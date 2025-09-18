Электромобиль может разорить вас быстрее, чем бензиновый — всё решает батарея

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:31
Авто

Состояние аккумулятора — главный критерий при выборе подержанного электромобиля. Именно от него зависит запас хода, стоимость владения и реальная надёжность машины. Новые данные за 2025 год показывают: современные батареи деградируют медленнее, чем их предшественники, что позволяет владельцам рассчитывать на более долгий срок службы.

Замена батареи у электрокара (без человека)
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замена батареи у электрокара (без человека)

Средняя потеря ёмкости сегодня составляет всего 1,8% в год. Для сравнения: у аккумуляторов прошлых поколений этот показатель был заметно выше. Такой прогресс связан с развитием химии ячеек, систем охлаждения и управления зарядкой.

Сравнение моделей

Модель Химия аккумулятора Система охлаждения Потеря ёмкости на 10 000 км
Tesla Model 3 (LFP) литий-железо-фосфат жидкостная 0,24-0,39%
Tesla Model Y Long Range литий-ион жидкостная 0,24-0,39%
Hyundai Kona Electric литий-ион жидкостная 0,3%
Hyundai Ioniq литий-ион жидкостная 0,3%
Kia Niro EV литий-ион жидкостная 0,35%
Kia EV6 литий-ион жидкостная 0,35%
Volvo XC40/C40 Recharge литий-ион жидкостная выше среднего
BMW i3 литий-ион воздушная высокая

Как видно, лидируют модели с жидкостным охлаждением и LFP-химией, а вот автомобили с воздушным охлаждением теряют ёмкость значительно быстрее.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте историю эксплуатации через сервисы диагностики — это даст реальную картину состояния аккумулятора.

  2. При покупке подержанного электромобиля отдавайте предпочтение моделям с жидкостным охлаждением.

  3. Изучайте химию батареи: LFP-аккумуляторы дольше сохраняют ёмкость и менее чувствительны к перегреву.

  4. Избегайте машин, которые часто заряжались на скоростных станциях — быстрая зарядка ускоряет деградацию.

  5. Учитывайте климат: в жарких регионах батареи без активного охлаждения стареют особенно быстро.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование системы охлаждения → ускоренная деградация батареи → выбор моделей с жидкостным охлаждением (Tesla, Hyundai, Kia).

  • Покупка автомобиля с неизвестной историей зарядки → риск быстрого выхода из строя → диагностика SOH через сервисные центры.

  • Экономия на цене при покупке старых моделей → частые вложения в ремонт → предпочтение свежих версий с улучшенной химией.

А что если…

А что если аккумулятор всё же потерял значительную часть ёмкости? Возможны два сценария:

  • Замена батареи (дорогостоящая процедура, но увеличивает срок службы автомобиля).

  • Использование машины для коротких поездок в городе, где запас хода не столь критичен.

Плюсы и минусы

Плюсы долговечных моделей Минусы быстро деградирующих
дольше сохраняют запас хода быстрая потеря ёмкости
выше ликвидность на вторичном рынке дорогой ремонт или замена батареи
меньшие расходы на зарядку и эксплуатацию ограничение пробега и частые подзарядки
возможность долгосрочного владения падение рыночной стоимости

FAQ

Как выбрать подержанный электромобиль с надёжным аккумулятором?
Ориентируйтесь на модели с жидкостным охлаждением и LFP-химией, а также проверяйте SOH перед покупкой.

Сколько стоит замена батареи?
Цена зависит от модели, но в среднем составляет от 5000 до 15 000 долларов.

Что лучше — LFP или литий-ион?
LFP более долговечны и устойчивы к температуре, но уступают по запасу хода. Литий-ионовые дают больше километров, но быстрее теряют ёмкость.

Мифы и правда

  • Миф: любая батарея "умирает" через 5 лет.
    Правда: современные аккумуляторы при правильной эксплуатации служат 10-15 лет.

  • Миф: быстрая зарядка не влияет на срок службы.
    Правда: частое использование DC-станций ускоряет деградацию.

  • Миф: климат не играет роли.
    Правда: в жарких регионах аккумуляторы без активного охлаждения быстрее теряют ёмкость.

3 интересных факта

• Tesla первой массово внедрила LFP-аккумуляторы в свои Model 3 для увеличения ресурса.
• Hyundai Kona Electric показывает минимальную деградацию даже при интенсивной эксплуатации.
• BMW i3, несмотря на статус легенды, оказался уязвимым из-за системы воздушного охлаждения.

Исторический контекст

Первые электромобили начала XX века имели свинцово-кислотные батареи, которые быстро теряли ёмкость. Появление литий-ионных технологий в 1990-х стало прорывом, а LFP-химия 2020-х закрепила успех, сделав аккумуляторы долговечнее и безопаснее.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
