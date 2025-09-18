ОСАГО меняют по-тихому: автовладельцам обещают вернуть то, что раньше списывали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
10:48
Авто

Автовладельцам, которые получили выплату по ОСАГО, обещают добавить ещё один инструмент защиты: если денег не хватило на реальный ремонт, страховая доплатит после факта восстановления машины. Идею готовят к внесению в Госдуму: к действующей "натуралке" (направление на СТОА) предлагают добавить механизм доплаты в пределах износа деталей, а также учесть скрытые дефекты, выявленные в процессе ремонта.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Реформа обсуждалась на круглом столе с участием страховщиков, регулятора и экспертов, которые считают, что это сделает "автогражданку" для клиентов предсказуемее и ближе к реальным расходам.

Что меняется по сути

Страховщик, как и прежде, при наличии партнёрской станции может направить автомобиль на восстановление по натуральному возмещению. Если такой возможности нет, водитель получает денежную выплату по калькуляции. Новая опция добавляет к этому праву "второй шаг": владелец самостоятельно ремонтирует машину, предъявляет документы и отремонтированный автомобиль — и получает доплату в размере учтённого износа запчастей. По инициативе страховщиков срок регламентного ремонта планируют увеличить с 30 до 45 дней, однако даже этого, по признанию участников рынка, часто мало — логистика и дефицит узлов затягивают поставки.

Почему вообще понадобилась доплата

Уход части иностранных брендов и проблемы с поставками резко сократили долю натуральных ремонтов. Если до 2020 года направление на СТОА получали заметные 15% пострадавших, то по итогам прошлого года — лишь около 5%. Сервисам сложно вписаться в сроки, а страховщикам — обеспечить ремонт без риска сорвать дедлайны и получить штрафы. Модель "выплата сейчас — ремонт у себя — доплата после" призвана разорвать этот узкий участок: водитель выбирает удобную станцию, а страховая компенсирует разницу по износу при подтверждённых тратах.

Как будет работать на практике

  • Эксперт-техник составляет калькуляцию ремонта по Единой методике Банка России и справочникам средней стоимости.
  • Страховая перечисляет основную сумму без износа (денежное возмещение по ОСАГО).
  • Владелец в течение до девяти месяцев ремонтирует автомобиль у выбранного исполнителя (дилер, профильный автосервис, независимая мастерская).
  • После восстановления он предоставляет чеки, заказ-наряды и показывает отремонтированную машину.
  • Страховая доплачивает сумму износа, рассчитанную в первичной калькуляции.
  • Если в ходе ремонта обнаружены скрытые дефекты, владелец фиксирует их (фото, акт СТОА, осмотр) и в течение 90 дней обращается за дополнительной выплатой.

Кому это выгодно

Для автомобилистов — это гибкость: можно выбрать СТОА по репутации, наличию деталей, профилю (кузов, электрика), бренду (включая электромобиль).

Для страховых — это экономия на пенях и судебных расходах, которые возникают из-за срывов по срокам и спорных случаев.

Для СТОА — это клиент с живыми деньгами, а не с жёсткими лимитами и регламентами, когда любая просрочка превращается в претензию.

Ключевые фигуры и позиции

Инициатором выступает Российский союз автостраховщиков во главе с Евгением Уфимцевым: союз продвигает схему доплат и сопутствующие корректировки к законопроекту о сроках ремонта.

Минфин и Банк России, по словам участников обсуждения, концептуально поддерживают идею, учитывая замечания Верховного суда и службы финомбудсмена. Представитель регулятора, замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов, согласен дать клиентам право выбора СТОА, но подчёркивает: за результат ремонта несёт ответственность сам автовладелец.

Дмитрий Попов ("Ингосстрах") ожидает баланса: выплаты вырастут, но снизятся издержки на штрафы и суды.

Вице-президент НАС Антон Шапарин напоминает о системной проблеме — справочники часто "отстают" от реальных цен на детали и нормо-часы.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  • Зафиксируйте ДТП корректно: ГИБДД, европротокол, фото/видео, схема. Это база для дальнейших расчётов.
  • Подайте заявление в свою страховую: приложите материалы, укажите удобные слоты для осмотра.
  • Сверьте калькуляцию: проверьте позиции запчастей (оригинал/аналог), нормо-часы, тип ЛКП, кузовные операции.
  • Решите, где чиниться: дилер, профильный кузовной центр, мастерская по электромобилям, официальный техцентр бренда шин и колесных дисков (если удар в подвеску).
  • Сохраняйте документы: заказ-наряды, накладные, кассовые чеки, акт выполненных работ, фотографии "до/после".
  • Уложитесь в сроки: ремонт — в пределах девяти месяцев, повторное обращение по скрытым дефектам — до 90 дней.
  • Передайте авто на осмотр страховой после ремонта — для подтверждения факта восстановления.
  • Подайте заявление на доплату износа с пакетом документов, реквизитами и контактами ответственного мастера.
  • Если не согласны с суммой: независимая экспертиза, претензия, финансовый уполномоченный.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорируете первичную калькуляцию → недополучите доплату из-за несоответствия работ → согласуйте объём и спецификацию заранее; при замене — фиксируйте VIN-совместимость.
• Теряете чеки → страховая не подтвердит расходы → попросите дубликаты у СТОА и поставщика, храните сканы в облаке.
• Просрочили 90 дней по скрытым дефектам → отказ в повторной выплате → уведомляйте страховщика сразу после выявления, фиксируйте дефект актом и фото.
• Выбираете случайный сервис → риски переделок и потери гарантии на узлы → выбирайте профильные техцентры, проверяйте отзывы и сертификаты.
• Ставите б/у детали без согласования → спор по безопасности и цене → выбирайте новые аналоги/оригинал, обосновывайте подбор.

А что если…

…деталь в дефиците месяцами? Рассмотрите ремонт с частичной разборкой, предзаказ через официальных поставщиков, в том числе для электромобилей (высоковольтные модули требуют сертифицированного СТОА).

…авто на гарантии? Согласуйте с дилером, иначе рискуете потерять гарантийные обязательства.

…повреждения минимум? Проверьте подрамник, геометрию и системы ADAS: скрытые нарушения часто проявляются позже.

…страховая не вышла на осмотр? Направьте письменное уведомление и предложите альтернативные даты; фиксируйте переписку.

Плюсы и минусы новой схемы

Плюсы

Минусы
Гибкость выбора СТОА и графика
Ответственность за качество ложится на владельца
Возможность получить доплату износа
Больше бумажной работы: чеки, акты, фото
Учёт скрытых дефектов в отдельный срок
Ценообразование по справочникам может не совпадать с рынком
Снижение конфликтов по срокам
Риск затянуть ремонт, если не следить за дедлайнами
Прозрачное совмещение "деньги + ремонт"
Потребуются аккуратные доказательства и дисциплина

Частые вопросы (FAQ)

Как выбрать СТОА?

Смотрите специализацию (кузов, электрика, гибриды, электромобили), подтверждённые сертификаты, гарантию на работы, доступ к дилерским технологиям (калибровка ADAS), отзывы и портфель ремонтов именно вашей модели.

Сколько времени есть на ремонт и повторное обращение?

На ремонт — до девяти месяцев с момента первой выплаты, на скрытые дефекты — 90 дней после выявления при условии уведомления страховщика.

Что лучше: натуральный ремонт или "выплата + доплата"?

Если у страховщика есть сильная сеть СТОА и сроки реальны — натуральный ремонт удобен. Если деталей нет, а сервис предпочитаете свой — схема "выплата + доплата износа" даёт управляемость и часто экономит время.

Мифы и правда

• Миф: "Доплату дадут всем и в полном объёме". Правда: доплачивают в пределах износа, рассчитанного по методике, и при документальном подтверждении ремонта.
• Миф: "Любая б/у деталь — повод для отказа". Правда: ключевое — безопасность и согласование. Без этого — справедливый отказ.
• Миф: "45 дней решат проблему поставок". Правда: срок помогает, но дефицит редких узлов и электронных модулей иногда дольше.

Три факта

  1. Справочники средней стоимости — обязательная база для расчёта ОСАГО; по ним считают и запчасти, и нормо-часы.
  2. При выборе шин, дисков и элементов подвески после удара важно указать типоразмер и нагрузочный индекс — иначе возможны претензии по соответствию.
  3. Для электромобилей отдельный риск — повреждение батарейного модуля: диагностика и ремонт выполняются только в сертифицированных центрах.

Исторический контекст

• 2017-2019: активное внедрение натуральной формы — ставка на партнёрские СТОА и быстрый ремонт.
• 2020-2022: перебои поставок и рост цен на запчасти — на практике всё больше переходов к денежным выплатам.
• 2023-2024: доля направлений на ремонт снижается, растёт нагрузка на независимые сервисы.
• 2025: страховщики и регулятор обсуждают гибридную модель "выплата + доплата износа", расширяют сроки ремонта и уточняют правила для скрытых дефектов.

Что важно запомнить

Схема не отменяет натурального ремонта, а дополняет его. Центровой принцип — доказуемость: корректная калькуляция, дисциплина по срокам, полный пакет документов и прозрачный выбор сервиса. Тогда у водителя появляется шанс приблизить страховую выплату к реальным расходам, не застряв между дефицитом деталей и жёсткими регламентами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
