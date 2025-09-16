Доливать или чинить? Что на самом деле вызывает повышенный расход масла

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Повышенный расход масла в двигателе может быть как особенностью конструкции, так и признаком серьезной поломки. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заливка моторного масла

По его словам, некоторые моторы изначально спроектированы так, чтобы потреблять больше масла. Но если расход резко увеличился по сравнению с нормой, указанной производителем, стоит насторожиться.

"Главные причины — износ шатунно-поршневой группы. Маслосъемные колпачки и поршневые кольца теряют герметичность, и мотор начинает буквально "съедать" масло", — отметил эксперт.

Он пояснил, что о серьезных проблемах могут говорить и внешние признаки. Сизый дым из выхлопной трубы и характерный запах — это уже сигнал о том, что смазка попадает в цилиндры.

"Водитель может заметить и другие признаки: пятна на стоянке или масляные потеки под капотом. Это говорит об утечках через прокладки и навесные агрегаты", — добавил Васильев.

Особое внимание, по его словам, стоит уделять турбированным двигателям.

"Турбины охлаждаются маслом, и при износе горячей части смазка уходит во впускной тракт. В результате масло расходуется быстрее, чем должно", — пояснил автоэксперт.

Васильев подчеркнул, что на расход влияет не только состояние двигателя, но и выбор масла.

"Если водитель использует масло неподходящей вязкости, надеясь снизить трение, результатом становится ускоренный износ деталей", — сказал он.

Чтобы избежать проблем, эксперт советует следить за стилем вождения и эксплуатацией.

"Не стоит доводить двигатель до предельных оборотов или нагружать его на низких, например, в тяжелом бездорожье. В таких режимах мотор работает в условиях масляного голодания, и износ растет в разы", — предупредил Васильев.

Он отметил, что помимо манеры езды важную роль играет регулярный уход за автомобилем.