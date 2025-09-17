Прикуривание превращает помощь в беду: как запуск чужого авто стоит десятков тысяч

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда автомобиль не заводится из-за севшего аккумулятора. Первое решение, которое приходит в голову, — "дать прикурить" от другой машины. Этот способ был широко распространён ещё в 90-е годы и считался вполне безопасным. Но современные автомобили устроены иначе, и старый метод теперь может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Как это работало раньше

В эпоху карбюраторных моторов всё было просто: клеммы соединялись проводами, "донор" прибавлял газ до 2000-3000 оборотов, и после пары попыток двигатель оживал. Риск был минимальным: максимум, что могло выйти из строя, — магнитола или предохранитель.

Сегодня автомобили напичканы электроникой. Системы впрыска, датчики, блоки управления — всё это чувствительно к перепадам напряжения. И подключение кабелей по старой схеме может стать причиной скрытых повреждений.

Чем опасно прикуривание сейчас

"Стремясь помочь, можно не только повредить электронику своего автомобиля, но и нарваться на мошенников", — отметил представитель ГАИ.

Главный риск — резкие скачки напряжения, возникающие при подключении и отключении проводов. Они затрагивают не только машину, которую пытаются завести, но и автомобиль-донор. В результате страдают блоки управления, датчики, системы ABS и даже коробка передач. Иногда последствия появляются лишь спустя недели: возникают ошибки на панели, электронные модули начинают работать нестабильно, а в тяжёлых случаях выходит из строя блок управления двигателем.

Опасность обмана

Существует и криминальный аспект. Нередки случаи, когда просьба "дать прикурить" оказывается уловкой злоумышленников. Пока водитель помогает завести чужую машину, подельники могут вытащить из салона ценные вещи или документы. Всё происходит быстро, и автовладелец замечает пропажу только позже.

