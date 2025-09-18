От 6 литров на сотню до кресел с массажем: минивэны, которые экономят и балуют

Минивэны часто называют "домом на колесах". Одни — экономичные, другие — превращаются в офис, третьи ездят сотни тысяч километров без капитального ремонта. 2025 год показал, что у этой категории автомобилей есть всё: комфорт, технологии, гибкость трансформации и надёжность. 5 лучших моделей по версии сети автосалонов "Рольф" и их сильные и слабые стороны.

Фото: Wikipedia by Woshifongge2006, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Voyah Dream

KIA Carnival

Цена: от 4 200 000 ₽

Мотор: V6, 249 л. с., АКПП 8-ступеней

Расход топлива: 8-10 л/100 км

Мест: 7-8

Светлая сторона:

Проверенный временем двигатель ходит до 300 тыс. км.

Разгон до 100 км/ч за 8,2 секунды.

Второй ряд можно превратить в переговорную, третий — в ровный пол.

Комфорт: большой экран, CarPlay/Android Auto, отдельный климат, подогрев и вентиляция кресел.

Тёмная сторона:

Нет полного привода в базе (доплата около 500 тыс.).

В топовой комплектации цена переваливает за 6 млн ₽.

Toyota Sienna

Цена: от 5 300 000 ₽

Мотор: гибрид 245 л. с., полный привод E-Four

Расход топлива: 6,5-7,5 л/100 км

Мест: 7-8

Светлая сторона:

Экономичность: расход меньше 7 л в городе.

Надёжность: гибридная система живёт сотни тысяч километров.

Комфорт: электродвери, кресла с подогревом, два монитора.

Тёмная сторона:

ТО у дилеров — дорогое удовольствие (около 30 тыс. ₽ за визит).

Подвеска слишком мягкая, машина кренится в поворотах.

Hyundai Staria

Цена: от 4 200 000 ₽

Мотор: 249 л. с., АКПП 8-ступеней

Расход топлива: 7,7-14,9 л/100 км

Мест: 9-11

Светлая сторона:

Уникальный дизайн "космического корабля".

Салон-трансформер: от офиса до кемпера.

Огромный люк в крыше, полный привод.

Тёмная сторона:

Электроника требует дорогой диагностики.

В активном режиме расход достигает 12-13 л.

GAC M8

Цена: от 4 900 000 ₽

Мотор: 252 л. с., АКПП 8-ступеней

Расход топлива: 8,8 л/100 км

Мест: 7

Светлая сторона:

Кожа, дерево и подсветка — премиум за умеренные деньги.

Уже в базе есть проекционный дисплей и адаптивный круиз.

Электродвери с доводчиком.

Тёмная сторона:

Нет полного привода вообще.

Запчасти доступны только в крупных городах.

Voyah Dream PHEV

Цена: от 6 100 000 ₽

Мотор: гибрид 394 л. с., АКПП 6-ступеней

Запас хода: до 750 км, из них 82 км — чистый электропробег

Мест: 7

Светлая сторона:

Интерьер уровня бизнес-джета: массажные кресла, шторки, кожа.

Быстрая зарядка до 80% за 30 минут.

Тёмная сторона:

Найти сервис — проблема, ремонт дорогой.

Поломка гибридного блока обходится в полмиллиона ₽.

