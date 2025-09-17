Фары, которые светят, но ничего не освещают: парадокс автомобильного закона

Автомобильная безопасность складывается из множества мелочей, и одна из них — видимость машины на дороге. Сегодня почти каждый новый автомобиль оснащается дневными ходовыми огнями (ДХО), которые автоматически загораются при включении зажигания. Эти светодиодные элементы стали привычной частью дизайна, но остаются вопросы: зачем они нужны, чем отличаются от ближнего света и как правильно их использовать.
ДХО — это светодиодные лампы, встроенные в фары или вынесенные отдельными полосами на передней части машины. Их задача — сделать автомобиль заметнее днём, когда видимость хорошая. Они не помогают водителю лучше видеть дорогу, но повышают шансы, что другие участники движения заметят машину вовремя.
Главное отличие от ближнего света в том, что задние фонари при включённых ДХО обычно не работают. То есть автомобиль освещён только спереди.
ДХО активируются автоматически при запуске двигателя. Как только водитель включает ближний свет или габариты, дневные ходовые огни гасятся. На приборной панели отдельного индикатора ДХО нет — многие замечают их только со стороны.
В Германии закон прямо не обязывает автомобилистов ездить с ДХО, но все новые машины должны иметь их в комплектации. Для мотоциклов правило жёстче: они обязаны включать ближний свет или ДХО даже днём.
В Италии днём предписано использовать ближний свет, но ДХО считаются допустимой альтернативой. В Австрии жёстких требований нет. В странах Скандинавии использование ДХО или ближнего света днём давно является обязательным стандартом.
А что если водитель захочет объединить ДХО с задними фонарями? Закон этого не запрещает, некоторые автопроизводители предлагают подобное решение. Но в классическом варианте ДХО должны работать только спереди, чтобы машина выделялась в потоке.
Плюсы и минусы
Плюсы ДХО
Минусы ДХО
Экономия энергии по сравнению с ближним светом
Не освещают дорогу
Улучшенная видимость машины днём
Не видно автомобиль сзади
Автоматическое включение
Требуют исправности для прохождения ТО
Современный внешний вид
Дооснащение требует сертифицированных комплектов
Да, это разрешено. Но ближний свет потребляет больше энергии и быстрее изнашивает лампы.
Для дневной езды в ясную погоду лучше ДХО: они экономичнее. В плохих условиях — однозначно ближний свет.
Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.