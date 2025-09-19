Импорт с двойным дном: китайские авто манят ценой, но скрывают дорогие сюрпризы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:57
Авто

Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию переживает стремительный рост. По данным "Автостата", с января по август 2025 года в страну завезли почти 38 тысяч машин с пробегом, что в 4,5 раза больше показателя прошлого года. Особенно заметным скачок стал во второй половине 2024-го, а летом 2025-го объём поставок достигал около 8 тысяч авто в месяц.

Машины на корабле
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communications Specialist 3rd Class Shawn J. Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины на корабле

Лидеры рынка

Более 20% ввоза приходится на Toyota, главным образом на кроссовер RAV4, которого в Россию привезли 1932 экземпляра. Также востребованы Corolla, Harrier, Highlander, Prado и C-HR.

На втором месте оказалась Honda (12,6%), наиболее популярны модели Breeze, CR-V, Vezel, Civic и XR-V. Третью позицию удерживает Volkswagen (11,5%), где спросом пользуются Golf, Tayron, Tiguan, Teramont и T-Roc.

В десятку также входят BMW (4,7%), Geely (4,6%), Audi (4,5%), Hyundai (4,5%), Changan (4,4%), Nissan (3,3%) и Kia (3,3%).

Таблица "ТОП-10 брендов по ввозу подержанных авто из Китая"

Марка Доля ввоза Популярные модели
Toyota 20%+ RAV4, Corolla, Harrier, Highlander, Prado, C-HR
Honda 12,6% Breeze, CR-V, Vezel, Civic, XR-V
Volkswagen 11,5% Golf, Tayron, Tiguan, Teramont, T-Roc
BMW 4,7% 3 Series, 5 Series
Geely 4,6% Atlas, Tugella
Audi 4,5% Q5, A4
Hyundai 4,5% Tucson, Sonata
Changan 4,4% CS75, Uni-K
Nissan 3,3% X-Trail, Teana
Kia 3,3% Sportage, K5

Причины роста

  1. Дефицит доступных новых машин в России.

  2. Снижение цен на китайском рынке и привлекательные условия покупки.

  3. Расширение логистических каналов и упрощение процедур ввоза.

  4. Востребованность японских брендов, представленных на вторичном рынке Китая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать автомобиль без проверки истории.
    Последствие: риск скрытых дефектов или скрученного пробега.
    Альтернатива: проверка VIN, сервисных записей и независимая диагностика.

  • Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.
    Последствие: высокие затраты на ремонт.
    Альтернатива: учитывать общее состояние авто и доступность запчастей.

  • Ошибка: игнорировать транспортные расходы и пошлины.
    Последствие: итоговая цена выше ожидаемой.
    Альтернатива: заранее просчитать логистику и оформление.

А что если…

А что если поток машин из Китая продолжит расти? Это может снизить цены на российском рынке подержанных авто, но одновременно усилит конкуренцию среди дилеров и частных продавцов.

Плюсы и минусы импорта подержанных авто из Китая

Плюсы Минусы
Большой выбор японских и немецких моделей Риск скрученного пробега
Более доступные цены по сравнению с новыми авто Дополнительные расходы на доставку
Хорошее техническое состояние многих машин Сложности с гарантийным обслуживанием
Возможность найти редкие комплектации Зависимость от курса валют

FAQ

Какие автомобили чаще всего ввозят из Китая?
Toyota, Honda и Volkswagen лидируют по объёмам ввоза.

Сколько стоит доставка машины из Китая?
В среднем 150-300 тысяч рублей в зависимости от региона и способа транспортировки.

Насколько выгоден такой вариант покупки?
Для востребованных моделей экономия может составлять 20-30% по сравнению с российским рынком.

Мифы и правда

  • Миф: китайские подержанные машины — это только китайские бренды.
    Правда: большая часть ввоза — японские и немецкие марки, представленные на китайском рынке.

  • Миф: такие авто всегда в плохом состоянии.
    Правда: многие машины поступают после одного владельца и с прозрачной историей.

  • Миф: оформление слишком сложное.
    Правда: логистические схемы отработаны, а услуги посредников упрощают процесс.

3 интересных факта

  1. Первые массовые поставки китайского "секонд-хенда" в Россию начались только в 2024 году.

  2. В Китае рынок подержанных авто растёт быстрее, чем новый, что делает его источником экспорта.

  3. В августе 2025 года объём ввоза из КНР впервые превысил 8 тысяч машин в месяц.

Исторический контекст

  • До 2022 года основным источником подержанных машин для России была Япония.

  • После ухода западных брендов рынок начал активно искать альтернативы.

  • Китай стал новым центром поставок, сочетая широкий выбор и доступность.

Резкий рост ввоза подержанных автомобилей из Китая формирует новый сегмент рынка в России. Всё больше покупателей выбирают машины с пробегом как более доступное и практичное решение, а китайский рынок становится ключевым источником для этого спроса.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
