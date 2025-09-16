Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой лайфхак с мускатной тыквой: готовим сытные медальоны с сыром и грудинкой
Надо было мужика так довести: Полина Диброва рассказала о невыносимой жизни в семье Романа Товстика
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Сочные слои и золотая корочка: как приготовить лазанью с насыщенным итальянским вкусом
Израиль ввёл войска в Газу: Вашингтон снимает с себя ответственность
Добронравов-младший раскрыл закулисье детства: почему его недолюбливали в театре отца
Масло превращает двигатель в жертву: как задержка замены ведёт к поломке
Скандал с Пугачёвой не утихает: бывший муж певицы сделал неожиданное заявление после её интервью
Святой пример девочки Василисы: готовы ли вы стать стойкими в испытаниях

Доливать или чинить? Что на самом деле вызывает повышенный расход масла

2:19
Авто

Повышенный расход масла в двигателе может быть как особенностью конструкции, так и признаком серьезной поломки. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Заливка моторного масла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заливка моторного масла

По его словам, некоторые моторы изначально спроектированы так, чтобы потреблять больше масла. Но если расход резко увеличился по сравнению с нормой, указанной производителем, стоит насторожиться.

"Главные причины — износ шатунно-поршневой группы. Маслосъемные колпачки и поршневые кольца теряют герметичность, и мотор начинает буквально "съедать" масло", — отметил эксперт.

Он пояснил, что о серьезных проблемах могут говорить и внешние признаки. Сизый дым из выхлопной трубы и характерный запах — это уже сигнал о том, что смазка попадает в цилиндры.

"Водитель может заметить и другие признаки: пятна на стоянке или масляные потеки под капотом. Это говорит об утечках через прокладки и навесные агрегаты", — добавил Васильев.

Особое внимание, по его словам, стоит уделять турбированным двигателям.

"Турбины охлаждаются маслом, и при износе горячей части смазка уходит во впускной тракт. В результате масло расходуется быстрее, чем должно", — пояснил автоэксперт.

Васильев подчеркнул, что на расход влияет не только состояние двигателя, но и выбор масла.

"Если водитель использует масло неподходящей вязкости, надеясь снизить трение, результатом становится ускоренный износ деталей", — сказал он.

Чтобы избежать проблем, эксперт советует следить за стилем вождения и эксплуатацией.

"Не стоит доводить двигатель до предельных оборотов или нагружать его на низких, например, в тяжелом бездорожье. В таких режимах мотор работает в условиях масляного голодания, и износ растет в разы", — предупредил Васильев.

Он отметил, что помимо манеры езды важную роль играет регулярный уход за автомобилем.

"Главное — контролировать уровень масла, использовать качественные материалы и беречь двигатель от перегрузок. Тогда вероятность серьезных проблем будет минимальной", — заключил автоэксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Новости спорта
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Наука и техника
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Япония отвергла требование США повысить пошлины для стран, покупающих российскую нефть
Масло превращает двигатель в жертву: как задержка замены ведёт к поломке
Скандал с Пугачёвой не утихает: бывший муж певицы сделал неожиданное заявление после её интервью
Святой пример девочки Василисы: готовы ли вы стать стойкими в испытаниях
Забайкальский край станет ореховой Меккой? Что задумали инвесторы из Монголии
Весы кричат SOS после каникул: фигура возвращается с лёгким меню по-итальянски
Чёрный десант на потолке: пауки исчезают, стоит лишь достать предмет с кухни
Горшок превращается в тюрьму: вот почему не все цветы любят жизнь в тесноте
Подростковый бунт: что скрывается за стеной непонимания
Коньяалты погрузился во тьму: любимый пляж российских туристов превратился в зону страха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.