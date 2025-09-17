Фары, которые светят, но ничего не освещают: парадокс автомобильного закона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:26
Авто

Автомобильная безопасность складывается из множества мелочей, и одна из них — видимость машины на дороге. Сегодня почти каждый новый автомобиль оснащается дневными ходовыми огнями (ДХО), которые автоматически загораются при включении зажигания. Эти светодиодные элементы стали привычной частью дизайна, но остаются вопросы: зачем они нужны, чем отличаются от ближнего света и как правильно их использовать.

Кузов автомобиля
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузов автомобиля

Что такое дневные ходовые огни

ДХО — это светодиодные лампы, встроенные в фары или вынесенные отдельными полосами на передней части машины. Их задача — сделать автомобиль заметнее днём, когда видимость хорошая. Они не помогают водителю лучше видеть дорогу, но повышают шансы, что другие участники движения заметят машину вовремя.

Главное отличие от ближнего света в том, что задние фонари при включённых ДХО обычно не работают. То есть автомобиль освещён только спереди.

Когда они включаются

ДХО активируются автоматически при запуске двигателя. Как только водитель включает ближний свет или габариты, дневные ходовые огни гасятся. На приборной панели отдельного индикатора ДХО нет — многие замечают их только со стороны.

Где обязательны дневные ходовые огни

В Германии закон прямо не обязывает автомобилистов ездить с ДХО, но все новые машины должны иметь их в комплектации. Для мотоциклов правило жёстче: они обязаны включать ближний свет или ДХО даже днём.

В Италии днём предписано использовать ближний свет, но ДХО считаются допустимой альтернативой. В Австрии жёстких требований нет. В странах Скандинавии использование ДХО или ближнего света днём давно является обязательным стандартом.

Советы шаг за шагом

  • При запуске двигателя убедитесь, что ДХО включились автоматически.
  • В тумане, дождь или при наступлении сумерек переключитесь на ближний свет.
  • Не полагайтесь полностью на автоматический режим — он может не сработать вовремя.
  • Регулярно проверяйте исправность ДХО и ближнего света.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только ДХО в тумане или в тёмное время суток.
    → Последствие: автомобиль остаётся невидимым сзади, риск аварии.
    → Альтернатива: включить ближний свет или противотуманные фары.
  • Ошибка: ездить с противотуманными фарами вместо ДХО.
    → Последствие: ослепление встречных водителей, штраф.
    → Альтернатива: установить сертифицированные ДХО или использовать ближний свет.
  • Ошибка: игнорировать неисправность ДХО.
    → Последствие: отказ на техосмотре, штраф.
    → Альтернатива: заменить блок или лампы, цена комплекта начинается от 30 евро.

А что если…

А что если водитель захочет объединить ДХО с задними фонарями? Закон этого не запрещает, некоторые автопроизводители предлагают подобное решение. Но в классическом варианте ДХО должны работать только спереди, чтобы машина выделялась в потоке.

Плюсы и минусы
Плюсы ДХО
Минусы ДХО
Экономия энергии по сравнению с ближним светом
Не освещают дорогу
Улучшенная видимость машины днём
Не видно автомобиль сзади
Автоматическое включение
Требуют исправности для прохождения ТО
Современный внешний вид
Дооснащение требует сертифицированных комплектов

FAQ

Можно ли ездить днём с ближним светом вместо ДХО?

Да, это разрешено. Но ближний свет потребляет больше энергии и быстрее изнашивает лампы.

Что лучше — ДХО или ближний свет днём?

Для дневной езды в ясную погоду лучше ДХО: они экономичнее. В плохих условиях — однозначно ближний свет.

Мифы и правда

  • Миф: ДХО можно заменить противотуманками.
  • Правда: противотуманки освещают дорогу перед машиной и слепят встречных, это не альтернатива.
  • Миф: если есть ДХО, ближний свет больше не нужен.
  • Правда: ближний свет обязателен в тёмное время суток и при плохой видимости.
  • Миф: ДХО увеличивают расход топлива.
  • Правда: светодиоды потребляют минимум энергии и практически не влияют на расход.

3 интересных факта

  1. Первой страной, где ввели обязательные ДХО, стала Швеция ещё в 1977 году.
  2. В современных электромобилях ДХО помогают экономить заряд батареи по сравнению с постоянным ближним светом.
  3. Некоторые автоконцерны используют ДХО как элемент фирменного стиля — по их форме можно узнать марку машины.

Исторический контекст

  • 1970-е: Скандинавские страны первыми внедряют ДХО для безопасности.
  • 1990-е: В Европе начинается активное обсуждение нормативов.
  • 2011 год: в ЕС становится обязательным оснащение новых автомобилей ДХО.
  • Сегодня: почти все производители делают ДХО частью фирменного дизайна.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
