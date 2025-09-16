Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последний вздох гиганта: звезда взорвалась так, что Вселенная содрогнулась от хаоса
Двойная жизнь сына Ротару: как поддержка ВСУ сочетается с российским бизнесом
Стресс убивает мозг: как 15 минут в день могут спасти ситуацию
ЕС попал в энергетическую ловушку: пока не может отказаться от нефти и газа из России
Брачный период обернулся травмой: московские врачи спасли игуану после странного поединка
Простой лайфхак с мускатной тыквой: готовим сытные медальоны с сыром и грудинкой
Надо было мужика так довести: Полина Диброва рассказала о невыносимой жизни в семье Романа Товстика
Схема в три шага: в эту ловушку мошенников попадаются даже внимательные пользователи
Сочные слои и золотая корочка: как приготовить лазанью с насыщенным итальянским вкусом

Камеры начинают штрафовать водителей: с ноября отсутствие ОСАГО не останется незамеченным

6:10
Авто

С начала ноября на дорогах России заработает новая система контроля: камеры начнут фиксировать автомобили без полиса ОСАГО. Это нововведение должно не только дисциплинировать водителей, но и защитить их от мошенничества. Теперь штрафы будут приходить автоматически, если база покажет отсутствие страховки, вещает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" .

Камера Стрелка-360С на трассе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Камера Стрелка-360С на трассе

Как будут работать камеры

Технология основана на распознавании госномеров. Камера автоматически проверяет, есть ли у автомобиля действующий полис ОСАГО в базе данных. Если страховки нет — водителю выпишут штраф. Новая система позволит выявлять фальшивые или "пустые" полисы, которые недобросовестные агенты иногда продают доверчивым автовладельцам.

"Камеры будут сразу по автомобилю определять, имеется ли страховка ОСАГО", — пояснил юрист Юрий Капштык.

Если водитель предъявит подлинный полис в бумажном или электронном виде, но агент не занёс его в базу, это станет поводом для проверки страховщика. Таким образом, система работает не только против водителей-нарушителей, но и против мошенников на рынке.

Что покрывает ОСАГО

Обязательное страхование автогражданской ответственности действует по Федеральному закону №40. Оно распространяется на ущерб, причинённый другим участникам дорожного движения:

  • при повреждении автомобиля — до 400 тыс. рублей;

  • при травмах, увечьях или лечении пострадавших — до 500 тыс. рублей.

Эти суммы позволяют возместить серьёзный ущерб без привлечения личных средств водителя. Таким образом, ОСАГО защищает не только окружающих, но и самого автовладельца.

"Полис одновременно дисциплинирует водителя и в то же время ему в помощь", — добавил Капштык.

Тарифы ОСАГО в 2025 году

Стоимость полиса формируется исходя из базовых тарифов и коэффициентов, включая возраст и стаж водителя. Молодым автомобилистам приходится платить дороже, так как риск ДТП у них выше. С опытом коэффициент КВС снижается.

Таблица тарифов ОСАГО

Категория транспорта Базовая ставка (2025)
Мотоциклы 259 — 3000 ₽
Легковые авто физлиц 1600 — 7500 ₽
Легковые авто юрлиц 852 — 5700 ₽
Такси 1400 — 15 700 ₽

Советы шаг за шагом: как избежать проблем

  1. Проверьте, что ваш полис ОСАГО внесён в базу РСА. Это можно сделать онлайн на сайте союза страховщиков.

  2. Храните электронную копию на телефоне и бумажный оригинал в машине.

  3. Оформляйте страховку только через проверенные компании или официальных агентов.

  4. Сохраняйте квитанции об оплате — они пригодятся в случае спора.

  5. Следите за сроком действия полиса: просрочка даже на один день приведёт к штрафу.

  6. Если пришёл штраф, а полис действителен — обжалуйте постановление, приложив копии документов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Купить полис у случайного агента → фальшивка, отказ в выплатах → оформлять у официальных страховых компаний.

  • Не проверить внесение данных в базу → штраф за отсутствие полиса → проверка на сайте РСА сразу после оформления.

  • Просрочить полис на несколько дней → автоматический штраф с камер → настройка напоминания о продлении в календаре.

А что если… ездить без ОСАГО?

Некоторые водители считают, что можно сэкономить и обойтись без страховки. Но риски огромные. Если произойдёт ДТП, придётся платить пострадавшим из собственного кармана. Учитывая, что даже мелкая авария может обойтись в сотни тысяч рублей, это решение становится крайне опасным.

Плюсы и минусы ОСАГО

Плюсы Минусы
Защита от крупных выплат при ДТП Обязательный ежегодный платёж
Юридическая безопасность Стоимость выше для молодых водителей
Автоматическая проверка в базе Ограничение суммы покрытия
Возможность электронного оформления Риск нарваться на мошенников

FAQ

Как проверить подлинность полиса?

На сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) по номеру полиса или автомобиля.

Сколько стоит полис для новичка?

Молодые водители до 21 года платят дороже из-за максимального коэффициента КВС.

Можно ли предъявить электронный полис?

Да, достаточно показать его инспектору на экране смартфона.

Мифы и правда:

  • Миф: ОСАГО защищает и мою машину.

  • Правда: полис покрывает ущерб, нанесённый другим, а не вашему авто.

  • Миф: электронный полис менее надёжен.

  • Правда: е-ОСАГО имеет такую же силу, как бумажный документ.

  • Миф: камеры "ошибаются" и штрафы приходят без оснований.

  • Правда: сбои возможны, но ошибочные постановления можно обжаловать.

3 интересных факта:

  • В России впервые штрафовать за отсутствие ОСАГО начали в 2003 году.

  • Каждый четвёртый полис в 2010-х годах проверялся с подделками.

  • Электронные полисы ОСАГО стали доступны с 2017 года и сейчас составляют более половины всех оформленных.

Исторический контекст

Полис ОСАГО появился в России в 2003 году и с тех пор стал обязательным для всех автовладельцев. Первоначально суммы выплат были минимальными, но постепенно лимиты увеличивались. Сегодня они сопоставимы с расходами на серьёзный ремонт или лечение, что делает ОСАГО реальной защитой.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Япония отвергла требование США повысить пошлины для стран, покупающих российскую нефть
Масло превращает двигатель в жертву: как задержка замены ведёт к поломке
Скандал с Пугачёвой не утихает: бывший муж певицы сделал неожиданное заявление после её интервью
Святой пример девочки Василисы: готовы ли вы стать стойкими в испытаниях
Забайкальский край станет ореховой Меккой? Что задумали инвесторы из Монголии
Весы кричат SOS после каникул: фигура возвращается с лёгким меню по-итальянски
Чёрный десант на потолке: пауки исчезают, стоит лишь достать предмет с кухни
Горшок превращается в тюрьму: вот почему не все цветы любят жизнь в тесноте
Подростковый бунт: что скрывается за стеной непонимания
Коньяалты погрузился во тьму: любимый пляж российских туристов превратился в зону страха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.