авто растёт быстрее, чем новый, что делает его источником экспорта.
В августе 2025 года объём ввоза из КНР впервые превысил 8 тысяч машин в месяц.
До 2022 года основным источником подержанных машин для России была Япония.
После ухода западных брендов рынок начал активно искать альтернативы.
Китай стал новым центром поставок, сочетая широкий выбор и доступность.
Резкий рост ввоза подержанных автомобилей из Китая формирует новый сегмент рынка в России. Всё больше покупателей выбирают машины с пробегом как более доступное и практичное решение, а китайский рынок становится ключевым источником для этого спроса.
