Треугольник вместо кресла — прямая дорога в реанимацию: в России предлагают жёсткие штрафы

В Госдуме прошло первое чтение законопроекта, который увеличивает штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров. Документ напрямую затрагивает вопрос детской безопасности, ведь речь идёт не только о водительской дисциплине, но и об использовании сертифицированных удерживающих устройств.
Предлагаемые изменения в КоАП РФ должны стать барьером для тех, кто сознательно или по незнанию продолжает использовать опасные накладки и "косынки", вместо того чтобы приобретать кресла или бустеры.
По новому проекту сумма административных штрафов вырастет заметно:
Авторы документа уверены: такие меры помогут сократить число аварий с детьми-пассажирами.
С начала года россияне приобрели свыше 120 тысяч "накладок" и "треугольников" на ремни безопасности. Эти изделия стоили около 56 млн рублей, но их цена может оказаться слишком высокой — здоровьем или жизнью ребёнка.
По данным ГАИ, только за первую декаду сентября произошло 548 ДТП с детьми до 16 лет, 10 из которых погибли, ещё более 600 — получили травмы.
Испытания с манекенами показали: накладки не только не защищают, но и могут нанести дополнительные повреждения.
"Потенциально это 120 тыс. погибших или серьёзно травмированных детей", — заявил "Известиям" руководитель центра испытаний ФГУП НАМИ Денис Загарин.
Несмотря на падение спроса на суррогаты на 11,8% по сравнению с 2024 годом, их объёмы всё ещё значительны.
Ошибка: покупка накладки за 400-500 рублей.
Последствие: риск тяжёлых травм при фронтальном или боковом ударе.
Альтернатива: бустер от 2 тыс. рублей или кресло от 4 тыс. рублей.
Ошибка: отказ от кресла из-за "неудобства".
Последствие: штраф и угроза жизни ребёнка.
Альтернатива: компактные складные модели, которые легко перевозить.
С июля 2025 года все разновидности "лямок", "адаптеров" и "бескаркасных кресел" официально запрещены. Однако пока они доступны в интернете и офлайн-магазинах, риск остаётся. Полный контроль и жёсткие штрафы для продавцов могут окончательно убрать подобные товары.
Накладки — Дёшево, компактно — Опасно, незаконно
Бустер — Доступная цена, удобство — Подходит не для всех возрастов
Автокресло — Максимальная защита, широкий выбор — Дороже, занимает место
Как выбрать автокресло для ребёнка?
Ориентируйтесь на вес и рост ребёнка. Обязательно проверяйте маркировку ECE R44/04 или i-Size.
Сколько стоит детское удерживающее устройство?
Кресла — от 4 тыс. рублей, бустеры — от 2 тыс. рублей. Есть бюджетные, но сертифицированные модели.
До 7 лет — кресло с ремнями. Для старших детей бустер удобнее, но кресло обеспечивает больше боковой защиты.
2007 год — в ПДД РФ введена обязательность использования детских удерживающих устройств.
2017 год — появились первые инициативы о запрете "суррогатов".
2025 год — вступил в силу полный запрет на накладки и бескаркасные кресла.
