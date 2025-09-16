Топливо с разным октановым числом разводит водителей: когда переплата даёт комфорт, а не экономию

Среди российских автомобилистов уже много лет идёт спор: что лучше — привычный АИ-92 или более "продвинутый" АИ-95? Выбор зачастую зависит не только от рекомендаций завода-изготовителя, но и от личных убеждений водителей. Одни уверены, что высокооктановое топливо продлевает жизнь мотору, другие считают, что это пустая трата денег. Попробуем разобраться, что действительно происходит с двигателем при использовании бензина разного октанового числа.

Пистолет на заправке

Что означает октановое число

Октановое число отражает стойкость топлива к детонации — самопроизвольному воспламенению смеси в цилиндрах. Если бензин соответствует нормам, двигатель работает плавно, без рывков и лишней нагрузки. Поэтому производители всегда указывают рекомендуемую марку топлива в инструкции и дублируют её на лючке бензобака.

Использование АИ-92 в моторах, рассчитанных на него, абсолютно безопасно. Но что если заправить вместо него АИ-95?

Современные двигатели и самокоррекция

Современные блоки управления двигателем (ЭБУ) способны корректировать состав смеси и угол зажигания под конкретное топливо. Именно поэтому использование более высокооктанового бензина иногда делает работу мотора чуть тише и мягче. Некоторые владельцы отмечают и небольшое снижение расхода.

"При переходе на АИ-95 расход уменьшился с 11,5 до 11 литров на 100 км, но динамика осталась прежней", — рассказал моторист сервисного центра.

Однако прибавки мощности ожидать не стоит. Атмосферные двигатели, особенно старых конструкций, не способны реализовать преимущества 95-го топлива в полной мере.

Личный опыт эксперта

На автомобиле с 2,0-литровым атмосферным мотором и "автоматом" производитель допускает использование АИ-92. Несколько лет машина эксплуатировалась именно на нём, без проблем и поломок. Затем владелец ради эксперимента перешёл на АИ-95.

Субъективно динамика не изменилась. Разницу в разгоне можно определить только с помощью динамометрического стенда, но по ощущениям мотор вёл себя так же, как и раньше. Расход действительно слегка снизился, но экономическая выгода оказалась сомнительной: разница в цене топлива больше, чем полученная экономия.

Сравнение: АИ-92 и АИ-95