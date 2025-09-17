Цветной шифр на дорогах: что скрывают российские номера — от белого до красного

В России автомобильные номера не просто средство идентификации, но и часть продуманной системы, где каждая деталь имеет значение. Цвет, символика и даже последовательность буквенно-цифровых комбинаций регулируются официальными стандартами и отражают статус владельца транспортного средства.

Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Такси

Стандарты и изготовление

Все правила оформления госзнаков закреплены в ГОСТах. Таблички выпускают не только государственные предприятия, но и частные организации, получившие лицензию. Наличие лицензии гарантирует, что номер соответствует требованиям и подойдёт для официального использования. В случае утери или повреждения важно обращаться именно к аккредитованным производителям, иначе есть риск получить знак, который не признают в ГАИ.

Основной цвет автомобильных номеров в России — белый. На протяжении долгого времени они могли выпускаться и без флага. Однако с января 2025 года номера без триколора признаны "полулегальными": ими разрешено пользоваться только владельцам машин, зарегистрированных ранее. Новые автомобили обязаны получать знаки с флагом.

Транзитные номера также имеют белый фон, но отличаются жёлтыми элементами в коде региона. Они нужны для временного перемещения автомобиля: например, при продаже, доставке к месту постановки на учёт или вывозе за границу.

Цветовые категории и их значение

Разные типы номеров помогают с первого взгляда понять назначение автомобиля или его принадлежность к определённой структуре.

Жёлтые — предназначены для такси и общественного транспорта. В Москве и крупных городах они обязательны, но в некоторых регионах до сих пор можно встретить такси с белыми номерами из-за слабого контроля.

Чёрные — принадлежат Министерству обороны и Военной автомобильной инспекции. Их легко узнать по строгому дизайну и уникальным кодам регионов, отличающимся от гражданских.

Красные — выдаются дипломатическим представительствам и консульствам. Здесь действует собственная система кодов: первые три цифры обозначают страну, а буквы отражают статус владельца.

• "CD" — дипломат с полным иммунитетом;

• "D" — дипломатический сотрудник с ограниченными привилегиями;

• "T" — административно-технический персонал.

Сравнение категорий номеров