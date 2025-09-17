Треугольник вместо кресла — прямая дорога в реанимацию: в России предлагают жёсткие штрафы

5:23 Your browser does not support the audio element. Авто

В Госдуме прошло первое чтение законопроекта, который увеличивает штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров. Документ напрямую затрагивает вопрос детской безопасности, ведь речь идёт не только о водительской дисциплине, но и об использовании сертифицированных удерживающих устройств.

Фото: commons.wikimedia by EHRENBERG Kommunikation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Прицеп к велосипеду с детским креслом

Предлагаемые изменения в КоАП РФ должны стать барьером для тех, кто сознательно или по незнанию продолжает использовать опасные накладки и "косынки", вместо того чтобы приобретать кресла или бустеры.

Суть законопроекта

По новому проекту сумма административных штрафов вырастет заметно:

для водителей — с 3 тыс. до 5 тыс. рублей;

для должностных лиц — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Авторы документа уверены: такие меры помогут сократить число аварий с детьми-пассажирами.

Опасные покупки и статистика

С начала года россияне приобрели свыше 120 тысяч "накладок" и "треугольников" на ремни безопасности. Эти изделия стоили около 56 млн рублей, но их цена может оказаться слишком высокой — здоровьем или жизнью ребёнка.

По данным ГАИ, только за первую декаду сентября произошло 548 ДТП с детьми до 16 лет, 10 из которых погибли, ещё более 600 — получили травмы.

Испытания с манекенами показали: накладки не только не защищают, но и могут нанести дополнительные повреждения.

"Потенциально это 120 тыс. погибших или серьёзно травмированных детей", — заявил "Известиям" руководитель центра испытаний ФГУП НАМИ Денис Загарин.

Несмотря на падение спроса на суррогаты на 11,8% по сравнению с 2024 годом, их объёмы всё ещё значительны.

Советы шаг за шагом: как правильно выбрать устройство

Проверяйте маркировку и сертификат — устройство должно соответствовать ГОСТ.

Для детей до 7 лет выбирайте кресло с внутренними ремнями.

Для школьников от 22 кг подойдёт бустер с боковой поддержкой.

Избегайте дешёвых накладок и адаптеров — это не ДУУ.

При ограниченном бюджете рассмотрите покупку б/у кресла с известной историей и неповреждённым корпусом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка накладки за 400-500 рублей.

Последствие: риск тяжёлых травм при фронтальном или боковом ударе.

Альтернатива: бустер от 2 тыс. рублей или кресло от 4 тыс. рублей.

Ошибка: отказ от кресла из-за "неудобства".

Последствие: штраф и угроза жизни ребёнка.

Альтернатива: компактные складные модели, которые легко перевозить.

А что, если покупать запретят окончательно

С июля 2025 года все разновидности "лямок", "адаптеров" и "бескаркасных кресел" официально запрещены. Однако пока они доступны в интернете и офлайн-магазинах, риск остаётся. Полный контроль и жёсткие штрафы для продавцов могут окончательно убрать подобные товары.

Плюсы и минусы разных решений

Накладки — Дёшево, компактно — Опасно, незаконно

Бустер — Доступная цена, удобство — Подходит не для всех возрастов

Автокресло — Максимальная защита, широкий выбор — Дороже, занимает место

FAQ

Как выбрать автокресло для ребёнка?

Ориентируйтесь на вес и рост ребёнка. Обязательно проверяйте маркировку ECE R44/04 или i-Size.

Сколько стоит детское удерживающее устройство?

Кресла — от 4 тыс. рублей, бустеры — от 2 тыс. рублей. Есть бюджетные, но сертифицированные модели.

Что лучше: кресло или бустер?

До 7 лет — кресло с ремнями. Для старших детей бустер удобнее, но кресло обеспечивает больше боковой защиты.

Мифы и правда

Миф: накладка на ремень делает поездку безопасной.

Правда: она не фиксирует ребёнка и увеличивает риск травм.

накладка на ремень делает поездку безопасной. она не фиксирует ребёнка и увеличивает риск травм. Миф: кресло можно заменить взрослым ремнём.

Правда: ремень без бустера проходит по шее ребёнка и может привести к удушению при аварии.

кресло можно заменить взрослым ремнём. ремень без бустера проходит по шее ребёнка и может привести к удушению при аварии. Миф: кресло слишком дорогое.

Правда: б/у модели и акции на маркетплейсах делают покупку доступной.

3 факта

Первые автокресла появились в 1930-е годы, но изначально они служили не для защиты, а для удобства родителей. В Европе уровень смертности детей в ДТП снизился почти в 2 раза после массового внедрения ДУУ. В России штраф за перевозку ребёнка без кресла — один из самых низких в Европе.

Исторический контекст

2007 год — в ПДД РФ введена обязательность использования детских удерживающих устройств.

2017 год — появились первые инициативы о запрете "суррогатов".

2025 год — вступил в силу полный запрет на накладки и бескаркасные кресла.