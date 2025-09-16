Камеры начинают штрафовать водителей: с ноября отсутствие ОСАГО не останется незамеченным

С начала ноября на дорогах России заработает новая система контроля: камеры начнут фиксировать автомобили без полиса ОСАГО. Это нововведение должно не только дисциплинировать водителей, но и защитить их от мошенничества. Теперь штрафы будут приходить автоматически, если база покажет отсутствие страховки, вещает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" .

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Камера Стрелка-360С на трассе

Как будут работать камеры

Технология основана на распознавании госномеров. Камера автоматически проверяет, есть ли у автомобиля действующий полис ОСАГО в базе данных. Если страховки нет — водителю выпишут штраф. Новая система позволит выявлять фальшивые или "пустые" полисы, которые недобросовестные агенты иногда продают доверчивым автовладельцам.

"Камеры будут сразу по автомобилю определять, имеется ли страховка ОСАГО", — пояснил юрист Юрий Капштык.

Если водитель предъявит подлинный полис в бумажном или электронном виде, но агент не занёс его в базу, это станет поводом для проверки страховщика. Таким образом, система работает не только против водителей-нарушителей, но и против мошенников на рынке.

Что покрывает ОСАГО

Обязательное страхование автогражданской ответственности действует по Федеральному закону №40. Оно распространяется на ущерб, причинённый другим участникам дорожного движения:

при повреждении автомобиля — до 400 тыс. рублей;

при травмах, увечьях или лечении пострадавших — до 500 тыс. рублей.

Эти суммы позволяют возместить серьёзный ущерб без привлечения личных средств водителя. Таким образом, ОСАГО защищает не только окружающих, но и самого автовладельца.

"Полис одновременно дисциплинирует водителя и в то же время ему в помощь", — добавил Капштык.

Тарифы ОСАГО в 2025 году

Стоимость полиса формируется исходя из базовых тарифов и коэффициентов, включая возраст и стаж водителя. Молодым автомобилистам приходится платить дороже, так как риск ДТП у них выше. С опытом коэффициент КВС снижается.

