Цвет масла помогает водителю: как оттенок говорит о проблемах

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда свежее моторное масло через пару сотен километров эксплуатации начинает заметно темнеть. Одни считают это естественным процессом, другие сразу думают о подделке или низком качестве смазки. Истина, как часто бывает, посередине: потемнение может указывать как на нормальную работу масла, так и на проблемы.

Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain масло

Чтобы разобраться, нужно понять, какие функции выполняет масло в двигателе, от чего зависит его цвет, и как отличить естественные процессы от тревожных признаков.

Что делает масло в двигателе

Моторное масло — это не просто смазка. Оно выполняет целый комплекс задач:

снижает трение между деталями;

охлаждает элементы двигателя;

защищает металл от коррозии;

очищает двигатель от сажи и продуктов износа;

удерживает в себе загрязнения до следующей замены.

Часть масел обладает особенно выраженными моющими свойствами. В этом случае они активно "собирают" нагар и грязь, и масло темнеет быстрее — что как раз является нормой.

Щелочное число и его роль

Одним из ключевых показателей качества масла является щелочное число. Оно показывает, насколько эффективно смазка способна нейтрализовать кислоты, возникающие в процессе работы двигателя.

Высокое щёлочное число = масло дольше сохраняет чистоту и лучше борется с отложениями.

Низкое щёлочное число = масло быстрее теряет свойства, но это не всегда означает низкое качество — всё зависит от задач и состава присадок.

Производители используют разные пакеты присадок, поэтому два масла одного класса могут вести себя по-разному.

Почему масло темнеет быстрее обычного

Если масло меняет цвет уже через 1000-2000 км, хотя раньше держало оттенок дольше, стоит обратить внимание на несколько факторов:

был ли использован другой бренд или другая серия масла;

условия эксплуатации (городские пробки ускоряют загрязнение);

тип двигателя (у дизеля масло темнеет быстрее из-за сажи);

сезон (зимой масло сильнее страдает от прогревов и перепадов температуры).

Если резкое потемнение совпало с использованием новой канистры от неизвестного поставщика, не исключено, что это подделка. В этом случае лучше сделать внеплановую замену и купить продукт у проверенного продавца.

Отличия нормального потемнения от подделки

Масло высокого качества темнеет постепенно и не становится абсолютно чёрным.

Подделка или низкокачественная основа меняет цвет резко, буквально через тысячу километров.

Настораживает также повышенный расход на угар, проблемы с запуском на морозе и долгий сигнал лампы давления масла.

Сравнение: нормальное и опасное потемнение масла