Цветной шифр на дорогах: что скрывают российские номера — от белого до красного

3:32
Авто

В России автомобильные номера не просто средство идентификации, но и часть продуманной системы, где каждая деталь имеет значение. Цвет, символика и даже последовательность буквенно-цифровых комбинаций регулируются официальными стандартами и отражают статус владельца транспортного средства.

Такси
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Стандарты и изготовление

Все правила оформления госзнаков закреплены в ГОСТах. Таблички выпускают не только государственные предприятия, но и частные организации, получившие лицензию. Наличие лицензии гарантирует, что номер соответствует требованиям и подойдёт для официального использования. В случае утери или повреждения важно обращаться именно к аккредитованным производителям, иначе есть риск получить знак, который не признают в ГАИ.

Основной цвет автомобильных номеров в России — белый. На протяжении долгого времени они могли выпускаться и без флага. Однако с января 2025 года номера без триколора признаны "полулегальными": ими разрешено пользоваться только владельцам машин, зарегистрированных ранее. Новые автомобили обязаны получать знаки с флагом.

Транзитные номера также имеют белый фон, но отличаются жёлтыми элементами в коде региона. Они нужны для временного перемещения автомобиля: например, при продаже, доставке к месту постановки на учёт или вывозе за границу.

Цветовые категории и их значение

Разные типы номеров помогают с первого взгляда понять назначение автомобиля или его принадлежность к определённой структуре.

  • Жёлтые — предназначены для такси и общественного транспорта. В Москве и крупных городах они обязательны, но в некоторых регионах до сих пор можно встретить такси с белыми номерами из-за слабого контроля.

  • Чёрные — принадлежат Министерству обороны и Военной автомобильной инспекции. Их легко узнать по строгому дизайну и уникальным кодам регионов, отличающимся от гражданских.

  • Красные — выдаются дипломатическим представительствам и консульствам. Здесь действует собственная система кодов: первые три цифры обозначают страну, а буквы отражают статус владельца.
    • "CD" — дипломат с полным иммунитетом;
    • "D" — дипломатический сотрудник с ограниченными привилегиями;
    • "T" — административно-технический персонал.

Сравнение категорий номеров

Цвет Кому выдаётся Особенности
Белый Все гражданские авто Базовый стандарт, с 2025 года — обязательно с флагом
Жёлтый Такси, общественный транспорт В Москве строго обязательны
Чёрный Минобороны, ВАИ Спецкоды регионов, строгий дизайн
Красный Дипмиссии, консульства Цифры — страна, буквы — статус
Белый с жёлтым элементом Временные транзитные Для перемещения до регистрации

Перспективы и новые тренды

В мире набирает популярность использование зелёных номеров для электромобилей. Такая практика действует, например, в Китае и странах ЕС. Владельцы машин с зелёными табличками получают бонусы — бесплатный въезд в экологические зоны, льготы на парковку или сокращённые налоги. В России подобная идея обсуждается, но пока остаётся в стадии проекта. Если её реализуют, электромобили смогут получить дополнительный стимул для распространения.

