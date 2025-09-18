ОСАГО меняют по-тихому: автовладельцам обещают вернуть то, что раньше списывали

Автовладельцам, которые получили выплату по ОСАГО, обещают добавить ещё один инструмент защиты: если денег не хватило на реальный ремонт, страховая доплатит после факта восстановления машины. Идею готовят к внесению в Госдуму: к действующей "натуралке" (направление на СТОА) предлагают добавить механизм доплаты в пределах износа деталей, а также учесть скрытые дефекты, выявленные в процессе ремонта.
Реформа обсуждалась на круглом столе с участием страховщиков, регулятора и экспертов, которые считают, что это сделает "автогражданку" для клиентов предсказуемее и ближе к реальным расходам.
Страховщик, как и прежде, при наличии партнёрской станции может направить автомобиль на восстановление по натуральному возмещению. Если такой возможности нет, водитель получает денежную выплату по калькуляции. Новая опция добавляет к этому праву "второй шаг": владелец самостоятельно ремонтирует машину, предъявляет документы и отремонтированный автомобиль — и получает доплату в размере учтённого износа запчастей. По инициативе страховщиков срок регламентного ремонта планируют увеличить с 30 до 45 дней, однако даже этого, по признанию участников рынка, часто мало — логистика и дефицит узлов затягивают поставки.
Уход части иностранных брендов и проблемы с поставками резко сократили долю натуральных ремонтов. Если до 2020 года направление на СТОА получали заметные 15% пострадавших, то по итогам прошлого года — лишь около 5%. Сервисам сложно вписаться в сроки, а страховщикам — обеспечить ремонт без риска сорвать дедлайны и получить штрафы. Модель "выплата сейчас — ремонт у себя — доплата после" призвана разорвать этот узкий участок: водитель выбирает удобную станцию, а страховая компенсирует разницу по износу при подтверждённых тратах.
Для автомобилистов — это гибкость: можно выбрать СТОА по репутации, наличию деталей, профилю (кузов, электрика), бренду (включая электромобиль).
Для страховых — это экономия на пенях и судебных расходах, которые возникают из-за срывов по срокам и спорных случаев.
Для СТОА — это клиент с живыми деньгами, а не с жёсткими лимитами и регламентами, когда любая просрочка превращается в претензию.
Инициатором выступает Российский союз автостраховщиков во главе с Евгением Уфимцевым: союз продвигает схему доплат и сопутствующие корректировки к законопроекту о сроках ремонта.
Минфин и Банк России, по словам участников обсуждения, концептуально поддерживают идею, учитывая замечания Верховного суда и службы финомбудсмена. Представитель регулятора, замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов, согласен дать клиентам право выбора СТОА, но подчёркивает: за результат ремонта несёт ответственность сам автовладелец.
Дмитрий Попов ("Ингосстрах") ожидает баланса: выплаты вырастут, но снизятся издержки на штрафы и суды.
Вице-президент НАС Антон Шапарин напоминает о системной проблеме — справочники часто "отстают" от реальных цен на детали и нормо-часы.
• Игнорируете первичную калькуляцию → недополучите доплату из-за несоответствия работ → согласуйте объём и спецификацию заранее; при замене — фиксируйте VIN-совместимость.
• Теряете чеки → страховая не подтвердит расходы → попросите дубликаты у СТОА и поставщика, храните сканы в облаке.
• Просрочили 90 дней по скрытым дефектам → отказ в повторной выплате → уведомляйте страховщика сразу после выявления, фиксируйте дефект актом и фото.
• Выбираете случайный сервис → риски переделок и потери гарантии на узлы → выбирайте профильные техцентры, проверяйте отзывы и сертификаты.
• Ставите б/у детали без согласования → спор по безопасности и цене → выбирайте новые аналоги/оригинал, обосновывайте подбор.
…деталь в дефиците месяцами? Рассмотрите ремонт с частичной разборкой, предзаказ через официальных поставщиков, в том числе для электромобилей (высоковольтные модули требуют сертифицированного СТОА).
…авто на гарантии? Согласуйте с дилером, иначе рискуете потерять гарантийные обязательства.
…повреждения минимум? Проверьте подрамник, геометрию и системы ADAS: скрытые нарушения часто проявляются позже.
…страховая не вышла на осмотр? Направьте письменное уведомление и предложите альтернативные даты; фиксируйте переписку.
Плюсы
Минусы
Гибкость выбора СТОА и графика
Ответственность за качество ложится на владельца
Возможность получить доплату износа
Больше бумажной работы: чеки, акты, фото
Учёт скрытых дефектов в отдельный срок
Ценообразование по справочникам может не совпадать с рынком
Снижение конфликтов по срокам
Риск затянуть ремонт, если не следить за дедлайнами
Прозрачное совмещение "деньги + ремонт"
Потребуются аккуратные доказательства и дисциплина
Смотрите специализацию (кузов, электрика, гибриды, электромобили), подтверждённые сертификаты, гарантию на работы, доступ к дилерским технологиям (калибровка ADAS), отзывы и портфель ремонтов именно вашей модели.
На ремонт — до девяти месяцев с момента первой выплаты, на скрытые дефекты — 90 дней после выявления при условии уведомления страховщика.
Если у страховщика есть сильная сеть СТОА и сроки реальны — натуральный ремонт удобен. Если деталей нет, а сервис предпочитаете свой — схема "выплата + доплата износа" даёт управляемость и часто экономит время.
• Миф: "Доплату дадут всем и в полном объёме". Правда: доплачивают в пределах износа, рассчитанного по методике, и при документальном подтверждении ремонта.
• Миф: "Любая б/у деталь — повод для отказа". Правда: ключевое — безопасность и согласование. Без этого — справедливый отказ.
• Миф: "45 дней решат проблему поставок". Правда: срок помогает, но дефицит редких узлов и электронных модулей иногда дольше.
• 2017-2019: активное внедрение натуральной формы — ставка на партнёрские СТОА и быстрый ремонт.
• 2020-2022: перебои поставок и рост цен на запчасти — на практике всё больше переходов к денежным выплатам.
• 2023-2024: доля направлений на ремонт снижается, растёт нагрузка на независимые сервисы.
• 2025: страховщики и регулятор обсуждают гибридную модель "выплата + доплата износа", расширяют сроки ремонта и уточняют правила для скрытых дефектов.
Схема не отменяет натурального ремонта, а дополняет его. Центровой принцип — доказуемость: корректная калькуляция, дисциплина по срокам, полный пакет документов и прозрачный выбор сервиса. Тогда у водителя появляется шанс приблизить страховую выплату к реальным расходам, не застряв между дефицитом деталей и жёсткими регламентами.
